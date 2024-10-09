В Раде предлагают ужесточить наказание за поджог военных авто: от 10 до 15 лет тюрьмы

В Раде подготовили и подали на регистрацию законопроект, который усилит ответственность за поджог военных авто.

Об этом в Facebook сообщил нардеп "Слуги народа" Марьян Заблоцкий, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас мы имеем существенные проблемы с привлечением к ответственности за подобные преступления. Например, машины часто стоят на балансе благотворительных фондов, что делает наказание за повреждение военного имущества формально невозможным. Также,в любом случае, от ответственности освобождаются лица от 14 до 16 лет, и такую возрастную категорию чаще всего вербует враг. Хотя такой поблажки нет за поджоги авто полицейских или судей", - пояснил парламентарий.

Так, законопроектом предлагается установить наказание за поджог военных авто от 10 до 15 лет. Под эту категорию также будут подпадать авто волонтеров.

"За три последних месяца только официально зафиксировано 180 случаев поджогов транспортных средств военных. Уверен, в реальности еще больше. Мы должны это жестко пресекать. Сейчас, потому что дальше будет хуже", - подытожил Заблоцкий.

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