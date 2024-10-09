У Раді пропонують посилити покарання за підпал військових авто: від 10 до 15 років тюрми

У Раді підготували та подали на реєстрацію законопроєкт, що посилить відповідальність за підпал військових авто.

Про це у Facebook повідомив нардеп "Слуги народу" Мар'ян Заблоцький, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз ми маємо суттєві проблеми з притягненням до відповідальності за подібні злочини. Наприклад, машини часто стоять на балансі благодійних фондів, що робить покарання за пошкодження військового майна формально неможливим. Також в будь-якому випадку від відповідальності звільняються особи від 14 до 16 років, і таку вікову категорію найчастіше вербує ворог. Хоча такої поблажки немає за підпали авто поліцейських чи суддів", - пояснив парламентар.

Так, законопроєктом пропонується встановити покарання за підпал військових авто від 10 до 15 років. Під цю категорію також підпадатимуть авто волонтерів.

"За три останні місяці тільки офіційно зафіксовано 180 випадків підпалів транспортних засобів військових. Впевнений, в реальності ще більше. Ми повинні це жорстко припиняти. Зараз, бо далі буде гірше", - підсумував Заблоцький.

