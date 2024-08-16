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НАЗК перевіряє співробітника СБУ Лойфа, у матері якого знайшли нерухомості на понад 16 млн грн. ВIДЕО

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало моніторинг способу життя посадовця СБУ Анатолія Лойфа після розслідування "Слідства.Інфо" щодо майна його матері.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Слідство.Інфо" дізналося від НАЗК у відповіді на журналістський запит.

"Повідомляємо, що Національним агентством з питань запобігання корупції проводиться моніторинг способу життя стосовно Лойфа Анатолія Григоровича, співробітника Служби безпеки України, з метою встановлення відповідності або невідповідності його рівня життя наявним у нього та членів його сім’ї майна і одержаним ними доходам згідно з декларацією особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", - йдеться у відповіді НАЗК.

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Нагадаємо, на початку травня агенція "Слідство.Інфо" опублікувала розслідування, у якому йшлося про те, що матір Анатолія Лойфа — Ганна, володіє дорогою нерухомістю у столиці та її передмісті на загальну суму понад 16 млн грн. Сама вона мешкає на Закарпатті та працює викладачкою мов у коледжі невеликого міста Берегове.

Зокрема, у розслідуванні йшлося про те, що під час повномасштабного вторгнення на земельних ділянках, які належать матері СБівця, збудували будинок у котеджному містечку.

Крім того, Ганна Лойф з 2020-го має у власності квартиру 155,6 кв. м у столичному ЖК преміумкласу на Печерську. Цю квартиру відобразив Григорій Лойф, батько посадовця, у своїх деклараціях. Чоловік раніше працював на Закарпатській митниці. У документі він вказує, що квартира обійшлася Ганні Лойф всього за 3,9 млн грн. Натомість журналісти виявили, що ринкова вартість цієї нерухомості на момент купівлі сягала близько 370 тисяч доларів, або майже 10,4 млн грн. Тобто ціна, вказана у декларації, виглядає, як у 2,5 раза менша за ринкову.

Автор: 

нерухомість (891) СБУ (12812) НАЗК (1686) незаконне збагачення (191)


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Топ коментарі
+26
А сина колишнього воєнкома та по сумісництву мерзотника Борисова не бажаєте перевірити?
Він теж в СБУ працює
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16.08.2024 17:12
+23
Батько митник, син сбушник, якщо не закінчиться війна, онук буде тцкуном. От для них Україна є майбутнім, для них вона є Ненькою.
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16.08.2024 17:18
+16
Ви нє панімаєте, єто другоє...
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16.08.2024 17:15
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А сина колишнього воєнкома та по сумісництву мерзотника Борисова не бажаєте перевірити?
Він теж в СБУ працює
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16.08.2024 17:12 Відповісти
Ви нє панімаєте, єто другоє...
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16.08.2024 17:15 Відповісти
Савсєм другоє. От не розуміють люди.
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16.08.2024 17:41 Відповісти
Ага
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16.08.2024 17:42 Відповісти
Лойф ??? як би не написали,що це українець,то подумав би що це якийсь німець , чи вони там всі під "клікухами" маскуються ?
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16.08.2024 21:00 Відповісти
а ви не вірили...

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16.08.2024 17:46 Відповісти
Та гаразд. До клована теж саме було, тільки ніхто про це не писав.
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16.08.2024 18:03 Відповісти
Так, було, особливо при Янеку. Але мабуть і він заздрить і дивується масштабам. Зелені переплюнули усіх разом узятих. Влада гребе мільярдами, ті що нижче - мільонами
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16.08.2024 18:27 Відповісти
Та де там переплюнули. Усе теж саме, тільки на верху отримувачі потоків змінилися.
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16.08.2024 19:33 Відповісти
не на часі
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16.08.2024 18:09 Відповісти
..... грабіжники і рекетири класу шила і хейла на державній службі.
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16.08.2024 17:18 Відповісти
Батько митник, син сбушник, якщо не закінчиться війна, онук буде тцкуном. От для них Україна є майбутнім, для них вона є Ненькою.
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16.08.2024 17:18 Відповісти
Оця патріотична сімейка і є головними вигодонабувачами діяльності держави Україна. Це вища каста для якої державна служба є законним привілеєм для заможного, ситного і безпечного життя.
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16.08.2024 17:46 Відповісти
Що тут не зрозумілого. Батько вкладає вкрадені кошти в нерухомість. Дістанеться сину.
Ну а син розслідує батькові крадіжки.
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16.08.2024 17:24 Відповісти
"круговорот води в природі"....
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16.08.2024 18:11 Відповісти
Тут питання чиє ще ті кошти були вкладені... Митник теж міг назбирати... Хоча Берегове ще те місто ))) можливо то преміум ліцей і викладачі там так отримують )
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16.08.2024 17:30 Відповісти
Контрабанда і тому подібне і так далі. Там і цілком легальні бізнеси є на 90-річних дідо, чи бабічку записані.
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16.08.2024 17:50 Відповісти
скільки ж роботи з'являться в контролюючих органів після викриттів журналістів і розголосу!
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16.08.2024 18:00 Відповісти
Ага, як це усе зам'яти.
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16.08.2024 18:04 Відповісти
Ганна Лойф з 2020-го має...

Думаєте співпадіння?
2014-й ментам та чекістам був, як серпом по яйцях. 2014-2018 більшість з них тихарилася або саботувала роботу.

А з 2019 знов поперло, як при Янику.

Доречі маю реальний життевий приклад. Майже 4 роки штрих сидів у селі і носа не казав. Як тільки обрали ЗЄ, кар'єра та бабло знов забили у чувака фонтаном.
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16.08.2024 18:17 Відповісти
з 19-го настав час хейлойфів.
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16.08.2024 19:57 Відповісти
Все мамінька заробила нєпааасільним трудом🤔🧐😁 Уявляєте які мозолі у маміньки мають бути, які натерла лишень від перерахування грошенят та перетягування мішків з готівкою, а які м'язи накачала від одного лише сапання цукрових бурячків на рошенівських полях Ржунімагу, пролітарії... *** Бугагагагага 😝😝😝😝😝😝🤪😜
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16.08.2024 18:50 Відповісти
*ойф - очевидно, справжній арієць, з глибоким корінням )))
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16.08.2024 19:43 Відповісти
Чому дивуємося? У академію СБУ йшли діти саме таких діячів. А ще діти совкових військових. А там вата сидить міцно у мізках. Я дивуюся іншому - чому до сих пір те сбу ще й дає опір окупації? Може тому, що є що захищати?
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16.08.2024 21:14 Відповісти
 
 