На Кировоградщине женщину приговорили к шести годам заключения за поджог авто нацгвардейца по заказу РФ

В Украине вынесли один из первых тюремных приговоров за поджог авто военных. Жительницу города Александрия Кировоградской области приговорили к шести годам заключения за поджог машины нацгвардейца. Преступные действия женщина совершила по заказу России.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Осужденная - 28-летняя жительница Александрии Кировоградской области.

Как рассказали следователи, в Telegram-каналах она искала легкого заработка, там ее и заметили российские спецслужбы.

Следствие установило, что по заказу РФ женщина подожгла служебный пикап сотрудника Национальной гвардии. Свои действия для "отчета" перед врагом она фиксировала на видео.

Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали злоумышленницу с поличным, сразу после совершения преступления.

Суд признал женщину виновной по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований.

Приговор вынес Александрийский горрайонный суд Кировоградской области.

Напомним, ранее сообщалось, что Служба безопасности совместно с Национальной полицией задержала поджигательницу, которая действовала на Кировоградщине. Злоумышленница выполняла заказ из РФ на поджоги автотехники и зданий Сил обороны.

Читайте также: Около 300 авто военных и волонтеров сожгли с начала года