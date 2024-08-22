НАПК обнаружило в декларациях депутатов Кропивницкого и Миргородского горсоветов ложные сведения почти на 23 млн грн
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции Украины провело проверку, в ходе которой в декларациях двух депутатов городских советов были обнаружены недостоверные данные на общую сумму почти 23 миллионов гривен. Начато уголовное производство в отношении обоих депутатов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба НАПК.
- По результатам полной проверки декларации депутата Миргородского городского совета Полтавской области за 2021 год НАПК выявило декларирование недостоверных сведений на сумму более 4,5 млн грн
В частности, декларант указал недостоверные сведения о 17 земельных участках, принадлежащих ему на праве собственности.
Кроме того, он не отразил в декларации транспортное средство и остатки средств на банковских счетах, открытых на его имя, а также расходы на сумму более 1 млн грн.
- Также по результатам полной проверки декларации депутата Кропивницкого городского совета за 2022 год НАПК установило, что декларант указал недостоверные сведения на более 18,2 млн грн.
Так, декларант получил на счет в иностранном банке возвратную финансовую помощь в размере 500 тыс. долл. США (эквивалент 18 284 300 грн), не указав об этом сведения в разделе 13 декларации.
- По выводам НАПК Национальная полиция начала уголовное производство в отношении обоих депутатов.
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