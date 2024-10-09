РУС
Новости
На Кировоградщине женщину приговорили к шести годам заключения за поджог авто нацгвардейца по заказу РФ

На Кіровоградщині жінку засудили до шести років ув’язнення за підпал машини військового

В Украине вынесли один из первых тюремных приговоров за поджог авто военных. Жительницу города Александрия Кировоградской области приговорили к шести годам заключения за поджог машины нацгвардейца. Преступные действия женщина совершила по заказу России.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Осужденная - 28-летняя жительница Александрии Кировоградской области.

Как рассказали следователи, в Telegram-каналах она искала легкого заработка, там ее и заметили российские спецслужбы.

Следствие установило, что по заказу РФ женщина подожгла служебный пикап сотрудника Национальной гвардии. Свои действия для "отчета" перед врагом она фиксировала на видео.

Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали злоумышленницу с поличным, сразу после совершения преступления.

Суд признал женщину виновной по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований.

Приговор вынес Александрийский горрайонный суд Кировоградской области.

Напомним, ранее сообщалось, что Служба безопасности совместно с Национальной полицией задержала поджигательницу, которая действовала на Кировоградщине. Злоумышленница выполняла заказ из РФ на поджоги автотехники и зданий Сил обороны.

Читайте также: Около 300 авто военных и волонтеров сожгли с начала года

авто (4235) поджог (1116) суд (25203) Кировоградская область (663)
прочитав, що за цей рік було спалено близько 300-от автомобілів... А це один із перших вироків із тих кого піймали, можливо, потрібно автомобілі суддів та прокурвів передавати волонтерам та воєнним?
09.10.2024 17:30 Ответить
>>> у Telegram-каналах вона шукала легкого заробітку, там її і помітили російські спецслужби.

Тelegram - і е російські спецслужби

Забанити негайно, нах!
09.10.2024 17:54 Ответить
Нащо такі витрати, такий вирок цих тварин не зупиняє.
09.10.2024 17:36 Ответить
Кримінальний кодекс України Стаття 114-1. Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.
09.10.2024 19:08 Ответить
Перший вирок за спалені авто ?
Терміново треба розпустити прокуратуру і її очільника ,це ганьба. Всю цю команду відправити копати окопи, бо вони крім,як парєшать і награбувати мільйони нічого не роблять.
09.10.2024 18:30 Ответить
Тварину в ґрунт.
09.10.2024 18:40 Ответить
Таких тварей надо содержать в очень строгих условиях и на их робе должно быть написано: "Предатель Родины". Всегда!
09.10.2024 19:03 Ответить
До вироку треба додати: "Після закінчення тюремного терміну - вислати з України"
09.10.2024 19:24 Ответить
Поперше треба компенсувати пошкодження за рахунок паліїв , усі вони живуть у якомусь житлу. А потім садити за грати.
09.10.2024 19:59 Ответить
You guys have made it a point to rename every tiny alley with anything remotely related to communism or russia - and still have a Kirovograd oblast right in the middle of the country… go figure
09.10.2024 20:07 Ответить
 
 