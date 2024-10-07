РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11168 посетителей онлайн
Новости
14 021 90

Главу Хмельницкой МСЭК Крупу отправили под стражу: залог в 500 млн грн

Керівницю Хмельницької МСЕК Крупу відправили під варту

Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Чиновницу подозревают в незаконном обогащении. Суд взял ее под стражу с альтернативой внесения залога в сумме 500 млн грн.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" отзовет своего депутата - главу МСЭК в Хмельницкой области Крупу, задержанную ГБР

Арест руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

Читайте: Прокуратура будет ходатайствовать об аресте главы Хмельницкой МСЭК Крупы, - Офис генпрокурора

Автор: 

арест (10470) незаконное обогащение (156) Офис Генпрокурора (2606) Хмельницкая область (990)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+40
Її не під заставу а повісити на центральній площі. Із-за такої падалі ми й програєм війну...
показать весь комментарий
07.10.2024 14:47 Ответить
+24
Чуєте цей хрускіт і шорох, по всіх мсек, влк, тцк країни переникують заначки.
показать весь комментарий
07.10.2024 14:57 Ответить
+23
під заставу 500 лимонів..., бгггг, да вона їх у ванні знайде в мильниці...
показать весь комментарий
07.10.2024 14:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Її не під заставу а повісити на центральній площі. Із-за такої падалі ми й програєм війну...
показать весь комментарий
07.10.2024 14:47 Ответить
Ти....
Вибачай...
Гондон..

Така Твоя присутня дійсність...

Отримав зірку на погон?

А це не означає...

Того, що Вас не знищать...

Ви, вибачте...
Як тир...Як Полігон...
показать весь комментарий
07.10.2024 15:02 Ответить
Вначале надо повесить тысяч 10 ухилянтов, которые ей деньги давали, а потом и ее ... оштрафовать.
показать весь комментарий
07.10.2024 17:12 Ответить
показово, що до цього МСЄК зʼявилися питання не тому, що воно кривих-косих, і тих що дохнуть по дорозі на полігон від епілептичних нападів, направляє в військо як начебто стовідсотково здорових! ні, до нього прийшли, тому що цей мсєк постачав недостатньо мʼяса
показать весь комментарий
07.10.2024 17:47 Ответить
Згоден, з тебе і почати
показать весь комментарий
08.10.2024 08:26 Ответить
Програємо саме , через ЗЕІУДУ , який ніколи , не діяв для України ! Цей САБОТАЖ КЕРОВАНИЙ З ОПг андруши ФСБшного ! Все , що вони робили , на користь країни ТЕРРОРИСТКИ, а самє -розмінування під час війни, заборона зовньошніі розвідки , ракетних програм, велике крадівництво на дорогах в напрямку РФ , відвід ЗСУ з Півдня , з під Києва, призначення Агентів Кремля на всі важливі посади-Баканова, ермака, ТАТАРОВА, Гетьманцева , …………
показать весь комментарий
07.10.2024 19:51 Ответить
$12лямів? Може, знайде, за тиждень...
показать весь комментарий
07.10.2024 14:47 Ответить
немає причин захищати цю потвору. яле 500 млн застави - це звичайна показуха. Крадії з держбюджету значно більших масштабів відбувалися покаранням в десятки разів меншим. Це все, що треба знати про зебілів при владі
показать весь комментарий
07.10.2024 15:01 Ответить
Все непосильним трудом наслужене народу.
показать весь комментарий
07.10.2024 15:47 Ответить
...до мозолів...до сьомого поту...
показать весь комментарий
07.10.2024 15:54 Ответить
під заставу 500 лимонів..., бгггг, да вона їх у ванні знайде в мильниці...
показать весь комментарий
07.10.2024 14:48 Ответить
Через пару днів застава буде 50 лямів, ще через пару - 5 лямів і т.д.
Як завжди.
показать весь комментарий
07.10.2024 23:55 Ответить
І причоха у неї - горісполкомовський начос з лаком!
показать весь комментарий
07.10.2024 14:49 Ответить
мсек хмельницька, і так може виявитись, що слуги народу, депутати від хмнльницьких округів, то інваліди...
в часи литвина повідомляли, що народні депутати і сам литвин інваліди, підтверджені мсек...
показать весь комментарий
07.10.2024 16:28 Ответить
Причоха - "40 лєт тарговлі"
показать весь комментарий
07.10.2024 16:46 Ответить
От до чого тут причоха????? Людина - падло, а у нас у коментах про причоху. Та ніде у світі це не обговорюється. Поки ми будемо обговорювати причохи, а не дії людини, путя у нас не буде.
показать весь комментарий
08.10.2024 04:37 Ответить
Нелюди!
показать весь комментарий
07.10.2024 14:52 Ответить
застава у 500 млн грн.
місячний хабар сім'ї!😁
показать весь комментарий
07.10.2024 14:52 Ответить
А її клієнтам гроші повернуть?
показать весь комментарий
07.10.2024 14:54 Ответить
в Киев, на перекомиссию отправят!)))
показать весь комментарий
07.10.2024 14:59 Ответить
- Деньги? Какие деньги?! (О. Бендер)
показать весь комментарий
07.10.2024 23:05 Ответить
Чому суди присуджують застави в рази менші,ніж накрали,а в 10 разів більше,чим накрали неможна,щоб другі подумали.
показать весь комментарий
07.10.2024 14:54 Ответить
Шо за дурні питання ... ЧОМУ???... Та тому, що суддям так само будуть....судити-присуджувати!))).. в них теж .... трошки наколядовано !
показать весь комментарий
07.10.2024 15:55 Ответить
Крупу під заставу - а сімеику Адамсів - там же ж сімеинии підряд
показать весь комментарий
07.10.2024 14:56 Ответить
точно
показать весь комментарий
07.10.2024 15:01 Ответить
Чуєте цей хрускіт і шорох, по всіх мсек, влк, тцк країни переникують заначки.
показать весь комментарий
07.10.2024 14:57 Ответить
...а по ВНЗ...таможнях... СБУ....і т.д. ????...там ще переховувати і переховувати .....
показать весь комментарий
07.10.2024 15:30 Ответить
Не заздрю їм...Кожної ночі копай та переховуй гроші.
Це просто катування якесь. Де Лубінець? Права людини на спокійний сон порушують!
показать весь комментарий
07.10.2024 19:41 Ответить
Зачем? Тетку за жадность наказали. Видно мало наверх отдавала. Тех кто правильно делится не трону
показать весь комментарий
07.10.2024 23:07 Ответить
показать весь комментарий
08.10.2024 08:27 Ответить
Яка може бути заставна сума в умовах воєнного стану за дії, спрямовані на підрив обороноздатності України??? Цю мізерну для Крупи суму внесуть за три дні, а на четвертий - покине Україну протореною стежкою через молдовський кордон.
показать весь комментарий
07.10.2024 14:58 Ответить
Є якійсь закон про "умови воєнного стану"?
Стаття за якої цю свиню звинувачують передбачає заставу. За законом, а не за "умовами".
показать весь комментарий
07.10.2024 15:02 Ответить
..ну так..."законотворці" випадково так...написали всі закони " ПІД СЕБЕ " !!!)))
показать весь комментарий
07.10.2024 15:31 Ответить
а це треба довести, а поки не довів - воне невинна та має право на заставу...
показать весь комментарий
08.10.2024 03:53 Ответить
https://t.me/smolii_ukraine/78389 Андрій Смолій :
Її сину, Начальнику обласного пенсійного фонду Хмельниччини ще не повідомили про підозру, - повідомляє Суспільне.
У нього проводили обшуки в межах провадження за статтею щодо можливої організації схеми для "ухилянтів". Слідчі дії тривають.
показать весь комментарий
07.10.2024 14:59 Ответить
Домовляютьця! 😁
показать весь комментарий
07.10.2024 15:00 Ответить
Зараз треба під їхніми вікнами чергувати, може щось і прилетить!😁
показать весь комментарий
07.10.2024 14:59 Ответить
там така огорожа в тому житловому комплексі... не пролізти.
показать весь комментарий
07.10.2024 15:05 Ответить
Дворником устроиться, сумки, летящие из окон, ловить )))
показать весь комментарий
07.10.2024 23:09 Ответить
Внесе завтра. Післязавтра буде з Лондона розповідати, яка вона патріотка, та як їй там важко. Ну і всі її родичі.
показать весь комментарий
07.10.2024 15:00 Ответить
у того уйобка судді що заставу виписав з арихметикою все дуже печально або в самого вдома мільйони долларів як сміття . я таки схиляюсь до другого варіанту
показать весь комментарий
07.10.2024 15:04 Ответить
Арест на пидстави наличия денег в хате это сомнительно с точки зрения закона,у гетьмановича и его мамаши денег еще больше плюс наличие многочисленных квартир и земучастков,но их никто еще не арестовал.
показать весь комментарий
07.10.2024 15:06 Ответить
Думаете скажет что малину на рынке продавала и отмажется??
показать весь комментарий
07.10.2024 23:10 Ответить
гроші тримати у матрасі не протизаконно, можна сказати що позичила
показать весь комментарий
08.10.2024 03:54 Ответить
Втече з України .
100%
показать весь комментарий
07.10.2024 15:07 Ответить
А синок на посаді. На сайті зазначений він. І пенсійний фонд не реагує ніяк.
показать весь комментарий
07.10.2024 15:08 Ответить
А як реагувати, коли за посаду вже давно сплачено...а ще не "відбито" !?))
показать весь комментарий
07.10.2024 15:34 Ответить
печерський суд - це абсолютно телефонне право і захист корупціонерів.
показать весь комментарий
07.10.2024 15:09 Ответить
Гадливого чмирька зєлю геть. Вибори
показать весь комментарий
07.10.2024 15:11 Ответить
Шо?Перевзувся?Я пам'ятаю як ти за нього топив.
показать весь комментарий
07.10.2024 15:22 Ответить
показать весь комментарий
07.10.2024 15:28 Ответить
Я перевзувсь вже у 2019му восени. А ти як був гнидою, так досі гадиш
показать весь комментарий
07.10.2024 16:10 Ответить
Значить ти,придурок,і такі ж барани привели зе до влади,а я гнида?Казали вам,ідіотам,що буде срака,так ти тут більше всіх гавкав.Я на цензор не заходив декілька років завдяки таким є банькам.
показать весь комментарий
07.10.2024 19:42 Ответить
блін, яка липа. за що її заарештували то? за що застава то? чисто для хом'ячків показуха. все по тих законах, що вони наприймали незаконно і цей подлячий суд це прекрасно знає, просто сказали це зробити. потім ще компенсацію виплатять за незаконні дії стосовно неї.
показать весь комментарий
07.10.2024 15:22 Ответить
"Грабь Награбленное!" Какой лозунг знакомый!
показать весь комментарий
07.10.2024 15:24 Ответить
Останнє забирають...до копійки...тепер навіть на хліб не матиме.... Буде кавяр без хліба їсти....
показать весь комментарий
07.10.2024 15:26 Ответить
Дурник, нічого в неї не забрали
показать весь комментарий
07.10.2024 15:31 Ответить
Та не переживайте ви так за ту Крупу...
Зєля свою рідну ''слугу народу'' амністує, реабілітує...
Недоотриману вигоду зобов'яже виплатити ''бідолашній''...
І призначить консулом в якийсь швейцарський кантон (на допомогу Венедиктовій).
показать весь комментарий
07.10.2024 15:36 Ответить
...уфффф..заспокоїв. бо я от заснути ніяк не міг...через бідолагу.
показать весь комментарий
07.10.2024 15:46 Ответить
показать весь комментарий
07.10.2024 15:51 Ответить
Осіння викачка меду у бжіл.
показать весь комментарий
07.10.2024 15:53 Ответить
показать весь комментарий
07.10.2024 15:53 Ответить
А синочку - топпосадовцю? Премія від Пенсійного Фонду? Щось тільки про матусю волають...а син торгується?? Чи лякає відкрити рота?....
показать весь комментарий
07.10.2024 15:53 Ответить
Заїде син на один з палаців мамулі,вийме тих 500 млн та й жбурне у залі суду!
показать весь комментарий
07.10.2024 15:53 Ответить
Погрожувати довічним. Зкосити строк за здачу всіх тих хто давали хабарі! Це будуть: родичі суддів (суддю звільнити з посади за недовіру, хабарника посадити з конфіскацією), родичі ментів ( мента звільнити за недовіру, хабарника посадити з конфіскацією) і інші депутати і т.д. це набагато продуктивніше рішення що очистить суспільство
показать весь комментарий
07.10.2024 16:15 Ответить
...а хто ж то все буде робити ????.. коли у ВСІХ рило в пухові ....
показать весь комментарий
07.10.2024 16:32 Ответить
це довести треба, сказати можно що завгодно
показать весь комментарий
08.10.2024 03:55 Ответить
500 млн. це не цифра. Всі її подєльнікі і оточення легко піднімуть цю цифру. Вона всього навсього одна з ланок корупційного сплетіння. Зараз почнуть зменшувати заставу ті самі судді, а потім буде угода зі слідством. Тобто всі грошові потоки, контракти, угоди, власність залишаться. Ха ха ха.
показать весь комментарий
07.10.2024 16:24 Ответить
Знайшли у неї кешем 6 з половиною мілліонів доларів ,
а призначивили просто смішну заставу ,
Зелені бовдури , ви що оф@їли ?
показать весь комментарий
07.10.2024 16:27 Ответить
Вона віддасть частку та й піде тихенько " в лес".
показать весь комментарий
07.10.2024 16:28 Ответить
Зараз її адвокат подасть апеляцію. Зменшуть застуву до 1 млн. грн. Через тиждень з'явиться десь у Іспанії.
показать весь комментарий
07.10.2024 16:38 Ответить
У своєму дописі "6 питань щодо голови МСЕК Крупи Т.В." головний редактор Цензор.нет Юрій Бутусов слушно зауважив про роль хмельницьких регіональних правоохоронних органів.
Відповідь на поставлене питання щороку надає прокурор Хмельницької області Олексій Олійник у своїх деклараціях. Так, пан Олійник та його дружина (працівниця цієї ж прокуратури) багато років отримують пенсії за інвалідністю. За 2023 рік Олексій Олійник на двох з дружиною отримали понад 500 тисяч гривень від Головного управління Пенсійного фонду у Хмельницькій області як особи з інвалідністю. Розміри незадекларованих обʼємів "пенсії" від родини Крупа, які отримувала сімʼя Олійників мають встановлювати компетентні органи.
Керівництво хмельницької поліції не має інвалідності з обʼєктивних причин, інвалідів на керівних посадах в нацполі не тримають…

https://youcontrol.com.ua/catalog/individuals/declaration/81f78360-07fc-4795-83a8-8f4b7aa94332/
показать весь комментарий
07.10.2024 16:41 Ответить
може вони розумові інваліди
показать весь комментарий
08.10.2024 03:56 Ответить
Не треба бути Вангою. Спочатку подоять гроші в вигляді застав, потім нап*ярять браслет, потім чудом зніме і втіче за кордон і звідти дулі буде всім показувать. Тут такі не сидять
показать весь комментарий
07.10.2024 16:46 Ответить
Яка застава нах з накрадених грошей? Повна конфіскація 20 років тюрми.
показать весь комментарий
07.10.2024 16:56 Ответить
Если сдаст всех ухилянтов что платили, то можно отпустить и даже наградить, а ухилянтов что взятки давали в штрафбат пехотой телесами поля разминировать. И загранотряд обязательно, как у москалей.
показать весь комментарий
07.10.2024 17:11 Ответить
Не боишься, что тебя и сдаст как одного из самых крикливых ухилянтов?😂
показать весь комментарий
08.10.2024 06:47 Ответить
Почепити на найближчу гілляку було б набагато краще...
показать весь комментарий
07.10.2024 17:27 Ответить
Це те рро що я сьогодні писав. Тільки я написав 100, а її звільнять за 500. Ці падли будуть плодитися і красти поки не будуть у нас справедливі суди та закони.
показать весь комментарий
07.10.2024 17:34 Ответить
$6 млн. - це те що знайшли(!), налічка(кеш), це на карманні витрати.
показать весь комментарий
07.10.2024 18:16 Ответить
Краще б цю "голову"... відокремити від тіла...
Було б що обсудити.
А так...
показать весь комментарий
07.10.2024 19:48 Ответить
Ой ...ля..ля.."Я бы в чиновники пошел...Пусть меня "научат".Навіщо працювати?...Якщо ти в шахті працюєш, то ти хто..А якщо ти металург..а якщо ти ВІЙСЬКОВИЙ...
показать весь комментарий
07.10.2024 20:52 Ответить
показать весь комментарий
07.10.2024 21:13 Ответить
Не должно быть залога при таких преступлениях. Должна быть полная конфискация.
показать весь комментарий
07.10.2024 21:33 Ответить
Людині, у якої знайшли 6 млн доларів, така мала застава?
показать весь комментарий
07.10.2024 22:47 Ответить
Голову Хмельницької МСЕК Крупу відправили під варту: застава у 500 млн грн
«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»
Владо, агов! Шукаєш гроші на мавіки? Твою ж матніхай, господи прости
показать весь комментарий
08.10.2024 00:38 Ответить
Беремо попкорн та чекаємо, що спочатку зменьшать заставу, потім ще зменшать, внесуть її, відпустять під домашній арешт, незнайдуть браслета на ногу( або він буде дуже терти), потім - закордон, прохання про захист від українських силовиків. Все!! Феніта ля комєдія...
показать весь комментарий
08.10.2024 14:12 Ответить
 
 