НАЗК виявило в деклараціях депутатів Кропивницької і Миргородської міськрад неправдиві відомості на майже 23 млн грн

Національне агентство з питань запобігання корупції України провело перевірку, в ході якої у деклараціях двох депутатів міських рад було виявлено недостовірні дані на загальну суму майже 23 мільйонів гривень. Розпочато кримінальне провадження стосовно обох депутатів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба НАЗК.

За результатами повної перевірки декларації депутата Миргородської міської ради Полтавської області за 2021 рік НАЗК виявило декларування недостовірних відомостей на суму понад 4,5 млн грн

Зокрема, декларант зазначив недостовірні відомості про 17 земельних ділянок, що належать йому на праві власності.

Крім того, він не відобразив в декларації транспортний засіб та залишки коштів на банківських рахунках, відкритих на його ім’я, а також видатки на суму понад 1 млн грн.

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Також за результатами повної перевірки декларації депутата Кропивницької міської ради за 2022 рік НАЗК встановило, що декларант вказав недостовірні відомості на понад 18,2 млн грн.

Так, декларант отримав на рахунок в іноземному банку поворотну фінансову допомогу у розмірі 500 тис. дол. США (еквівалент 18 284 300 грн), не вказавши про це відомостей у розділі 13 декларації.

За висновками НАЗК Національна поліція розпочала кримінальне провадження стосовно обох депутатів.

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