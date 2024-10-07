Прокуратура будет ходатайствовать об аресте главы Хмельницкой МСЭК Крупы, - Офис генпрокурора

Прокуратура будет ходатайствовать об избрании руководительнице Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупы меры пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщила пресс-секретарь Офиса генпрокурора Надежда Максимец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Планируем обращаться в суд с ходатайством о применении к подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей", - отметила она.

По данным издания, судебное заседание по избранию меры пресечения начнется в Печерском райсуде столицы ориентировочно в обед.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" отзовет своего депутата - главу МСЭК в Хмельницкой области Крупу, задержанную ГБР

Что предшествовало?

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областного МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

Также читайте: Заработал 3,7 млн грн на фиктивной поставке комплектующих к дронам для военных: на Закарпатье полицейские разоблачили предпринимателя