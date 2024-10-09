На Кіровоградщині жінку засудили до шести років ув’язнення за підпал авто нацгвардійця на замовлення РФ

В Україні винесли один із перших тюремних вироків за підпал авто військових. Мешканку міста Олександрія Кіровоградської області засудили до шести років ув'язнення за підпал машини нацгвардійця. Злочинні дії жінка скоїла на замовлення Росії.

Про це повідомила Служба безпеки України, інформує Цензор.НЕТ.

Засуджена- 28-річна мешканка Олександрії Кіровоградської області.

Як розповіли слідчі, у Telegram-каналах вона шукала легкого заробітку, там її і помітили російські спецслужби.

Слідство встановило, що на замовлення РФ жінка підпалила службовий пікап співробітника Національної гвардії. Свої дії для "звіту" перед ворогом вона фіксувала на відео.

Співробітники СБУ та Нацполіції затримали зловмисницю на гарячому, одразу після вчинення злочину.

Суд визнав жінку винною за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України - перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань.

Вирок ухвалив Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Служба безпеки спільно з Національною поліцією затримала підпалювачку, яка діяла на Кіровоградщині. Зловмисниця виконувала замовлення з РФ на підпали автотехніки та будівель Сил оборони.

