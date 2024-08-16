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НАПК проверяет сотрудника СБУ Лойфа, у матери которого нашли недвижимости более чем на 16 млн грн. ВИДЕО

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало мониторинг образа жизни чиновника СБУ Анатолия Лойфа после расследования "Слідства.Інфо" относительно имущества его матери.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом"Слідство.Інфо" узнало от НАПК в ответе на журналистский запрос.

"Сообщаем, что Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции проводится мониторинг образа жизни в отношении Лойфа Анатолия Григорьевича, сотрудника Службы безопасности Украины, с целью установления соответствия или несоответствия его уровня жизни имеющимся у него и членов его семьи имущества и полученным ими доходам согласно декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления", - говорится в ответе НАПК.

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Напомним, в начале мая агентство "Слідство.Інфо" опубликовало расследование, в котором говорилось о том, что мать Анатолия Лойфа - Анна, владеет дорогой недвижимостью в столице и ее пригороде на общую сумму более 16 млн грн. Сама она живет на Закарпатье и работает преподавательницей языков в колледже небольшого города Берегово.

В частности, в расследовании говорилось о том, что во время полномасштабного вторжения на земельных участках, принадлежащих матери работника СБУ, построили дом в коттеджном городке.

Кроме того, Анна Лойф с 2020-го имеет в собственности квартиру 155,6 кв. м в столичном ЖК премиум-класса на Печерске. Эту квартиру отразил Григорий Лойф, отец чиновника, в своих декларациях. Мужчина ранее работал на Закарпатской таможне. В документе он указывает, что квартира обошлась Анне Лойф всего в 3,9 млн грн. Зато журналисты обнаружили, что рыночная стоимость этой недвижимости на момент покупки достигала около 370 тысяч долларов, или почти 10,4 млн грн. То есть цена, указанная в декларации, выглядит, как в 2,5 раза меньше рыночной.

Автор: 

недвижимость (817) СБУ (19893) НАПК (1221) незаконное обогащение (147)


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Топ комментарии
+26
А сина колишнього воєнкома та по сумісництву мерзотника Борисова не бажаєте перевірити?
Він теж в СБУ працює
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16.08.2024 17:12
+23
Батько митник, син сбушник, якщо не закінчиться війна, онук буде тцкуном. От для них Україна є майбутнім, для них вона є Ненькою.
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16.08.2024 17:18
+16
Ви нє панімаєте, єто другоє...
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16.08.2024 17:15
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Правила форума Совет форумчан
А сина колишнього воєнкома та по сумісництву мерзотника Борисова не бажаєте перевірити?
Він теж в СБУ працює
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16.08.2024 17:12 Ответить
Ви нє панімаєте, єто другоє...
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16.08.2024 17:15 Ответить
Савсєм другоє. От не розуміють люди.
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16.08.2024 17:41 Ответить
Ага
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16.08.2024 17:42 Ответить
Лойф ??? як би не написали,що це українець,то подумав би що це якийсь німець , чи вони там всі під "клікухами" маскуються ?
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16.08.2024 21:00 Ответить
а ви не вірили...

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16.08.2024 17:46 Ответить
Та гаразд. До клована теж саме було, тільки ніхто про це не писав.
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16.08.2024 18:03 Ответить
Так, було, особливо при Янеку. Але мабуть і він заздрить і дивується масштабам. Зелені переплюнули усіх разом узятих. Влада гребе мільярдами, ті що нижче - мільонами
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16.08.2024 18:27 Ответить
Та де там переплюнули. Усе теж саме, тільки на верху отримувачі потоків змінилися.
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16.08.2024 19:33 Ответить
не на часі
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16.08.2024 18:09 Ответить
..... грабіжники і рекетири класу шила і хейла на державній службі.
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16.08.2024 17:18 Ответить
Батько митник, син сбушник, якщо не закінчиться війна, онук буде тцкуном. От для них Україна є майбутнім, для них вона є Ненькою.
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16.08.2024 17:18 Ответить
Оця патріотична сімейка і є головними вигодонабувачами діяльності держави Україна. Це вища каста для якої державна служба є законним привілеєм для заможного, ситного і безпечного життя.
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16.08.2024 17:46 Ответить
Що тут не зрозумілого. Батько вкладає вкрадені кошти в нерухомість. Дістанеться сину.
Ну а син розслідує батькові крадіжки.
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16.08.2024 17:24 Ответить
"круговорот води в природі"....
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16.08.2024 18:11 Ответить
Тут питання чиє ще ті кошти були вкладені... Митник теж міг назбирати... Хоча Берегове ще те місто ))) можливо то преміум ліцей і викладачі там так отримують )
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16.08.2024 17:30 Ответить
Контрабанда і тому подібне і так далі. Там і цілком легальні бізнеси є на 90-річних дідо, чи бабічку записані.
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16.08.2024 17:50 Ответить
скільки ж роботи з'являться в контролюючих органів після викриттів журналістів і розголосу!
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16.08.2024 18:00 Ответить
Ага, як це усе зам'яти.
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16.08.2024 18:04 Ответить
Ганна Лойф з 2020-го має...

Думаєте співпадіння?
2014-й ментам та чекістам був, як серпом по яйцях. 2014-2018 більшість з них тихарилася або саботувала роботу.

А з 2019 знов поперло, як при Янику.

Доречі маю реальний життевий приклад. Майже 4 роки штрих сидів у селі і носа не казав. Як тільки обрали ЗЄ, кар'єра та бабло знов забили у чувака фонтаном.
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16.08.2024 18:17 Ответить
з 19-го настав час хейлойфів.
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16.08.2024 19:57 Ответить
Все мамінька заробила нєпааасільним трудом🤔🧐😁 Уявляєте які мозолі у маміньки мають бути, які натерла лишень від перерахування грошенят та перетягування мішків з готівкою, а які м'язи накачала від одного лише сапання цукрових бурячків на рошенівських полях Ржунімагу, пролітарії... *** Бугагагагага 😝😝😝😝😝😝🤪😜
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16.08.2024 18:50 Ответить
*ойф - очевидно, справжній арієць, з глибоким корінням )))
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16.08.2024 19:43 Ответить
Чому дивуємося? У академію СБУ йшли діти саме таких діячів. А ще діти совкових військових. А там вата сидить міцно у мізках. Я дивуюся іншому - чому до сих пір те сбу ще й дає опір окупації? Може тому, що є що захищати?
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16.08.2024 21:14 Ответить
 
 