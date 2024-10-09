УКР
2 138 27

У Раді пропонують посилити покарання за підпал військових авто: від 10 до 15 років тюрми

У Раді пропонують посилити відповідальність за підпал військових авто

У Раді підготували та подали на реєстрацію законопроєкт, що посилить відповідальність за підпал військових авто.

Про це у Facebook повідомив нардеп "Слуги народу" Мар'ян Заблоцький, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз ми маємо суттєві проблеми з притягненням до відповідальності за подібні злочини. Наприклад, машини часто стоять на балансі благодійних фондів, що робить покарання за пошкодження військового майна формально неможливим. Також в будь-якому випадку від відповідальності звільняються особи від 14 до 16 років, і таку вікову категорію найчастіше вербує ворог. Хоча такої поблажки немає за підпали авто поліцейських чи суддів", - пояснив парламентар.

Так, законопроєктом пропонується встановити покарання за підпал військових авто від 10 до 15 років. Під цю категорію також підпадатимуть авто волонтерів.

"За три останні місяці тільки офіційно зафіксовано 180 випадків підпалів транспортних засобів військових. Впевнений, в реальності ще більше. Ми повинні це жорстко припиняти. Зараз, бо далі буде гірше", - підсумував Заблоцький.

Також читайте: У Сумах затримали чоловіка, який на замовлення підпалив автомобіль військовослужбовця ЗСУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

підпал (718) Заблоцький Мар’ян (27)
Топ коментарі
+26
а корупція і далі доганами буде каратись?
09.10.2024 10:48 Відповісти
09.10.2024 10:48 Відповісти
+16
І це довго думали ? це треба було зробити на початку повномаштабної війни з конфіксацією всього майна і відбуваня покараня на розмінування замінованих територій.
09.10.2024 10:44 Відповісти
09.10.2024 10:44 Відповісти
+14
звільненням по власному бажанню
як наприклад, звільнили заступника прокурора
09.10.2024 10:50 Відповісти
09.10.2024 10:50 Відповісти
І це довго думали ? це треба було зробити на початку повномаштабної війни з конфіксацією всього майна і відбуваня покараня на розмінування замінованих територій.
09.10.2024 10:44 Відповісти
09.10.2024 10:44 Відповісти
а корупція і далі доганами буде каратись?
09.10.2024 10:48 Відповісти
09.10.2024 10:48 Відповісти
звільненням по власному бажанню
як наприклад, звільнили заступника прокурора
09.10.2024 10:50 Відповісти
09.10.2024 10:50 Відповісти
Не переводь стрілки і не розмивай тему.
Мова йде про покарання агентів, що ваші росначальники винаймають в Україні.
09.10.2024 12:24 Відповісти
09.10.2024 12:24 Відповісти
було б ти розумним, ти б подумало, що шкода від корупції набагато більша за підпал навіть 100 авто, а покарання практично відсутнє по факту. але ж тобі нема чим..
09.10.2024 12:57 Відповісти
09.10.2024 12:57 Відповісти
Ну так, а навіщо ти береш на лапу?
09.10.2024 15:07 Відповісти
09.10.2024 15:07 Відповісти
Та закинути назад у палаючу автівку! Хай радіє,що не замерз!
09.10.2024 10:51 Відповісти
09.10.2024 10:51 Відповісти
Та давайте вже розстріл.Шо тягнути .
09.10.2024 10:57 Відповісти
09.10.2024 10:57 Відповісти
Белараша2.0
09.10.2024 11:02 Відповісти
09.10.2024 11:02 Відповісти
Ах ти підпалювач *******. Підпал авто військових - це воєнний злочин і робота на ворога. За це потрібно давати довічне з повною конфіскацією всього майна такого виродка як ти ,або батьків якщо ти малолітній кацапський пздюк.
09.10.2024 11:04 Відповісти
09.10.2024 11:04 Відповісти
Что будет со свидетелем поджога если срок за поджог больше срока за убийство ? Не законодавці , а дурний прінтер .
09.10.2024 19:59 Відповісти
09.10.2024 19:59 Відповісти
Це не просто паджог, це паджог військової техніки під час війни на замовлення ворога.
09.10.2024 22:10 Відповісти
09.10.2024 22:10 Відповісти
та ні це забагато..., потрібне відшкодування й виправні роботи десь років 5-6, навіщо цих мудаків дарма годувати 10 років...
09.10.2024 11:00 Відповісти
09.10.2024 11:00 Відповісти
Та да, позвільняти взагалі всіх злочиниців,навіщо їх " кормити" ?
09.10.2024 12:26 Відповісти
09.10.2024 12:26 Відповісти
і шо тепер робити тим, хто старше шіснадцяти? де гроші брати?
09.10.2024 11:03 Відповісти
09.10.2024 11:03 Відповісти
до закону добавити б " 10-15 років вязниці з відшкодуванням шкоди або відшкодування в 20-кратному розмірі без вязниці " , тоді нехай палять. машин для військових стане більше ніж їм треба.
вчи тих дупутатів , вчи , воно все одно сракою думає
09.10.2024 11:04 Відповісти
09.10.2024 11:04 Відповісти
А якщо у цього покидька нема ні грошей ні майна, то хоч у 100-кратному розмірі пиши...
09.10.2024 11:08 Відповісти
09.10.2024 11:08 Відповісти
ну тоді вже сидить і шиє рукавиці
09.10.2024 11:14 Відповісти
09.10.2024 11:14 Відповісти
Нужно принять изменения в уголовный кодекс. За поджег либо иное уничтожение военного имущества - 20 лет либо пожизненное, с конфискацией имущества всех членов семьи. У 17 - летнего дегенерата может не быть достаточно имущества для возмещения ущерба. Поэтому должен быть прописан механизм конфискации имущества любых его родственников - родителей, братьев - сестер, и др. Иначе эту эпидемию поджегов не остановить.
09.10.2024 11:33 Відповісти
09.10.2024 11:33 Відповісти
А брати та сестри при чому?
09.10.2024 11:48 Відповісти
09.10.2024 11:48 Відповісти
Якщо він з ними проживає, то можна знайти "при чому".
09.10.2024 12:30 Відповісти
09.10.2024 12:30 Відповісти
что-то поджёг , а здесь - поджог .
09.10.2024 13:13 Відповісти
09.10.2024 13:13 Відповісти
на 10-15 років на розмінування кацапського гівна в Україні
09.10.2024 11:45 Відповісти
09.10.2024 11:45 Відповісти
це все *****. Будь які злочини у воюючій країні, яка ледве може фінансово тягнути військові витрати - мають у вироку суду містити "конфіскація майна повністю". І лише так, все інше недієве
09.10.2024 12:45 Відповісти
09.10.2024 12:45 Відповісти
А чому підпалюють ? А що трапилось ? Поліцію так не підпалиш і приватні авто тцк також
09.10.2024 15:11 Відповісти
09.10.2024 15:11 Відповісти
 
 