Главу Хмельницкой МСЭК Крупу отправили под стражу: залог в 500 млн грн
Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.
Чиновницу подозревают в незаконном обогащении. Суд взял ее под стражу с альтернативой внесения залога в сумме 500 млн грн.
Арест руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы
Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.
Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и сообщено о подозрении в незаконном обогащении.
Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.
Вибачай...
Гондон..
Така Твоя присутня дійсність...
Отримав зірку на погон?
А це не означає...
Того, що Вас не знищать...
Ви, вибачте...
Як тир...Як Полігон...
Як завжди.
в часи литвина повідомляли, що народні депутати і сам литвин інваліди, підтверджені мсек...
місячний хабар сім'ї!😁
Це просто катування якесь. Де Лубінець? Права людини на спокійний сон порушують!
Стаття за якої цю свиню звинувачують передбачає заставу. За законом, а не за "умовами".
Її сину, Начальнику обласного пенсійного фонду Хмельниччини ще не повідомили про підозру, - повідомляє Суспільне.
У нього проводили обшуки в межах провадження за статтею щодо можливої організації схеми для "ухилянтів". Слідчі дії тривають.
100%
Зєля свою рідну ''слугу народу'' амністує, реабілітує...
Недоотриману вигоду зобов'яже виплатити ''бідолашній''...
І призначить консулом в якийсь швейцарський кантон (на допомогу Венедиктовій).
а призначивили просто смішну заставу ,
Зелені бовдури , ви що оф@їли ?
Відповідь на поставлене питання щороку надає прокурор Хмельницької області Олексій Олійник у своїх деклараціях. Так, пан Олійник та його дружина (працівниця цієї ж прокуратури) багато років отримують пенсії за інвалідністю. За 2023 рік Олексій Олійник на двох з дружиною отримали понад 500 тисяч гривень від Головного управління Пенсійного фонду у Хмельницькій області як особи з інвалідністю. Розміри незадекларованих обʼємів "пенсії" від родини Крупа, які отримувала сімʼя Олійників мають встановлювати компетентні органи.
Керівництво хмельницької поліції не має інвалідності з обʼєктивних причин, інвалідів на керівних посадах в нацполі не тримають…
https://youcontrol.com.ua/catalog/individuals/declaration/81f78360-07fc-4795-83a8-8f4b7aa94332/
Було б що обсудити.
А так...
«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»
Владо, агов! Шукаєш гроші на мавіки? Твою ж матніхай, господи прости