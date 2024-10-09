Около 300 авто военных и волонтеров сожгли с начала года

Верховной Раде предлагают усилить уголовную ответственность за поджог авто военных и волонтеров.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

"Из информации, содержащейся в открытых источниках, выяснил, что правоохранительные органы зафиксировали 266 фактов поджогов автомобилей военнослужащих и волонтеров с начала года. Всего повреждено около 300 автомобилей в разных регионах Украины. Вижу, что в посягательствах на военнослужащих есть посягательство не только на здоровье и собственность отдельного человека, но и на порядок управления, фундаментальные основы существования любого государства, особенно в период действия военного положения", - говорится в сообщении.

Лубинец направил Комитету ВР по вопросам правоохранительной деятельности инициативное письмо с предложенными законодательными изменениями в Уголовный кодекс Украины.

Также читайте: В Раде предлагают ужесточить наказание за поджог военных авто: от 10 до 15 лет тюрьмы

Так, омбудсмен предлагает ввести специальную норму об усиленной уголовной ответственности за совершение посягательств на здоровье или имущество военнослужащего или члена его семьи в связи с выполнением им своего служебного долга.

Напомним, ранее сообщалось, что в Раде подготовили и подали на регистрацию законопроект, который усилит ответственность за поджог военных авто.

Читайте также: 17-летние подростки подожгли два военных автомобиля в Каменском на Днепропетровщине, - прокуратура