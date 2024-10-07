УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5222 відвідувача онлайн
Новини
14 021 90

Голову Хмельницької МСЕК Крупу відправили під варту: застава у 500 млн грн

Керівницю Хмельницької МСЕК Крупу відправили під варту

Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Чиновницю підозрюють у незаконному збагаченні. Суд взяв її під варту з альтернативою внесення застави у сумі 500 млн грн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" відкличе свою депутатку - главу МСЕК на Хмельниччині Крупу, затриману ДБР

Арешт керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

Читайте: НАЗК виявило в деклараціях депутатів Кропивницької і Миргородської міськрад неправдиві відомості на майже 23 млн грн

Автор: 

арешт (2549) незаконне збагачення (207) Офіс Генпрокурора (3400) Крупа Тетяна (43) Хмельницька область (1009)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+40
Її не під заставу а повісити на центральній площі. Із-за такої падалі ми й програєм війну...
показати весь коментар
07.10.2024 14:47 Відповісти
+24
Чуєте цей хрускіт і шорох, по всіх мсек, влк, тцк країни переникують заначки.
показати весь коментар
07.10.2024 14:57 Відповісти
+23
під заставу 500 лимонів..., бгггг, да вона їх у ванні знайде в мильниці...
показати весь коментар
07.10.2024 14:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Її не під заставу а повісити на центральній площі. Із-за такої падалі ми й програєм війну...
показати весь коментар
07.10.2024 14:47 Відповісти
Ти....
Вибачай...
Гондон..

Така Твоя присутня дійсність...

Отримав зірку на погон?

А це не означає...

Того, що Вас не знищать...

Ви, вибачте...
Як тир...Як Полігон...
показати весь коментар
07.10.2024 15:02 Відповісти
Вначале надо повесить тысяч 10 ухилянтов, которые ей деньги давали, а потом и ее ... оштрафовать.
показати весь коментар
07.10.2024 17:12 Відповісти
показово, що до цього МСЄК зʼявилися питання не тому, що воно кривих-косих, і тих що дохнуть по дорозі на полігон від епілептичних нападів, направляє в військо як начебто стовідсотково здорових! ні, до нього прийшли, тому що цей мсєк постачав недостатньо мʼяса
показати весь коментар
07.10.2024 17:47 Відповісти
Згоден, з тебе і почати
показати весь коментар
08.10.2024 08:26 Відповісти
Програємо саме , через ЗЕІУДУ , який ніколи , не діяв для України ! Цей САБОТАЖ КЕРОВАНИЙ З ОПг андруши ФСБшного ! Все , що вони робили , на користь країни ТЕРРОРИСТКИ, а самє -розмінування під час війни, заборона зовньошніі розвідки , ракетних програм, велике крадівництво на дорогах в напрямку РФ , відвід ЗСУ з Півдня , з під Києва, призначення Агентів Кремля на всі важливі посади-Баканова, ермака, ТАТАРОВА, Гетьманцева , …………
показати весь коментар
07.10.2024 19:51 Відповісти
$12лямів? Може, знайде, за тиждень...
показати весь коментар
07.10.2024 14:47 Відповісти
немає причин захищати цю потвору. яле 500 млн застави - це звичайна показуха. Крадії з держбюджету значно більших масштабів відбувалися покаранням в десятки разів меншим. Це все, що треба знати про зебілів при владі
показати весь коментар
07.10.2024 15:01 Відповісти
Все непосильним трудом наслужене народу.
показати весь коментар
07.10.2024 15:47 Відповісти
...до мозолів...до сьомого поту...
показати весь коментар
07.10.2024 15:54 Відповісти
під заставу 500 лимонів..., бгггг, да вона їх у ванні знайде в мильниці...
показати весь коментар
07.10.2024 14:48 Відповісти
Через пару днів застава буде 50 лямів, ще через пару - 5 лямів і т.д.
Як завжди.
показати весь коментар
07.10.2024 23:55 Відповісти
І причоха у неї - горісполкомовський начос з лаком!
показати весь коментар
07.10.2024 14:49 Відповісти
мсек хмельницька, і так може виявитись, що слуги народу, депутати від хмнльницьких округів, то інваліди...
в часи литвина повідомляли, що народні депутати і сам литвин інваліди, підтверджені мсек...
показати весь коментар
07.10.2024 16:28 Відповісти
Причоха - "40 лєт тарговлі"
показати весь коментар
07.10.2024 16:46 Відповісти
От до чого тут причоха????? Людина - падло, а у нас у коментах про причоху. Та ніде у світі це не обговорюється. Поки ми будемо обговорювати причохи, а не дії людини, путя у нас не буде.
показати весь коментар
08.10.2024 04:37 Відповісти
Нелюди!
показати весь коментар
07.10.2024 14:52 Відповісти
застава у 500 млн грн.
місячний хабар сім'ї!😁
показати весь коментар
07.10.2024 14:52 Відповісти
А її клієнтам гроші повернуть?
показати весь коментар
07.10.2024 14:54 Відповісти
в Киев, на перекомиссию отправят!)))
показати весь коментар
07.10.2024 14:59 Відповісти
- Деньги? Какие деньги?! (О. Бендер)
показати весь коментар
07.10.2024 23:05 Відповісти
Чому суди присуджують застави в рази менші,ніж накрали,а в 10 разів більше,чим накрали неможна,щоб другі подумали.
показати весь коментар
07.10.2024 14:54 Відповісти
Шо за дурні питання ... ЧОМУ???... Та тому, що суддям так само будуть....судити-присуджувати!))).. в них теж .... трошки наколядовано !
показати весь коментар
07.10.2024 15:55 Відповісти
Крупу під заставу - а сімеику Адамсів - там же ж сімеинии підряд
показати весь коментар
07.10.2024 14:56 Відповісти
точно
показати весь коментар
07.10.2024 15:01 Відповісти
Чуєте цей хрускіт і шорох, по всіх мсек, влк, тцк країни переникують заначки.
показати весь коментар
07.10.2024 14:57 Відповісти
...а по ВНЗ...таможнях... СБУ....і т.д. ????...там ще переховувати і переховувати .....
показати весь коментар
07.10.2024 15:30 Відповісти
Не заздрю їм...Кожної ночі копай та переховуй гроші.
Це просто катування якесь. Де Лубінець? Права людини на спокійний сон порушують!
показати весь коментар
07.10.2024 19:41 Відповісти
Зачем? Тетку за жадность наказали. Видно мало наверх отдавала. Тех кто правильно делится не трону
показати весь коментар
07.10.2024 23:07 Відповісти
показати весь коментар
08.10.2024 08:27 Відповісти
Яка може бути заставна сума в умовах воєнного стану за дії, спрямовані на підрив обороноздатності України??? Цю мізерну для Крупи суму внесуть за три дні, а на четвертий - покине Україну протореною стежкою через молдовський кордон.
показати весь коментар
07.10.2024 14:58 Відповісти
Є якійсь закон про "умови воєнного стану"?
Стаття за якої цю свиню звинувачують передбачає заставу. За законом, а не за "умовами".
показати весь коментар
07.10.2024 15:02 Відповісти
..ну так..."законотворці" випадково так...написали всі закони " ПІД СЕБЕ " !!!)))
показати весь коментар
07.10.2024 15:31 Відповісти
а це треба довести, а поки не довів - воне невинна та має право на заставу...
показати весь коментар
08.10.2024 03:53 Відповісти
https://t.me/smolii_ukraine/78389 Андрій Смолій :
Її сину, Начальнику обласного пенсійного фонду Хмельниччини ще не повідомили про підозру, - повідомляє Суспільне.
У нього проводили обшуки в межах провадження за статтею щодо можливої організації схеми для "ухилянтів". Слідчі дії тривають.
показати весь коментар
07.10.2024 14:59 Відповісти
Домовляютьця! 😁
показати весь коментар
07.10.2024 15:00 Відповісти
Зараз треба під їхніми вікнами чергувати, може щось і прилетить!😁
показати весь коментар
07.10.2024 14:59 Відповісти
там така огорожа в тому житловому комплексі... не пролізти.
показати весь коментар
07.10.2024 15:05 Відповісти
Дворником устроиться, сумки, летящие из окон, ловить )))
показати весь коментар
07.10.2024 23:09 Відповісти
Внесе завтра. Післязавтра буде з Лондона розповідати, яка вона патріотка, та як їй там важко. Ну і всі її родичі.
показати весь коментар
07.10.2024 15:00 Відповісти
у того уйобка судді що заставу виписав з арихметикою все дуже печально або в самого вдома мільйони долларів як сміття . я таки схиляюсь до другого варіанту
показати весь коментар
07.10.2024 15:04 Відповісти
Арест на пидстави наличия денег в хате это сомнительно с точки зрения закона,у гетьмановича и его мамаши денег еще больше плюс наличие многочисленных квартир и земучастков,но их никто еще не арестовал.
показати весь коментар
07.10.2024 15:06 Відповісти
Думаете скажет что малину на рынке продавала и отмажется??
показати весь коментар
07.10.2024 23:10 Відповісти
гроші тримати у матрасі не протизаконно, можна сказати що позичила
показати весь коментар
08.10.2024 03:54 Відповісти
Втече з України .
100%
показати весь коментар
07.10.2024 15:07 Відповісти
А синок на посаді. На сайті зазначений він. І пенсійний фонд не реагує ніяк.
показати весь коментар
07.10.2024 15:08 Відповісти
А як реагувати, коли за посаду вже давно сплачено...а ще не "відбито" !?))
показати весь коментар
07.10.2024 15:34 Відповісти
печерський суд - це абсолютно телефонне право і захист корупціонерів.
показати весь коментар
07.10.2024 15:09 Відповісти
Гадливого чмирька зєлю геть. Вибори
показати весь коментар
07.10.2024 15:11 Відповісти
Шо?Перевзувся?Я пам'ятаю як ти за нього топив.
показати весь коментар
07.10.2024 15:22 Відповісти
показати весь коментар
07.10.2024 15:28 Відповісти
Я перевзувсь вже у 2019му восени. А ти як був гнидою, так досі гадиш
показати весь коментар
07.10.2024 16:10 Відповісти
Значить ти,придурок,і такі ж барани привели зе до влади,а я гнида?Казали вам,ідіотам,що буде срака,так ти тут більше всіх гавкав.Я на цензор не заходив декілька років завдяки таким є банькам.
показати весь коментар
07.10.2024 19:42 Відповісти
блін, яка липа. за що її заарештували то? за що застава то? чисто для хом'ячків показуха. все по тих законах, що вони наприймали незаконно і цей подлячий суд це прекрасно знає, просто сказали це зробити. потім ще компенсацію виплатять за незаконні дії стосовно неї.
показати весь коментар
07.10.2024 15:22 Відповісти
"Грабь Награбленное!" Какой лозунг знакомый!
показати весь коментар
07.10.2024 15:24 Відповісти
Останнє забирають...до копійки...тепер навіть на хліб не матиме.... Буде кавяр без хліба їсти....
показати весь коментар
07.10.2024 15:26 Відповісти
Дурник, нічого в неї не забрали
показати весь коментар
07.10.2024 15:31 Відповісти
Та не переживайте ви так за ту Крупу...
Зєля свою рідну ''слугу народу'' амністує, реабілітує...
Недоотриману вигоду зобов'яже виплатити ''бідолашній''...
І призначить консулом в якийсь швейцарський кантон (на допомогу Венедиктовій).
показати весь коментар
07.10.2024 15:36 Відповісти
...уфффф..заспокоїв. бо я от заснути ніяк не міг...через бідолагу.
показати весь коментар
07.10.2024 15:46 Відповісти
показати весь коментар
07.10.2024 15:51 Відповісти
Осіння викачка меду у бжіл.
показати весь коментар
07.10.2024 15:53 Відповісти
показати весь коментар
07.10.2024 15:53 Відповісти
А синочку - топпосадовцю? Премія від Пенсійного Фонду? Щось тільки про матусю волають...а син торгується?? Чи лякає відкрити рота?....
показати весь коментар
07.10.2024 15:53 Відповісти
Заїде син на один з палаців мамулі,вийме тих 500 млн та й жбурне у залі суду!
показати весь коментар
07.10.2024 15:53 Відповісти
Погрожувати довічним. Зкосити строк за здачу всіх тих хто давали хабарі! Це будуть: родичі суддів (суддю звільнити з посади за недовіру, хабарника посадити з конфіскацією), родичі ментів ( мента звільнити за недовіру, хабарника посадити з конфіскацією) і інші депутати і т.д. це набагато продуктивніше рішення що очистить суспільство
показати весь коментар
07.10.2024 16:15 Відповісти
...а хто ж то все буде робити ????.. коли у ВСІХ рило в пухові ....
показати весь коментар
07.10.2024 16:32 Відповісти
це довести треба, сказати можно що завгодно
показати весь коментар
08.10.2024 03:55 Відповісти
500 млн. це не цифра. Всі її подєльнікі і оточення легко піднімуть цю цифру. Вона всього навсього одна з ланок корупційного сплетіння. Зараз почнуть зменшувати заставу ті самі судді, а потім буде угода зі слідством. Тобто всі грошові потоки, контракти, угоди, власність залишаться. Ха ха ха.
показати весь коментар
07.10.2024 16:24 Відповісти
Знайшли у неї кешем 6 з половиною мілліонів доларів ,
а призначивили просто смішну заставу ,
Зелені бовдури , ви що оф@їли ?
показати весь коментар
07.10.2024 16:27 Відповісти
Вона віддасть частку та й піде тихенько " в лес".
показати весь коментар
07.10.2024 16:28 Відповісти
Зараз її адвокат подасть апеляцію. Зменшуть застуву до 1 млн. грн. Через тиждень з'явиться десь у Іспанії.
показати весь коментар
07.10.2024 16:38 Відповісти
У своєму дописі "6 питань щодо голови МСЕК Крупи Т.В." головний редактор Цензор.нет Юрій Бутусов слушно зауважив про роль хмельницьких регіональних правоохоронних органів.
Відповідь на поставлене питання щороку надає прокурор Хмельницької області Олексій Олійник у своїх деклараціях. Так, пан Олійник та його дружина (працівниця цієї ж прокуратури) багато років отримують пенсії за інвалідністю. За 2023 рік Олексій Олійник на двох з дружиною отримали понад 500 тисяч гривень від Головного управління Пенсійного фонду у Хмельницькій області як особи з інвалідністю. Розміри незадекларованих обʼємів "пенсії" від родини Крупа, які отримувала сімʼя Олійників мають встановлювати компетентні органи.
Керівництво хмельницької поліції не має інвалідності з обʼєктивних причин, інвалідів на керівних посадах в нацполі не тримають…

https://youcontrol.com.ua/catalog/individuals/declaration/81f78360-07fc-4795-83a8-8f4b7aa94332/
показати весь коментар
07.10.2024 16:41 Відповісти
може вони розумові інваліди
показати весь коментар
08.10.2024 03:56 Відповісти
Не треба бути Вангою. Спочатку подоять гроші в вигляді застав, потім нап*ярять браслет, потім чудом зніме і втіче за кордон і звідти дулі буде всім показувать. Тут такі не сидять
показати весь коментар
07.10.2024 16:46 Відповісти
Яка застава нах з накрадених грошей? Повна конфіскація 20 років тюрми.
показати весь коментар
07.10.2024 16:56 Відповісти
Если сдаст всех ухилянтов что платили, то можно отпустить и даже наградить, а ухилянтов что взятки давали в штрафбат пехотой телесами поля разминировать. И загранотряд обязательно, как у москалей.
показати весь коментар
07.10.2024 17:11 Відповісти
Не боишься, что тебя и сдаст как одного из самых крикливых ухилянтов?😂
показати весь коментар
08.10.2024 06:47 Відповісти
Почепити на найближчу гілляку було б набагато краще...
показати весь коментар
07.10.2024 17:27 Відповісти
Це те рро що я сьогодні писав. Тільки я написав 100, а її звільнять за 500. Ці падли будуть плодитися і красти поки не будуть у нас справедливі суди та закони.
показати весь коментар
07.10.2024 17:34 Відповісти
$6 млн. - це те що знайшли(!), налічка(кеш), це на карманні витрати.
показати весь коментар
07.10.2024 18:16 Відповісти
Краще б цю "голову"... відокремити від тіла...
Було б що обсудити.
А так...
показати весь коментар
07.10.2024 19:48 Відповісти
Ой ...ля..ля.."Я бы в чиновники пошел...Пусть меня "научат".Навіщо працювати?...Якщо ти в шахті працюєш, то ти хто..А якщо ти металург..а якщо ти ВІЙСЬКОВИЙ...
показати весь коментар
07.10.2024 20:52 Відповісти
показати весь коментар
07.10.2024 21:13 Відповісти
Не должно быть залога при таких преступлениях. Должна быть полная конфискация.
показати весь коментар
07.10.2024 21:33 Відповісти
Людині, у якої знайшли 6 млн доларів, така мала застава?
показати весь коментар
07.10.2024 22:47 Відповісти
Голову Хмельницької МСЕК Крупу відправили під варту: застава у 500 млн грн
«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»
Владо, агов! Шукаєш гроші на мавіки? Твою ж матніхай, господи прости
показати весь коментар
08.10.2024 00:38 Відповісти
Беремо попкорн та чекаємо, що спочатку зменьшать заставу, потім ще зменшать, внесуть її, відпустять під домашній арешт, незнайдуть браслета на ногу( або він буде дуже терти), потім - закордон, прохання про захист від українських силовиків. Все!! Феніта ля комєдія...
показати весь коментар
08.10.2024 14:12 Відповісти
 
 