Около 300 авто военных и волонтеров сожгли с начала года
Верховной Раде предлагают усилить уголовную ответственность за поджог авто военных и волонтеров.
Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.
"Из информации, содержащейся в открытых источниках, выяснил, что правоохранительные органы зафиксировали 266 фактов поджогов автомобилей военнослужащих и волонтеров с начала года. Всего повреждено около 300 автомобилей в разных регионах Украины. Вижу, что в посягательствах на военнослужащих есть посягательство не только на здоровье и собственность отдельного человека, но и на порядок управления, фундаментальные основы существования любого государства, особенно в период действия военного положения", - говорится в сообщении.
Лубинец направил Комитету ВР по вопросам правоохранительной деятельности инициативное письмо с предложенными законодательными изменениями в Уголовный кодекс Украины.
Так, омбудсмен предлагает ввести специальную норму об усиленной уголовной ответственности за совершение посягательств на здоровье или имущество военнослужащего или члена его семьи в связи с выполнением им своего служебного долга.
Напомним, ранее сообщалось, что в Раде подготовили и подали на регистрацию законопроект, который усилит ответственность за поджог военных авто.
Пора би вже усім робити висновки.
Вас , депутати сьогоднішньої і минулої влади , ще покарають за геноцид українців щодо придбання авто для родин і бізнесу.
Журналисти мають провести розслідувнння щодо усіх депутатів які голосували за ці ганебні закони і оприлюднити на яких авто їздять ці лобісти АВТОБАРИГ України
раз в декого куплено, то всім треба документи по півроку тримати замість 10 хвилин внести в базу?
Для оповіщення громадян вони не потрібні
Нехай на велосипеді / трамвайчику / маршрутці пересуваються.
так Зеленський і злив Бульбофюреру в прямому ефірі, треба заборонити прямі ефіри і Зеленського
цікаво, звідки ви, скоти, беретеся? фейсбук волонтерам не дає збирати гроші на дрони, а без волонтерів і телеграму москалі були б давно на кордоні Польщі