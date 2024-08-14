Главе АМКУ Кириленко доложено о подозрении в незаконном обогащении на 56 млн грн, - САП
НАБУ и САП сообщили о подозрении в незаконном обогащении и недостоверном декларировании главе Антимонопольного комитета и бывшему главе Донецкой ОГА Павлу Кириленко.
Об этом сообщает пресс-служба САП, передает Цензор.НЕТ
"14 августа 2024 года по согласованию прокурора САП детективы НАБУ сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 56,2 млн грн и декларировании недостоверной информации действующему руководителю государственного органа со специальным статусом", - говорится в сообщении.
Действия лица квалифицированы по ст. 368-5 и ч. 2 ст. 366-2 УК Украины.
Досудебным расследованием установлено, что в 2020-2023 годах указанное лицо, занимая должность руководителя областной государственной администрации, приобрело 21 объект недвижимого имущества и 1 люксовый автомобиль путем регистрации права собственности на родственников своей жены.
Среди приобретенного должностным лицом имущества:
- 7 квартир в городах Киеве и Ужгороде общей площадью 688,5 кв. м;
- дом на более 220 кв. м и 2 земельных участка под Киевом;
- 2 гаражных бокса;
- 6 машино-мест;
- 3 нежилых помещения общей площадью более 190 кв. м;
- автомобиль "ВМԜ Х3".
"Общая стоимость активов составила 61,7 млн грн. При этом законные доходы чиновника и членов его семьи не позволяли осуществить таких покупок", - написали в САП.
В дальнейшем с целью сокрытия факта незаконного обогащения чиновник не указал сведения о приобретенном имуществе в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства, за 2020, 2021, 2022 и 2023 годы.
В ведомстве отметили, что поводом для расследования САП и НАБУ стало обнародование журналистского расследования "Радіо Свобода".
В САП имени не указывают, однако по данным Центра противодействия коррупции речь идет о главе АМКУ Павле Кириленко.
Расследование незаконного обогащения Кириленко
Напомним, в марте 2024 года НАБУ открыло дело против главы АМКУ Кириленко после расследования об элитном имуществе его семьи.
Как сообщалось, журналисты обнаружили, что семья Павла Кириленко в период 2020-2023 годов приобрела недвижимость и автомобили общей рыночной стоимостью более 70 миллионов гривен.
Речь идет о большом имении и двух земельных участках под Киевом, 200 квадратных метров офисной недвижимости в столице, двух кроссоверах, трех квартирах с паркоместами в элитных жилых комплексах Киева и четырех апартаментах с паркоместами в Ужгороде, оформленных на родителей и бабушку жены. При этом, элитную недвижимость в Ужгороде покупали уже во время полномасштабной войны.
В то же время никто из родственников Кириленко не имеет бизнеса, официальных доходов семьи не хватило бы, чтобы приобрести все это ценное имущество, а сам чиновник не указывал в декларации недвижимость и авто, которыми пользуется его семья.
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Не можно так казати атоьпутін нападеть
Без них ніяк та нікуди
Подробиці - нтжче в коменті на цій гілці.
Що там з діркою в бюджеті?
Це ж його рідний брат служить в органах безпеки рагистської "днр". Тож, його зрада і саботаж відмітились тим, що Зеленський перевів його в Київ й призначив головою АМКУ. А майже одразу після цього рашистські війська розпочали свій наступ на Авдіївку.
Наказом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) Генерального прокурора України від 22 вересня 2017 року призначений https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону України.
як і "адвокат заНосов" (з фірми Наєма) - теж "бувший" ПРОКУРОР
Хто призначив утирка головою обладміністрації?
* Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України на строк повноважень Президента України.
Хто підвищив утирка та призначив його головою АМКУ?
* Антимонопольний комітет України підконтрольний Президенту України та підзвітний Верховній Раді України.
Президентом у нас, звісно, Зе.
Третє питання "хто ж винен" має очевидну відповідь: Порошенко!
Що чекати від тих хто як говориться з "грязи в князі", ще й всім мозком малорос.
Бугага. Чув, що деяким бійцям не дають доступ в Кропиву, бо на акаунт вконтактє заходив пару років тому і переписувався з двоюрідною тіткою з Білорусі.. Це вже підозріло. А тут рідний брат ворога нач.антимонопольки, син генерала гру начальник ОП, брат полковника гру один з 5 потужних менеджерів))))