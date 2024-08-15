Незаконне збагачення голови АМКУ Кириленка: САП просить арештувати посадовця із заставою 120 мільйонів

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП)просить Вищий антикорупційний суд обрати голові Антимонопольного комітету Павлу Кириленку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти під заставу у розмірі 120 млн грн.

Про це заступник керівника САП Андрій Синюк повідомив у коментарі Укрінформу.

"САП просить обрати для нього (Павла Кириленка, – ред.) запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти під заставу 120 млн грн з покладанням певних обов’язків", – сказав заступник очільника САП.

Судове засідання щодо обрання запобіжного заходу для підозрюваного розпочалося у ВАКС о 16 годині. На ньому присутній Кириленко разом зі своїм захистом і прокурор.

Відеотрансляція судового засідання на прохання сторони захисту не здійснюється. Водночас саме засідання відкрите, на ньому присутні журналісти.

У чому звуинуваючть голову АМКУ Кириленка?

Як повідомлялося, 14 серпня детективи НАБУ повідомили очільнику Антимонопольного комітету Павлу Кириленку про підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації.

За даними слідства, у 2020-2023 роках Кириленко, обіймаючи посаду керівника Донецької ОДА, набув 21 об’єкт нерухомого майна та люксовий автомобіль шляхом реєстрації права власності на родичів своєї дружини. Дані про ці активи він у своїх деклараціях приховав.

Серед набутого посадовцем майна:

7 квартир у містах Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м;

будинок на понад 220 кв. м та 2 земельні ділянки під Києвом;

2 гаражних бокси;

6 машино-місць;

3 нежитлових приміщення загальною площею понад 190 кв. м;

автомобіль "ВМW Х3".

Загальна вартість активів склала 61,7 млн грн. Водночас законні доходи чиновника та членів його родини не дозволяли здійснити таких покупок.

Приводом для розслідування стало оприлюднення журналістського розслідування "Радіо Свобода". Зоккрема, журналісти виявили, що родина Павла Кириленка у період 2020-2023 років придбала нерухомість і автівки загальною ринковою вартістю понад 70 мільйонів гривень.

Йдеться про великий маєток та дві земельні ділянки під Києвом, 200 квадратних метрів офісної нерухомості в столиці, два кросовери, три квартири з паркомісцями в елітних житлових комплексах Києва та чотири апартаменти з паркомісцями в Ужгороді, оформлені на батьків та бабусю дружини. При цьому, елітну нерухомість в Ужгороді купували вже під час повномасштабної війни.

Водночас ніхто з родичів Кириленка не має бізнесу, а офіційних доходів родини не вистачило б, щоб придбати все це коштовне майно, а сам посадовець не вказував в декларації нерухомість та авто, якими користується його родина.