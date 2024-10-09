РУС
Новости
1 599 21

Около 300 авто военных и волонтеров сожгли с начала года

Скільки військових авто підпалили від початку року

Верховной Раде предлагают усилить уголовную ответственность за поджог авто военных и волонтеров.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

"Из информации, содержащейся в открытых источниках, выяснил, что правоохранительные органы зафиксировали 266 фактов поджогов автомобилей военнослужащих и волонтеров с начала года. Всего повреждено около 300 автомобилей в разных регионах Украины. Вижу, что в посягательствах на военнослужащих есть посягательство не только на здоровье и собственность отдельного человека, но и на порядок управления, фундаментальные основы существования любого государства, особенно в период действия военного положения", - говорится в сообщении.

Лубинец направил Комитету ВР по вопросам правоохранительной деятельности инициативное письмо с предложенными законодательными изменениями в Уголовный кодекс Украины.

Также читайте: В Раде предлагают ужесточить наказание за поджог военных авто: от 10 до 15 лет тюрьмы

Так, омбудсмен предлагает ввести специальную норму об усиленной уголовной ответственности за совершение посягательств на здоровье или имущество военнослужащего или члена его семьи в связи с выполнением им своего служебного долга.

Напомним, ранее сообщалось, что в Раде подготовили и подали на регистрацию законопроект, который усилит ответственность за поджог военных авто.

Читайте также: 17-летние подростки подожгли два военных автомобиля в Каменском на Днепропетровщине, - прокуратура

поджог (1116) уголовная ответственность (441) Лубинец Дмитрий (498)
Понад 90% паліїв були завербовані через москальський ''телеграм''.
Пора би вже усім робити висновки.
09.10.2024 14:16 Ответить
Ловити і зразу на передок виродків! там їм дупи підпалять!
09.10.2024 14:22 Ответить
Верховна Рада має відмінити усі митні і акцизні пошлини на авто із ЕС, тому що в Україні НЕТ автозаводів з виробництва нормальних цівільних авто
Вас , депутати сьогоднішньої і минулої влади , ще покарають за геноцид українців щодо придбання авто для родин і бізнесу.
Журналисти мають провести розслідувнння щодо усіх депутатів які голосували за ці ганебні закони і оприлюднити на яких авто їздять ці лобісти АВТОБАРИГ України
09.10.2024 14:27 Ответить
ну как показывают последние новости, то " має право на відстрочку" часто купленно)
09.10.2024 14:36 Ответить
поліція для чого харчі їсть і має бронь?

раз в декого куплено, то всім треба документи по півроку тримати замість 10 хвилин внести в базу?
09.10.2024 14:39 Ответить
У тцк-шників необхідно взагалі конфіскувати всі транспортні засоби.
Для оповіщення громадян вони не потрібні
Нехай на велосипеді / трамвайчику / маршрутці пересуваються.
09.10.2024 14:42 Ответить
Головне телеграм працює, а на диверсії, злиття інфи москалям Зеленському пох*й!
09.10.2024 14:29 Ответить
ти про той скандал з вагнерівцями в Білорусі?

так Зеленський і злив Бульбофюреру в прямому ефірі, треба заборонити прямі ефіри і Зеленського

цікаво, звідки ви, скоти, беретеся? фейсбук волонтерам не дає збирати гроші на дрони, а без волонтерів і телеграму москалі були б давно на кордоні Польщі
09.10.2024 14:35 Ответить
300 авто це на скільки, мільйонів на 6 чи менше? Короче купа народу працювала на русню, а знищила майна пофакту менше ніж одна МСЕКовська Крупа. А тепер уявіть скільки таких гнид ще не спіймано.
09.10.2024 14:34 Ответить
Автівки по $20 000, цілком норм)
09.10.2024 14:44 Ответить
А за розкрадання гуманітарки вагонами коли буде покарано крадіїв?!!!
09.10.2024 14:45 Ответить
Знищення військового майна пі час війни є відвертою зрадою Батьківщини. Покарання має бути відповідним. Завдані збитки злочинець має відшкодувати. Грошима, майном, працею або ... донорськими органами.
09.10.2024 15:06 Ответить
нєнєнє, лише працею. Причому по таріфу 29грн/година. Як у віськових.
09.10.2024 15:18 Ответить
Краще донорськими органами, для поранених захисників!
09.10.2024 15:29 Ответить
Нужно принять изменения в уголовный кодекс. За поджег либо иное уничтожение военного имущества - 20 лет либо пожизненное, с конфискацией имущества всех членов семьи. У 17 - летнего дегенерата может не быть достаточно имущества для возмещения ущерба. Поэтому должен быть прописан механизм конфискации имущества любых его родственников - родителей, братьев - сестер, и др. Иначе эту эпидемию поджегов не остановить.
09.10.2024 16:05 Ответить
треба додати конфіскацію майна за такі підпали, скількі вже можна "тягнути" - де хоч якісь діі від держави?
09.10.2024 16:26 Ответить
Млять! А уголовный кодекс не нужно подправить на эту тему???
09.10.2024 20:22 Ответить
 
 