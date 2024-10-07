Прокуратура будет ходатайствовать об аресте главы Хмельницкой МСЭК Крупы, - Офис генпрокурора
Прокуратура будет ходатайствовать об избрании руководительнице Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупы меры пресечения в виде содержания под стражей.
Об этом сообщила пресс-секретарь Офиса генпрокурора Надежда Максимец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Планируем обращаться в суд с ходатайством о применении к подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей", - отметила она.
По данным издания, судебное заседание по избранию меры пресечения начнется в Печерском райсуде столицы ориентировочно в обед.
Что предшествовало?
Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областного МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.
Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.
Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.
Гроші йдуть знизу до верху. Це ціла система. Вона тих "людей" в очі не бачила та не знає хто вони.
можливо
а потім відпустить
бо прокурор Дужестурбований
А де решта визначних людей кінця епохи бідності- чоловік, зять , син?
Якщо її посадити реально - то тоді потрібно пересадити половину лікарів.
В нас і тюрем скільки не хватить.
Так що надія на заставу, а там і в топку.
Ця сволота повинна отримати довічне.
Не страна, а анекдот. Шоу 95 квартала. Только уже НЕ СМЕШНО!