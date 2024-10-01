Заработал 3,7 млн ​​грн на фиктивной поставке комплектующих к дронам для военных: на Закарпатье полицейские разоблачили предпринимателя

На Закарпатье бизнесмен подделал официальные документы о поставках деталей, на основании которых получил средства из местного бюджета. Предпринимателю объявили подозрение по нескольким статьям УК Украины. Ему может грозить до 12 лет заключения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Национальной полиции Украины.

В чем заключалась преступная схема

Установлено, что между воинской частью и физическим лицом предпринимателем был заключен договор на закупку комплектующих для дронов.

Чтобы получить средства, предприниматель подделал официальные финансовые документы о якобы поставке имущества. На их основании он смог получить на свой банковский счет более 3 700 000 гривен. В дальнейшем использовал эти средства для осуществления ряда финансовых операций в своих интересах.

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В чем подозревают предпринимателя?

Детективы ТУ БЭБ в Закарпатской области сообщили подрядчику о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением),

- ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог),

- ч. 1 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Судом подозреваемому избрана мера пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога 3,7 млн грн.

Продолжаются мероприятия для установления полного круга лиц, причастных к сделке, в том числе и среди должностных лиц воинской части.

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Подозреваемому может грозить до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.