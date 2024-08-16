НАПК проверяет сотрудника СБУ Лойфа, у матери которого нашли недвижимости более чем на 16 млн грн. ВИДЕО

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало мониторинг образа жизни чиновника СБУ Анатолия Лойфа после расследования "Слідства.Інфо" относительно имущества его матери.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом"Слідство.Інфо" узнало от НАПК в ответе на журналистский запрос.

"Сообщаем, что Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции проводится мониторинг образа жизни в отношении Лойфа Анатолия Григорьевича, сотрудника Службы безопасности Украины, с целью установления соответствия или несоответствия его уровня жизни имеющимся у него и членов его семьи имущества и полученным ими доходам согласно декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления", - говорится в ответе НАПК.

Читайте также: Главе АМКУ Кириленко доложено о подозрении в незаконном обогащении на 56 млн грн, - САП

Напомним, в начале мая агентство "Слідство.Інфо" опубликовало расследование, в котором говорилось о том, что мать Анатолия Лойфа - Анна, владеет дорогой недвижимостью в столице и ее пригороде на общую сумму более 16 млн грн. Сама она живет на Закарпатье и работает преподавательницей языков в колледже небольшого города Берегово.

В частности, в расследовании говорилось о том, что во время полномасштабного вторжения на земельных участках, принадлежащих матери работника СБУ, построили дом в коттеджном городке.



Кроме того, Анна Лойф с 2020-го имеет в собственности квартиру 155,6 кв. м в столичном ЖК премиум-класса на Печерске. Эту квартиру отразил Григорий Лойф, отец чиновника, в своих декларациях. Мужчина ранее работал на Закарпатской таможне. В документе он указывает, что квартира обошлась Анне Лойф всего в 3,9 млн грн. Зато журналисты обнаружили, что рыночная стоимость этой недвижимости на момент покупки достигала около 370 тысяч долларов, или почти 10,4 млн грн. То есть цена, указанная в декларации, выглядит, как в 2,5 раза меньше рыночной.