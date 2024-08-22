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Новини
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НАЗК виявило в деклараціях депутатів Кропивницької і Миргородської міськрад неправдиві відомості на майже 23 млн грн

Неправдиві відомості в деклараціях депутатів

Національне агентство з питань запобігання корупції України провело  перевірку, в ході якої у деклараціях двох депутатів міських рад було виявлено недостовірні дані на загальну суму майже 23 мільйонів гривень. Розпочато кримінальне провадження стосовно обох депутатів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба НАЗК.

  • За результатами повної перевірки декларації депутата Миргородської міської ради Полтавської області за 2021 рік НАЗК виявило декларування недостовірних відомостей на суму понад 4,5 млн грн

Зокрема, декларант зазначив недостовірні відомості про 17 земельних ділянок, що належать йому на праві власності.

Крім того, він не відобразив в декларації транспортний засіб та залишки коштів на банківських рахунках, відкритих на його ім’я, а також видатки на суму понад 1 млн грн.

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  •  Також за результатами повної перевірки декларації депутата Кропивницької міської ради за 2022 рік НАЗК встановило, що декларант вказав недостовірні відомості на понад 18,2 млн грн.

Так, декларант отримав на рахунок в іноземному банку поворотну фінансову допомогу у розмірі 500 тис. дол. США (еквівалент 18 284 300 грн), не вказавши про це відомостей у розділі 13 декларації.

  1. За висновками НАЗК Національна поліція розпочала кримінальне провадження стосовно обох депутатів.

Дивіться: НАЗК виявило порушення в кожному третьому звіті політичних партій. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

декларація (1412) НАЗК (1683) незаконне збагачення (190)


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22.08.2024 21:51 Відповісти
А для чого ж вони туди ишли? - от і бонуси не забарилися
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22.08.2024 21:58 Відповісти
Слава "виявилУ"!! А кого посадили за всі роки, крім колядника зварича??
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22.08.2024 22:07 Відповісти
Видно,табличку ділення забули,а зараз їм знову прийдеться ходити до репетитора, та по новому здавати іспит.Це, дуже важко ходити до екзаменаторів та перездавати іспит,не скоро в залікову книжку підпишуть- -зараховано.
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23.08.2024 00:26 Відповісти
До сум, по пів млн доларів, у вгодованих сидільців, з будинку Уряду та їх замів з держСекретарями, соромно і порівнювати!!
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23.08.2024 00:45 Відповісти
 
 