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Новости
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Главе АМКУ Кириленко доложено о подозрении в незаконном обогащении на 56 млн грн, - САП

Кириленку оголосили підозру

НАБУ и САП сообщили о подозрении в незаконном обогащении и недостоверном декларировании главе Антимонопольного комитета и бывшему главе Донецкой ОГА Павлу Кириленко.

Об этом сообщает пресс-служба САП, передает Цензор.НЕТ

"14 августа 2024 года по согласованию прокурора САП детективы НАБУ сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 56,2 млн грн и декларировании недостоверной информации действующему руководителю государственного органа со специальным статусом", - говорится в сообщении.

Действия лица квалифицированы по ст. 368-5 и ч. 2 ст. 366-2 УК Украины.

Досудебным расследованием установлено, что в 2020-2023 годах указанное лицо, занимая должность руководителя областной государственной администрации, приобрело 21 объект недвижимого имущества и 1 люксовый автомобиль путем регистрации права собственности на родственников своей жены.

Среди приобретенного должностным лицом имущества:

  • 7 квартир в городах Киеве и Ужгороде общей площадью 688,5 кв. м;
  • дом на более 220 кв. м и 2 земельных участка под Киевом;
  • 2 гаражных бокса;
  • 6 машино-мест;
  • 3 нежилых помещения общей площадью более 190 кв. м;
  • автомобиль "ВМԜ Х3".

Читайте также: Глава АМКУ Кириленко после журналистского расследования задекларировал четырехкомнатную квартиру, но так и не указал BMW

Кириленку оголосили підозру
Кириленку оголосили підозру
Кириленку оголосили підозру

"Общая стоимость активов составила 61,7 млн грн. При этом законные доходы чиновника и членов его семьи не позволяли осуществить таких покупок", - написали в САП.

В дальнейшем с целью сокрытия факта незаконного обогащения чиновник не указал сведения о приобретенном имуществе в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства, за 2020, 2021, 2022 и 2023 годы.

В ведомстве отметили, что поводом для расследования САП и НАБУ стало обнародование журналистского расследования "Радіо Свобода".

В САП имени не указывают, однако по данным Центра противодействия коррупции речь идет о главе АМКУ Павле Кириленко.

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Расследование незаконного обогащения Кириленко

Напомним, в марте 2024 года НАБУ открыло дело против главы АМКУ Кириленко после расследования об элитном имуществе его семьи.

Как сообщалось, журналисты обнаружили, что семья Павла Кириленко в период 2020-2023 годов приобрела недвижимость и автомобили общей рыночной стоимостью более 70 миллионов гривен.

Речь идет о большом имении и двух земельных участках под Киевом, 200 квадратных метров офисной недвижимости в столице, двух кроссоверах, трех квартирах с паркоместами в элитных жилых комплексах Киева и четырех апартаментах с паркоместами в Ужгороде, оформленных на родителей и бабушку жены. При этом, элитную недвижимость в Ужгороде покупали уже во время полномасштабной войны.

В то же время никто из родственников Кириленко не имеет бизнеса, официальных доходов семьи не хватило бы, чтобы приобрести все это ценное имущество, а сам чиновник не указывал в декларации недвижимость и авто, которыми пользуется его семья.

Автор: 

Антимонопольный комитет (482) САП (2061) незаконное обогащение (146) Кириленко Павел (638) подозрение (484)


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Топ комментарии
+44
Назовите хоть одного зелёного полупоца, который не вор и не предатель Украины.
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14.08.2024 12:38
+33
коли б не журналісти-- сидів би цей поц на посаді і крав би далі
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14.08.2024 12:40
+24
Щира подяка журналістам.
Без них ніяк та нікуди
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14.08.2024 12:39
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Назовите хоть одного зелёного полупоца, который не вор и не предатель Украины.
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14.08.2024 12:38 Ответить
Ти що не можно так казати. Значіть ти не патріот і агент Кремля..
Не можно так казати атоьпутін нападеть
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14.08.2024 13:07 Ответить
ще один із номенклатури ЗЄлі
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14.08.2024 14:16 Ответить
Это был сарказм.
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14.08.2024 16:47 Ответить
Щира подяка журналістам.
Без них ніяк та нікуди
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14.08.2024 12:39 Ответить
Не зрозумів...вони що дують проти "зеленого" вітру?
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14.08.2024 12:39 Ответить
коли б не журналісти-- сидів би цей поц на посаді і крав би далі
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14.08.2024 12:40 Ответить
Більше схоже на те, що це були легалізовані в нерухомість родичів рашистські гонорари за шпигунську діяльність і саботаж на користь ворога під час перебування ним на посаді очільника Донецької ОВА до вересня 2023 року.
Подробиці - нтжче в коменті на цій гілці.
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14.08.2024 12:58 Ответить
І знову черговий сепар брат якого на службі днр, там і батьки його, вчора затримали ще одного сепарва днр який вороже ставився до України і був заступник міністра енергетикину, невже під час війни не можна навести порядок в призначені на державну службу ?
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14.08.2024 12:45 Ответить
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14.08.2024 13:09 Ответить
Стісняюсь спитать: Скільки там днів залишилось до "аканчянія срока давнасті"?
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14.08.2024 12:46 Ответить
Не подскажите кто этого тридвараста назначил на занимаему должность ? К этому деятелю вопросов нет ?
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14.08.2024 12:46 Ответить
Керовнік антимонопольним комітетом, дрібничка.
Що там з діркою в бюджеті?
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14.08.2024 12:50 Ответить
Тепер зрозуміло чим займався цей чорт, коли перебував на посалі Донецької ОВА до вересня 2023 року: не будівництвом й улаштуванням оборонних рубежів поблизу Бахмуту і Авдіївки, а корупцією й набиванням кишень незаконно набутим майном і коштами. Й звісно, шпигунством і саботажем на користь ворога.
Це ж його рідний брат служить в органах безпеки рагистської "днр". Тож, його зрада і саботаж відмітились тим, що Зеленський перевів його в Київ й призначив головою АМКУ. А майже одразу після цього рашистські війська розпочали свій наступ на Авдіївку.
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14.08.2024 12:51 Ответить
у прокуратурі України працював з липня 2008 року помічником прокурора, прокурором відділу, заступником прокурора, прокурором прокуратури та начальником слідчого управління прокуратури. Працював у прокуратурах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Донецької області , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC Криму та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Генпрокуратурі .

Наказом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) Генерального прокурора України від 22 вересня 2017 року призначений https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону України.
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14.08.2024 13:00 Ответить
*****, а потім суд-поновлення-компенсація
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14.08.2024 12:55 Ответить
Как может Украина процветать когда на верхушке красы рой тли....
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14.08.2024 12:55 Ответить
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14.08.2024 12:57 Ответить
99,999% ...
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14.08.2024 16:43 Ответить
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14.08.2024 13:03 Ответить
Я думаю, что у него бабушка - успешный предприниматель
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14.08.2024 13:08 Ответить
"бувший" ПРОКУРОР

як і "адвокат заНосов" (з фірми Наєма) - теж "бувший" ПРОКУРОР
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14.08.2024 13:20 Ответить
Він з того ж кулка прокурорів що і Костян Кулик. В них і тато один, бувший воєнпрокурор всєя України.
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14.08.2024 13:23 Ответить
Задля ясності варто відповісти на два питання:
Хто призначив утирка головою обладміністрації?
* Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України на строк повноважень Президента України.
Хто підвищив утирка та призначив його головою АМКУ?
* Антимонопольний комітет України підконтрольний Президенту України та підзвітний Верховній Раді України.
Президентом у нас, звісно, Зе.
Третє питання "хто ж винен" має очевидну відповідь: Порошенко!
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14.08.2024 13:23 Ответить
це йому брат з ТОТ підкинув
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14.08.2024 13:30 Ответить
Журналісти виконують обов'язки НАБУ та ДБР - не пора ці дві банди розпустити? А таким журналістам дати преміальні? Не всяким там поцам з олігархічних каналів.
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14.08.2024 13:35 Ответить
От дивіться: розпуск ДБР і НАБУ це вже декілька тисяч потенційних захисників і не якихось новачків, а навчених, навичками та досвідом...
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14.08.2024 13:37 Ответить
прийшов на посаду і тут поперло йому, а особливо всяким родичам. прямо диво сталося, фарт за фартом...
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14.08.2024 13:52 Ответить
Скажіть є хоч один злочин, одне збочення в яких "слугам" не можна пред'явити підозру.
Що чекати від тих хто як говориться з "грязи в князі", ще й всім мозком малорос.
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14.08.2024 14:00 Ответить
Ну це вже пи***ь.зелених вже пора стріляти, суцільна корупція? Коли вони вже нажруться?!
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14.08.2024 14:36 Ответить
Згідно крайнього закону про легалізацію корупції піде на співпрацю зі слідством, половину перепише на слідчого і залишиться порядною людиною.
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14.08.2024 15:20 Ответить
Зелене лайно нищить державу і нас, пора його начисто стирати!
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14.08.2024 16:01 Ответить
Родители Павла Кириленко живут в ДНР. Старший брат, Евгений Кириленко (род. 1984), работал в силовых структурах Украины, а в 2014 году перешёл на сторону ДНР. С тех пор работает в министерстве государственной безопасности ДНР.

Бугага. Чув, що деяким бійцям не дають доступ в Кропиву, бо на акаунт вконтактє заходив пару років тому і переписувався з двоюрідною тіткою з Білорусі.. Це вже підозріло. А тут рідний брат ворога нач.антимонопольки, син генерала гру начальник ОП, брат полковника гру один з 5 потужних менеджерів))))
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14.08.2024 16:14 Ответить
В той час коли українські захисники гинуть на фронті , захищаючі країну , влада по суті вбиває їх , обкрадаючи бюджет, то чья це влада?
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14.08.2024 17:30 Ответить
Ще одне хейло/х*йло намалювалось...
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14.08.2024 20:49 Ответить
Відомо, що рукописи не горять. І трохи пізніше розберемося, хто просував і призначав...
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14.08.2024 21:42 Ответить
 
 