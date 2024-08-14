Главе АМКУ Кириленко доложено о подозрении в незаконном обогащении на 56 млн грн, - САП

НАБУ и САП сообщили о подозрении в незаконном обогащении и недостоверном декларировании главе Антимонопольного комитета и бывшему главе Донецкой ОГА Павлу Кириленко.

Об этом сообщает пресс-служба САП, передает Цензор.НЕТ

"14 августа 2024 года по согласованию прокурора САП детективы НАБУ сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 56,2 млн грн и декларировании недостоверной информации действующему руководителю государственного органа со специальным статусом", - говорится в сообщении.

Действия лица квалифицированы по ст. 368-5 и ч. 2 ст. 366-2 УК Украины.

Досудебным расследованием установлено, что в 2020-2023 годах указанное лицо, занимая должность руководителя областной государственной администрации, приобрело 21 объект недвижимого имущества и 1 люксовый автомобиль путем регистрации права собственности на родственников своей жены.

Среди приобретенного должностным лицом имущества:

7 квартир в городах Киеве и Ужгороде общей площадью 688,5 кв. м;

дом на более 220 кв. м и 2 земельных участка под Киевом;

2 гаражных бокса;

6 машино-мест;

3 нежилых помещения общей площадью более 190 кв. м;

автомобиль "ВМԜ Х3".

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"Общая стоимость активов составила 61,7 млн грн. При этом законные доходы чиновника и членов его семьи не позволяли осуществить таких покупок", - написали в САП.

В дальнейшем с целью сокрытия факта незаконного обогащения чиновник не указал сведения о приобретенном имуществе в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства, за 2020, 2021, 2022 и 2023 годы.

В ведомстве отметили, что поводом для расследования САП и НАБУ стало обнародование журналистского расследования "Радіо Свобода".

В САП имени не указывают, однако по данным Центра противодействия коррупции речь идет о главе АМКУ Павле Кириленко.

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Расследование незаконного обогащения Кириленко

Напомним, в марте 2024 года НАБУ открыло дело против главы АМКУ Кириленко после расследования об элитном имуществе его семьи.

Как сообщалось, журналисты обнаружили, что семья Павла Кириленко в период 2020-2023 годов приобрела недвижимость и автомобили общей рыночной стоимостью более 70 миллионов гривен.

Речь идет о большом имении и двух земельных участках под Киевом, 200 квадратных метров офисной недвижимости в столице, двух кроссоверах, трех квартирах с паркоместами в элитных жилых комплексах Киева и четырех апартаментах с паркоместами в Ужгороде, оформленных на родителей и бабушку жены. При этом, элитную недвижимость в Ужгороде покупали уже во время полномасштабной войны.

В то же время никто из родственников Кириленко не имеет бизнеса, официальных доходов семьи не хватило бы, чтобы приобрести все это ценное имущество, а сам чиновник не указывал в декларации недвижимость и авто, которыми пользуется его семья.