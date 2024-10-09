УКР
На Кіровоградщині жінку засудили до шести років ув’язнення за підпал авто нацгвардійця на замовлення РФ

На Кіровоградщині жінку засудили до шести років ув’язнення за підпал машини військового

В Україні винесли один із перших тюремних вироків за підпал авто військових. Мешканку міста Олександрія Кіровоградської області засудили до шести років ув'язнення за підпал машини нацгвардійця. Злочинні дії жінка скоїла на замовлення Росії. 

Про це повідомила Служба безпеки України, інформує Цензор.НЕТ.

Засуджена- 28-річна мешканка Олександрії Кіровоградської області.

Як розповіли слідчі, у Telegram-каналах вона шукала легкого заробітку, там її і помітили російські спецслужби.

Слідство встановило, що на замовлення РФ жінка підпалила службовий пікап співробітника Національної гвардії. Свої дії для "звіту" перед ворогом вона фіксувала на відео.

Співробітники СБУ та Нацполіції затримали зловмисницю на гарячому, одразу після вчинення злочину.

Суд визнав жінку винною за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України - перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань.

Вирок ухвалив Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Служба безпеки спільно з Національною поліцією затримала підпалювачку, яка діяла на Кіровоградщині. Зловмисниця виконувала замовлення з РФ на підпали автотехніки та будівель Сил оборони.

Читайте також: Близько 300 авто військових та волонтерів спалили від початку року

авто (6327) підпал (718) суд (11820) Кіровоградська область (603)
Топ коментарі
+12
прочитав, що за цей рік було спалено близько 300-от автомобілів... А це один із перших вироків із тих кого піймали, можливо, потрібно автомобілі суддів та прокурвів передавати волонтерам та воєнним?
09.10.2024 17:30 Відповісти
+10
>>> у Telegram-каналах вона шукала легкого заробітку, там її і помітили російські спецслужби.

Тelegram - і е російські спецслужби

Забанити негайно, нах!
09.10.2024 17:54 Відповісти
+3
Нащо такі витрати, такий вирок цих тварин не зупиняє.
09.10.2024 17:36 Відповісти
Кримінальний кодекс України Стаття 114-1. Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.
09.10.2024 19:08 Відповісти
Перший вирок за спалені авто ?
Терміново треба розпустити прокуратуру і її очільника ,це ганьба. Всю цю команду відправити копати окопи, бо вони крім,як парєшать і награбувати мільйони нічого не роблять.
09.10.2024 18:30 Відповісти
Тварину в ґрунт.
09.10.2024 18:40 Відповісти
Таких тварей надо содержать в очень строгих условиях и на их робе должно быть написано: "Предатель Родины". Всегда!
09.10.2024 19:03 Відповісти
До вироку треба додати: "Після закінчення тюремного терміну - вислати з України"
09.10.2024 19:24 Відповісти
Поперше треба компенсувати пошкодження за рахунок паліїв , усі вони живуть у якомусь житлу. А потім садити за грати.
09.10.2024 19:59 Відповісти
You guys have made it a point to rename every tiny alley with anything remotely related to communism or russia - and still have a Kirovograd oblast right in the middle of the country… go figure
09.10.2024 20:07 Відповісти
 
 