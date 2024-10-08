Перед судом предстанет глава межрайонной МСЭК на Киевщине, способствовавший уклонистам в получении группы инвалидности. ФОТОРЕПОРТАЖ

Председатель межрегиональной медико-социальной экспертной комиссии в Киевской области способствовал гражданам в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции.

Фиктивная инвалидность для военнообязанных

Как отмечается, достоверно зная об отсутствии объективных оснований для получения мужчинами призывной группы инвалидности, чиновник вносил в официальные документы фиктивные данные о заболеваниях. На их основании комиссия принимала решение о предоставлении лицам группы инвалидности. Это служило основанием для отсрочки от мобилизации и дальнейшего выезда за границу.

По данным правоохранителей, во время обысков у председателя МСЭК правоохранители изъяли более 25 000 долларов, 1600 евро, копии медицинских документов и тому подобное. В сентябре этого чиновнику сообщили о подозрении.









Под процессуальным руководством Белоцерковской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона обвинительный акт в отношении председателя межрайонной МСЭК направлено в суд.

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.