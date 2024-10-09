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В Раде предлагают ужесточить наказание за поджог военных авто: от 10 до 15 лет тюрьмы

У Раді пропонують посилити відповідальність за підпал військових авто

В Раде подготовили и подали на регистрацию законопроект, который усилит ответственность за поджог военных авто.

Об этом в Facebook сообщил нардеп "Слуги народа" Марьян Заблоцкий, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас мы имеем существенные проблемы с привлечением к ответственности за подобные преступления. Например, машины часто стоят на балансе благотворительных фондов, что делает наказание за повреждение военного имущества формально невозможным. Также,в любом случае, от ответственности освобождаются лица от 14 до 16 лет, и такую возрастную категорию чаще всего вербует враг. Хотя такой поблажки нет за поджоги авто полицейских или судей", - пояснил парламентарий.

Так, законопроектом предлагается установить наказание за поджог военных авто от 10 до 15 лет. Под эту категорию также будут подпадать авто волонтеров.

У Раді пропонують посилити відповідальність за підпал військових авто

"За три последних месяца только официально зафиксировано 180 случаев поджогов транспортных средств военных. Уверен, в реальности еще больше. Мы должны это жестко пресекать. Сейчас, потому что дальше будет хуже", - подытожил Заблоцкий.

Также читайте: 17-летние подростки подожгли два военных автомобиля в Каменском на Днепропетровщине, - прокуратура

У Раді пропонують посилити відповідальність за підпал військових авто

Автор: 

поджог (1091) Заблоцкий Марьян (23)


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Топ комментарии
+26
а корупція і далі доганами буде каратись?
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09.10.2024 10:48
+16
І це довго думали ? це треба було зробити на початку повномаштабної війни з конфіксацією всього майна і відбуваня покараня на розмінування замінованих територій.
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09.10.2024 10:44
+14
звільненням по власному бажанню
як наприклад, звільнили заступника прокурора
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09.10.2024 10:50
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І це довго думали ? це треба було зробити на початку повномаштабної війни з конфіксацією всього майна і відбуваня покараня на розмінування замінованих територій.
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09.10.2024 10:44 Ответить
а корупція і далі доганами буде каратись?
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09.10.2024 10:48 Ответить
звільненням по власному бажанню
як наприклад, звільнили заступника прокурора
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09.10.2024 10:50 Ответить
Не переводь стрілки і не розмивай тему.
Мова йде про покарання агентів, що ваші росначальники винаймають в Україні.
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09.10.2024 12:24 Ответить
було б ти розумним, ти б подумало, що шкода від корупції набагато більша за підпал навіть 100 авто, а покарання практично відсутнє по факту. але ж тобі нема чим..
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09.10.2024 12:57 Ответить
Ну так, а навіщо ти береш на лапу?
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09.10.2024 15:07 Ответить
Та закинути назад у палаючу автівку! Хай радіє,що не замерз!
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09.10.2024 10:51 Ответить
Та давайте вже розстріл.Шо тягнути .
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09.10.2024 10:57 Ответить
Белараша2.0
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09.10.2024 11:02 Ответить
Ах ти підпалювач *******. Підпал авто військових - це воєнний злочин і робота на ворога. За це потрібно давати довічне з повною конфіскацією всього майна такого виродка як ти ,або батьків якщо ти малолітній кацапський пздюк.
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09.10.2024 11:04 Ответить
Что будет со свидетелем поджога если срок за поджог больше срока за убийство ? Не законодавці , а дурний прінтер .
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09.10.2024 19:59 Ответить
Це не просто паджог, це паджог військової техніки під час війни на замовлення ворога.
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09.10.2024 22:10 Ответить
та ні це забагато..., потрібне відшкодування й виправні роботи десь років 5-6, навіщо цих мудаків дарма годувати 10 років...
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09.10.2024 11:00 Ответить
Та да, позвільняти взагалі всіх злочиниців,навіщо їх " кормити" ?
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09.10.2024 12:26 Ответить
і шо тепер робити тим, хто старше шіснадцяти? де гроші брати?
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09.10.2024 11:03 Ответить
до закону добавити б " 10-15 років вязниці з відшкодуванням шкоди або відшкодування в 20-кратному розмірі без вязниці " , тоді нехай палять. машин для військових стане більше ніж їм треба.
вчи тих дупутатів , вчи , воно все одно сракою думає
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09.10.2024 11:04 Ответить
А якщо у цього покидька нема ні грошей ні майна, то хоч у 100-кратному розмірі пиши...
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09.10.2024 11:08 Ответить
ну тоді вже сидить і шиє рукавиці
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09.10.2024 11:14 Ответить
Нужно принять изменения в уголовный кодекс. За поджег либо иное уничтожение военного имущества - 20 лет либо пожизненное, с конфискацией имущества всех членов семьи. У 17 - летнего дегенерата может не быть достаточно имущества для возмещения ущерба. Поэтому должен быть прописан механизм конфискации имущества любых его родственников - родителей, братьев - сестер, и др. Иначе эту эпидемию поджегов не остановить.
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09.10.2024 11:33 Ответить
А брати та сестри при чому?
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09.10.2024 11:48 Ответить
Якщо він з ними проживає, то можна знайти "при чому".
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09.10.2024 12:30 Ответить
что-то поджёг , а здесь - поджог .
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09.10.2024 13:13 Ответить
на 10-15 років на розмінування кацапського гівна в Україні
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09.10.2024 11:45 Ответить
це все *****. Будь які злочини у воюючій країні, яка ледве може фінансово тягнути військові витрати - мають у вироку суду містити "конфіскація майна повністю". І лише так, все інше недієве
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09.10.2024 12:45 Ответить
А чому підпалюють ? А що трапилось ? Поліцію так не підпалиш і приватні авто тцк також
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09.10.2024 15:11 Ответить
 
 