Близько 300 авто військових та волонтерів спалили від початку року

Скільки військових авто підпалили від початку року

Верховній Раді пропонують посилити кримінальну відповідальність за підпал авто військових та волонтерів.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

"З інформації, що міститься у відкритих джерелах, з’ясував, що правоохоронні органи зафіксували 266 фактів підпалів автомобілів військовослужбовців та волонтерів від початку року. Загалом пошкоджено близько 300 автівок у різних регіонах України. Вбачаю, що в посяганнях на військовослужбовців є посягання не лише на здоров’я та власність окремої людини, але і на порядок управління, фундаментальні засади існування будь-якої держави, особливо в період дії воєнного стану", - йдеться в повідомленні.

Лубінець надіслав Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності ініціативний лист із запропонованими законодавчими змінами до Кримінального кодексу України.

Також читайте: Затримано двох чоловіків, які підпалили військову автівку в Білій Церкві, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Так, омбудсмен пропонує запровадити спеціальну норму про посилену кримінальну відповідальність за вчинення посягань на здоров’я чи майно військовослужбовця або члена його родини у зв’язку з виконанням ним свого службового обов’язку.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Раді підготували та подали на реєстрацію законопроєкт, що посилить відповідальність за підпал військових авто.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Сумах затримали чоловіка, який на замовлення підпалив автомобіль військовослужбовця ЗСУ. ФОТОрепортаж

Топ коментарі
+10
Понад 90% паліїв були завербовані через москальський ''телеграм''.
Пора би вже усім робити висновки.
09.10.2024 14:16 Відповісти
+3
Ловити і зразу на передок виродків! там їм дупи підпалять!
09.10.2024 14:22 Відповісти
+3
Верховна Рада має відмінити усі митні і акцизні пошлини на авто із ЕС, тому що в Україні НЕТ автозаводів з виробництва нормальних цівільних авто
Вас , депутати сьогоднішньої і минулої влади , ще покарають за геноцид українців щодо придбання авто для родин і бізнесу.
Журналисти мають провести розслідувнння щодо усіх депутатів які голосували за ці ганебні закони і оприлюднити на яких авто їздять ці лобісти АВТОБАРИГ України
09.10.2024 14:27 Відповісти
ну как показывают последние новости, то " має право на відстрочку" часто купленно)
09.10.2024 14:36 Відповісти
поліція для чого харчі їсть і має бронь?

раз в декого куплено, то всім треба документи по півроку тримати замість 10 хвилин внести в базу?
09.10.2024 14:39 Відповісти
У тцк-шників необхідно взагалі конфіскувати всі транспортні засоби.
Для оповіщення громадян вони не потрібні
Нехай на велосипеді / трамвайчику / маршрутці пересуваються.
09.10.2024 14:42 Відповісти
Головне телеграм працює, а на диверсії, злиття інфи москалям Зеленському пох*й!
09.10.2024 14:29 Відповісти
ти про той скандал з вагнерівцями в Білорусі?

так Зеленський і злив Бульбофюреру в прямому ефірі, треба заборонити прямі ефіри і Зеленського

цікаво, звідки ви, скоти, беретеся? фейсбук волонтерам не дає збирати гроші на дрони, а без волонтерів і телеграму москалі були б давно на кордоні Польщі
09.10.2024 14:35 Відповісти
300 авто це на скільки, мільйонів на 6 чи менше? Короче купа народу працювала на русню, а знищила майна пофакту менше ніж одна МСЕКовська Крупа. А тепер уявіть скільки таких гнид ще не спіймано.
09.10.2024 14:34 Відповісти
Автівки по $20 000, цілком норм)
09.10.2024 14:44 Відповісти
А за розкрадання гуманітарки вагонами коли буде покарано крадіїв?!!!
09.10.2024 14:45 Відповісти
Знищення військового майна пі час війни є відвертою зрадою Батьківщини. Покарання має бути відповідним. Завдані збитки злочинець має відшкодувати. Грошима, майном, працею або ... донорськими органами.
09.10.2024 15:06 Відповісти
нєнєнє, лише працею. Причому по таріфу 29грн/година. Як у віськових.
09.10.2024 15:18 Відповісти
Краще донорськими органами, для поранених захисників!
09.10.2024 15:29 Відповісти
Нужно принять изменения в уголовный кодекс. За поджег либо иное уничтожение военного имущества - 20 лет либо пожизненное, с конфискацией имущества всех членов семьи. У 17 - летнего дегенерата может не быть достаточно имущества для возмещения ущерба. Поэтому должен быть прописан механизм конфискации имущества любых его родственников - родителей, братьев - сестер, и др. Иначе эту эпидемию поджегов не остановить.
09.10.2024 16:05 Відповісти
треба додати конфіскацію майна за такі підпали, скількі вже можна "тягнути" - де хоч якісь діі від держави?
09.10.2024 16:26 Відповісти
Млять! А уголовный кодекс не нужно подправить на эту тему???
09.10.2024 20:22 Відповісти
 
 