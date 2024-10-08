РУС
Перед судом предстанет глава межрайонной МСЭК на Киевщине, способствовавший уклонистам в получении группы инвалидности. ФОТОРЕПОРТАЖ

Председатель межрегиональной медико-социальной экспертной комиссии в Киевской области способствовал гражданам в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции.

Фиктивная инвалидность для военнообязанных

Как отмечается, достоверно зная об отсутствии объективных оснований для получения мужчинами призывной группы инвалидности, чиновник вносил в официальные документы фиктивные данные о заболеваниях. На их основании комиссия принимала решение о предоставлении лицам группы инвалидности. Это служило основанием для отсрочки от мобилизации и дальнейшего выезда за границу.

Читайте также: У врача из Житомира, которая помогала уклонистам с фиктивными диагнозами, обнаружили 4,4 млн грн, - Нацполиция. ФОТО

По данным правоохранителей, во время обысков у председателя МСЭК правоохранители изъяли более 25 000 долларов, 1600 евро, копии медицинских документов и тому подобное. В сентябре этого чиновнику сообщили о подозрении.

Голова МСЕК на Київщині допомагав ухилянтам
Голова МСЕК на Київщині допомагав ухилянтам
Голова МСЕК на Київщині допомагав ухилянтам
Голова МСЕК на Київщині допомагав ухилянтам

Под процессуальным руководством Белоцерковской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона обвинительный акт в отношении председателя межрайонной МСЭК направлено в суд.

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

взятка (6219) Киевская область (4295) инвалидность (189)
+5
якби зРадою йуд-мародерів була би дозволена прихована аудіовідеофіксація Громадянами (без особливого дозволу продажних "органів", як заповів Кучма-подєльник вбивства Гонгадзе) дій наших звичайних чиновників-корупціонерів, то, за притомного-чЕсного(це вже смішно) українського правосуддя, усю цю кримінальну пздоту нікуди було би садити через переповнення в'язниць України...
08.10.2024 13:00 Ответить
+5
Тю...їх фігова туча..от на прикладі Києва. В кожному районі, потім міська, районні по районам області та обласна. І всі гребуть бабло 100%. Коли я перекомісію проходила, вони мого сина просто між лікарями загоняли. Думали, що він плюне й заплатить. Але я написала тупо скаргу на 1551 - служба Кличка і на профільний комітет ВР. Все так вирішилось швидко..правда лікарів з МСЕК іншого району прийшлось везти й тиждень в лікарні валятись, що теж коштує грошей..
08.10.2024 13:00 Ответить
+5
08.10.2024 13:25 Ответить
Казали шо на Хмельницькіи МСЕК все і закінчиться -- не тут - то було - цих МСЕКів ще ****** хмара
08.10.2024 12:51 Ответить
Тю...їх фігова туча..от на прикладі Києва. В кожному районі, потім міська, районні по районам області та обласна. І всі гребуть бабло 100%. Коли я перекомісію проходила, вони мого сина просто між лікарями загоняли. Думали, що він плюне й заплатить. Але я написала тупо скаргу на 1551 - служба Кличка і на профільний комітет ВР. Все так вирішилось швидко..правда лікарів з МСЕК іншого району прийшлось везти й тиждень в лікарні валятись, що теж коштує грошей..
08.10.2024 13:00 Ответить
а коли перед судом постануть ті керівники МСЄК, які людям з інвалідністю не подовжували документи і не видавали нові через вказівки мінздоровʼя бо "тенденції вимагають іншого"?
08.10.2024 13:26 Ответить
Чого Ви мене запитуєте?))) Я Вам вище свою ситуацію пояснила. Мені взагалі хибний діагноз замість ковіду поставили, практично до смерті залікували)) і зробили, або щоб не псувати статистику, або такі довбодятли, що просто не можуть ставити вірні діагнози.
08.10.2024 13:53 Ответить
це було риторичне питання! відповідь - НІКОЛИ!
08.10.2024 13:56 Ответить
І чого волати? Це несхоже було на риторичне питання. Бо при зміні влади, можно змінити все. Головне, щоб не було гірше. Бо ті 40% від тих, хто мав право голосу наголосували вже нам бідоносця.
08.10.2024 14:07 Ответить
Я отримував інвалідність у 22 році і перекомісія на 2 роки була у 23-му ще, так отримав без хабарів і ніхто не натякав навіть, бо всі документи, виписки і дослідження були надані, які робив по необхідності в процесі лікування, дороговартісні. І там просто питань не могло виникнути ні в кого, що все справжнє. Тому дали спочатку другу, а потім третю групу. Це в Запоріжжі на онкомсек так. Але другий раз від обласного два тижні чекав відповідь, мабуть перевіряли все правоохоронці разом з тцк, поки дали відповідь. Тоді як раз вийшла постанова РНБО і президент про перевірку рішень МСЕК.
08.10.2024 15:32 Ответить
понад 25 000 це не конкретно. Хочу знати лідера по налу!
08.10.2024 12:55 Ответить
бабаааать. ото бабліще. навіщо працювати чесно? краще бути слугою народу!
08.10.2024 12:58 Ответить
Як дуже допомогла реформа медицини ... .
08.10.2024 12:59 Ответить
Стоп ботику. Причому тут часткова реформа СІМЕЙНОЇ медицини до МСЕК та ВІЙСЬКОВИХ лікарських комісій, напишеш пояснення?
І до речі, коли бабло тече рікою від кожного другого ухилянта - мало хто не спокуситься.
З іншого боку, я навіть радий, що лохів стрижуть по повній.
08.10.2024 13:37 Ответить
25 000 то копійки - в порівнянні з 5 млн
08.10.2024 12:59 Ответить
якби зРадою йуд-мародерів була би дозволена прихована аудіовідеофіксація Громадянами (без особливого дозволу продажних "органів", як заповів Кучма-подєльник вбивства Гонгадзе) дій наших звичайних чиновників-корупціонерів, то, за притомного-чЕсного(це вже смішно) українського правосуддя, усю цю кримінальну пздоту нікуди було би садити через переповнення в'язниць України...
08.10.2024 13:00 Ответить
Дешевше б було збудувати одну велику чисто для отаких тварюк при владі..на конфісковане..
08.10.2024 13:02 Ответить
З тотальною перевіркою мсековського гадюшника запізнились на років 10,якщо не більше!
08.10.2024 13:10 Ответить
МСЕК - це така банда хабарників ще з часів совка. Правда за совка брали коньяком, цукерками, курями , салом і трохи грошима...
08.10.2024 13:15 Ответить
Так,тоді у них апетит був скромніший.
08.10.2024 13:21 Ответить
так зараз самі несуть кошиками долари. Навіть МСЕКівцям вимагати не потрібно, відкривай мішок тільки )))
08.10.2024 13:34 Ответить
08.10.2024 13:25 Ответить
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
08.10.2024 15:00 Ответить
Голова київської МСЕК виявивсь розумніший, ніж Хмельницька Крупа. Гатив гроші по офшорах.
Насправді вся ця конструкція: війна-ТЦК-МСЕК-погранслужба створена для небаченого збагачення ОП Єрмака. Ідеальна схема(за впевненного скиглення населення). Коли будем вибори вимагати?
08.10.2024 14:24 Ответить
Ще в пам'яті історія, коли Президент звільнив з посад всіх воєнкомів(винних і невинних) і тоді людішки раділи і вихваляли Президента, він отримав високий рейтинг. То можливо він сьогодні не знає, що представники МСЕК беруть хабарі і фальшують медицинські справи?
08.10.2024 14:44 Ответить
Беруть забарі навіть з тих, у яких захворювання на 2-гу групу, що б дати лише 3-тю
08.10.2024 15:15 Ответить
«МСЕКОПТЦКВЛК» магічні літери море бабла
08.10.2024 14:58 Ответить
Таке врадення, що йде війна між ТЦК ВЛК І МСЕК, Бо одне одному заважають в «боротьбі» з ухилянтами.
08.10.2024 15:02 Ответить
 
 