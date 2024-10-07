Главу Хмельницкой МСЭК Крупу отправили под стражу: залог в 500 млн грн

Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Чиновницу подозревают в незаконном обогащении. Суд взял ее под стражу с альтернативой внесения залога в сумме 500 млн грн.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" отзовет своего депутата - главу МСЭК в Хмельницкой области Крупу, задержанную ГБР

Арест руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

Читайте: Прокуратура будет ходатайствовать об аресте главы Хмельницкой МСЭК Крупы, - Офис генпрокурора