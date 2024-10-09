Близько 300 авто військових та волонтерів спалили від початку року
Верховній Раді пропонують посилити кримінальну відповідальність за підпал авто військових та волонтерів.
Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.
"З інформації, що міститься у відкритих джерелах, з’ясував, що правоохоронні органи зафіксували 266 фактів підпалів автомобілів військовослужбовців та волонтерів від початку року. Загалом пошкоджено близько 300 автівок у різних регіонах України. Вбачаю, що в посяганнях на військовослужбовців є посягання не лише на здоров’я та власність окремої людини, але і на порядок управління, фундаментальні засади існування будь-якої держави, особливо в період дії воєнного стану", - йдеться в повідомленні.
Лубінець надіслав Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності ініціативний лист із запропонованими законодавчими змінами до Кримінального кодексу України.
Так, омбудсмен пропонує запровадити спеціальну норму про посилену кримінальну відповідальність за вчинення посягань на здоров’я чи майно військовослужбовця або члена його родини у зв’язку з виконанням ним свого службового обов’язку.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Раді підготували та подали на реєстрацію законопроєкт, що посилить відповідальність за підпал військових авто.
Пора би вже усім робити висновки.
Вас , депутати сьогоднішньої і минулої влади , ще покарають за геноцид українців щодо придбання авто для родин і бізнесу.
Журналисти мають провести розслідувнння щодо усіх депутатів які голосували за ці ганебні закони і оприлюднити на яких авто їздять ці лобісти АВТОБАРИГ України
раз в декого куплено, то всім треба документи по півроку тримати замість 10 хвилин внести в базу?
Для оповіщення громадян вони не потрібні
Нехай на велосипеді / трамвайчику / маршрутці пересуваються.
так Зеленський і злив Бульбофюреру в прямому ефірі, треба заборонити прямі ефіри і Зеленського
цікаво, звідки ви, скоти, беретеся? фейсбук волонтерам не дає збирати гроші на дрони, а без волонтерів і телеграму москалі були б давно на кордоні Польщі