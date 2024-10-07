РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9653 посетителя онлайн
Новости
2 708 33

Прокуратура будет ходатайствовать об аресте главы Хмельницкой МСЭК Крупы, - Офис генпрокурора

Прокуратура клопотатиме про арешт очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи

Прокуратура будет ходатайствовать об избрании руководительнице Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупы меры пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщила пресс-секретарь Офиса генпрокурора Надежда Максимец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Планируем обращаться в суд с ходатайством о применении к подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей", - отметила она.

По данным издания, судебное заседание по избранию меры пресечения начнется в Печерском райсуде столицы ориентировочно в обед.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" отзовет своего депутата - главу МСЭК в Хмельницкой области Крупу, задержанную ГБР

Что предшествовало?

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областного МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

Также читайте: Заработал 3,7 млн грн на фиктивной поставке комплектующих к дронам для военных: на Закарпатье полицейские разоблачили предпринимателя

Автор: 

арест (10470) незаконное обогащение (156) Офис Генпрокурора (2606) Хмельницкая область (990)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Ще раз: Нагадаємо, у Києві чоловік https://kyiv.novyny.live/u-kiievi-cholovik-vkrav-zubnu-pastu-v-aptetsi-iak-iogo-pokarav-sud-204043.html вкрав п'ять упаковок зубної пасти в аптеці "Доброго дня". Суд призначив йому покарання у вигляді чотирьох років та шести місяців позбавлення волі.
показать весь комментарий
07.10.2024 12:30 Ответить
+15
я думав що вона в вже сидить, а тут дали час щоб відкупитися або втекти.
показать весь комментарий
07.10.2024 12:31 Ответить
+11
А що, вона ще не втікла? За арешт Дмитрука теж "клопотали", а зараз "шукають" з Інтерполом
показать весь комментарий
07.10.2024 12:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А що, вона ще не втікла? За арешт Дмитрука теж "клопотали", а зараз "шукають" з Інтерполом
показать весь комментарий
07.10.2024 12:29 Ответить
я думав що вона в вже сидить, а тут дали час щоб відкупитися або втекти.
показать весь комментарий
07.10.2024 12:31 Ответить
ЗЕлуплені "суди" можуть присудити що завгодно! Наприклад - випустити тьотку на волю і повернути їй всі речові докази 6 млн. дол..
показать весь комментарий
07.10.2024 12:45 Ответить
Шоб не довелося у Монако її шукати.
показать весь комментарий
07.10.2024 12:30 Ответить
Ще раз: Нагадаємо, у Києві чоловік https://kyiv.novyny.live/u-kiievi-cholovik-vkrav-zubnu-pastu-v-aptetsi-iak-iogo-pokarav-sud-204043.html вкрав п'ять упаковок зубної пасти в аптеці "Доброго дня". Суд призначив йому покарання у вигляді чотирьох років та шести місяців позбавлення волі.
показать весь комментарий
07.10.2024 12:30 Ответить
будь ласка не плутайте трамвай з червоним світлом..., там людина вкрала, а тут люди добровільно несли гроші в обмін на послуги, які не передбачені посадовою інструкцією цієї тітоньки...
показать весь комментарий
07.10.2024 12:33 Ответить
Сходіть до лікаря на обстеження когнітивних функцій.
показать весь комментарий
07.10.2024 12:52 Ответить
Ви ж не думаєте що клієнти їй реально нанесли 5 млн доларів, купу нерухомості за кордоном?
Гроші йдуть знизу до верху. Це ціла система. Вона тих "людей" в очі не бачила та не знає хто вони.
показать весь комментарий
07.10.2024 12:55 Ответить
Я не юрист, но очевидно, что грех вора сигарет и ее грех перед страной и народом не сопоставим.
показать весь комментарий
07.10.2024 13:06 Ответить
Ну, звичайно! За сигарети потрібно посадить. Який з них відкат для суддів! А Тетяну Крупу не-з-з--з-з я! Вона лише для себе тяжко заробила мільйони. А скільки вона передала наверх!! То-то.
показать весь комментарий
07.10.2024 13:41 Ответить
Так, підробка медичних документів просто не передбачена посадовою інструкцієй! Майже свята людина. Люди просто їй принесли майже $6 млн.
показать весь комментарий
07.10.2024 13:26 Ответить
Це вона так служила народу.
показать весь комментарий
07.10.2024 13:56 Ответить
А якщо би вкрав пачку прокладок - взагалі би РОЗСТРІЛЯЛИ!
показать весь комментарий
07.10.2024 13:20 Ответить
А коли фіктивний диагноз "Здоров" виноситься явно хворій людині, чому нема стільки галасу, кримінальних справ?.. Саме таких "діагнозів" виноситься щоденно у десятки разів більше, і навідь без взагалі ніякого огляду!
показать весь комментарий
07.10.2024 12:31 Ответить
не спішить. Ще "коридор" не організували.
показать весь комментарий
07.10.2024 12:33 Ответить
показать весь комментарий
07.10.2024 12:35 Ответить
Еще "весЧдоки" не поделили!
показать весь комментарий
07.10.2024 13:01 Ответить
Коли вчора Голованов на своєму каналі зачитав, що скільки грошей та дорогоцінностей знайшли у неї в мене очі на лоба полізли. Ось підождіть, наш "справедливий" суд випустить її під заставу в якихось 100 тис. грн. Треба цю ссуку повісити на стовпі в центрі міста, а все те шо вона накрала передати на потребу ЗСУ!
показать весь комментарий
07.10.2024 12:33 Ответить
При першвй спробі арешту голови МСЕК виявилось, що в групі захвату всі інваліди першої групи...
показать весь комментарий
07.10.2024 12:37 Ответить
А кураторов с ОПи теж прівлєкут??
показать весь комментарий
07.10.2024 12:37 Ответить
за пів року
можливо
Прокуратура клопотатиме...
а потім відпустить
бо прокурор Дужестурбований
показать весь комментарий
07.10.2024 12:39 Ответить
А чого тільки суд стосовно заслуженого лікаря України?
А де решта визначних людей кінця епохи бідності- чоловік, зять , син?
показать весь комментарий
07.10.2024 12:43 Ответить
Поділяться. Домовляться. Вийде. і буде дальше дерибанити.
показать весь комментарий
07.10.2024 12:46 Ответить
Вона в цьому бізнесі вже давно. І багато знає.
Якщо її посадити реально - то тоді потрібно пересадити половину лікарів.
В нас і тюрем скільки не хватить.
Так що надія на заставу, а там і в топку.
показать весь комментарий
07.10.2024 12:50 Ответить
шум для хом'ячків... нічого не буде. бо нічого не можливо довести... на жаль... все найшла, або самі правоохоронці і підкинули вночі, коли вони кріпко спали - за руку не впіймали, хабарництво/корупцію не пришиєш вже... але так і було задумано...
показать весь комментарий
07.10.2024 12:51 Ответить
За вкрадений плавлений сирок дають кілька років.
Ця сволота повинна отримати довічне.
показать весь комментарий
07.10.2024 12:55 Ответить
Могла б вже з Австріі приветіки передавати - мабуть не може нал витягти з Украіни
показать весь комментарий
07.10.2024 12:58 Ответить
"Слуги" візьмуть її на "поруки",а вилучені доляри підуть в "общак"партії бонапарта криворогульського..
показать весь комментарий
07.10.2024 13:01 Ответить
Теримн "хлопотать" в данном контексте, если вдуматься, звучит глупо.
показать весь комментарий
07.10.2024 13:12 Ответить
А что, были еще варианты? Не удивлюсь, если не найдется законных підстав ее уволить. Ну может отстранят на время следствия, а потом она через суд восстановится и еще компенсацию получит.

Не страна, а анекдот. Шоу 95 квартала. Только уже НЕ СМЕШНО!
показать весь комментарий
07.10.2024 13:32 Ответить
а як же по інших областях? будуть і надалі спокійно 'працювати' ?
показать весь комментарий
07.10.2024 13:33 Ответить
вони так спішать що вона скоріше втече ніж вони там щось зроблять
показать весь комментарий
07.10.2024 14:11 Ответить
.... нічого нікому не буде, вона ще як скаже для кого ці гроші збирала на верхівці влади, то ще й отримає медаль, як алєг татаров ...
показать весь комментарий
07.10.2024 18:15 Ответить
 
 