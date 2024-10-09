На Кировоградщине женщину приговорили к шести годам заключения за поджог авто нацгвардейца по заказу РФ
В Украине вынесли один из первых тюремных приговоров за поджог авто военных. Жительницу города Александрия Кировоградской области приговорили к шести годам заключения за поджог машины нацгвардейца. Преступные действия женщина совершила по заказу России.
Об этом сообщила Служба безопасности Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Осужденная - 28-летняя жительница Александрии Кировоградской области.
Как рассказали следователи, в Telegram-каналах она искала легкого заработка, там ее и заметили российские спецслужбы.
Следствие установило, что по заказу РФ женщина подожгла служебный пикап сотрудника Национальной гвардии. Свои действия для "отчета" перед врагом она фиксировала на видео.
Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали злоумышленницу с поличным, сразу после совершения преступления.
Суд признал женщину виновной по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований.
Приговор вынес Александрийский горрайонный суд Кировоградской области.
Напомним, ранее сообщалось, что Служба безопасности совместно с Национальной полицией задержала поджигательницу, которая действовала на Кировоградщине. Злоумышленница выполняла заказ из РФ на поджоги автотехники и зданий Сил обороны.
Тelegram - і е російські спецслужби
Забанити негайно, нах!
Терміново треба розпустити прокуратуру і її очільника ,це ганьба. Всю цю команду відправити копати окопи, бо вони крім,як парєшать і награбувати мільйони нічого не роблять.