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Новости
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НАПК обнаружило в декларациях депутатов Кропивницкого и Миргородского горсоветов ложные сведения почти на 23 млн грн

Неправдиві відомості в деклараціях депутатів

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции Украины провело проверку, в ходе которой в декларациях двух депутатов городских советов были обнаружены недостоверные данные на общую сумму почти 23 миллионов гривен. Начато уголовное производство в отношении обоих депутатов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба НАПК.

  • По результатам полной проверки декларации депутата Миргородского городского совета Полтавской области за 2021 год НАПК выявило декларирование недостоверных сведений на сумму более 4,5 млн грн

В частности, декларант указал недостоверные сведения о 17 земельных участках, принадлежащих ему на праве собственности.

Кроме того, он не отразил в декларации транспортное средство и остатки средств на банковских счетах, открытых на его имя, а также расходы на сумму более 1 млн грн.

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  • Также по результатам полной проверки декларации депутата Кропивницкого городского совета за 2022 год НАПК установило, что декларант указал недостоверные сведения на более 18,2 млн грн.

Так, декларант получил на счет в иностранном банке возвратную финансовую помощь в размере 500 тыс. долл. США (эквивалент 18 284 300 грн), не указав об этом сведения в разделе 13 декларации.

  1. По выводам НАПК Национальная полиция начала уголовное производство в отношении обоих депутатов.

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Автор: 

декларация (1353) НАПК (1220) незаконное обогащение (146)


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22.08.2024 21:51 Ответить
А для чого ж вони туди ишли? - от і бонуси не забарилися
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22.08.2024 21:58 Ответить
Слава "виявилУ"!! А кого посадили за всі роки, крім колядника зварича??
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22.08.2024 22:07 Ответить
Видно,табличку ділення забули,а зараз їм знову прийдеться ходити до репетитора, та по новому здавати іспит.Це, дуже важко ходити до екзаменаторів та перездавати іспит,не скоро в залікову книжку підпишуть- -зараховано.
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23.08.2024 00:26 Ответить
До сум, по пів млн доларів, у вгодованих сидільців, з будинку Уряду та їх замів з держСекретарями, соромно і порівнювати!!
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23.08.2024 00:45 Ответить
 
 