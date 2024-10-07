Голову Хмельницької МСЕК Крупу відправили під варту: застава у 500 млн грн
Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.
Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.
Чиновницю підозрюють у незаконному збагаченні. Суд взяв її під варту з альтернативою внесення застави у сумі 500 млн грн.
Арешт керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи
Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.
Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.
Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.
Її сину, Начальнику обласного пенсійного фонду Хмельниччини ще не повідомили про підозру, - повідомляє Суспільне.
У нього проводили обшуки в межах провадження за статтею щодо можливої організації схеми для "ухилянтів". Слідчі дії тривають.
Відповідь на поставлене питання щороку надає прокурор Хмельницької області Олексій Олійник у своїх деклараціях. Так, пан Олійник та його дружина (працівниця цієї ж прокуратури) багато років отримують пенсії за інвалідністю. За 2023 рік Олексій Олійник на двох з дружиною отримали понад 500 тисяч гривень від Головного управління Пенсійного фонду у Хмельницькій області як особи з інвалідністю. Розміри незадекларованих обʼємів "пенсії" від родини Крупа, які отримувала сімʼя Олійників мають встановлювати компетентні органи.
Керівництво хмельницької поліції не має інвалідності з обʼєктивних причин, інвалідів на керівних посадах в нацполі не тримають…
https://youcontrol.com.ua/catalog/individuals/declaration/81f78360-07fc-4795-83a8-8f4b7aa94332/
