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Заработал 3,7 млн ​​грн на фиктивной поставке комплектующих к дронам для военных: на Закарпатье полицейские разоблачили предпринимателя

Підприємець привласнив державні кошти на дронах

На Закарпатье бизнесмен подделал официальные документы о поставках деталей, на основании которых получил средства из местного бюджета. Предпринимателю объявили подозрение по нескольким статьям УК Украины. Ему может грозить до 12 лет заключения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Национальной полиции Украины.

В чем заключалась преступная схема

Установлено, что между воинской частью и физическим лицом предпринимателем был заключен договор на закупку комплектующих для дронов.

Чтобы получить средства, предприниматель подделал официальные финансовые документы о якобы поставке имущества. На их основании он смог получить на свой банковский счет более 3 700 000 гривен. В дальнейшем использовал эти средства для осуществления ряда финансовых операций в своих интересах.

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Підприємець привласнив державні кошти на дронах
Підприємець привласнив державні кошти на дронах

В чем подозревают предпринимателя?

Детективы ТУ БЭБ в Закарпатской области сообщили подрядчику о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением),
  • - ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог),
  • - ч. 1 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Судом подозреваемому избрана мера пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога 3,7 млн грн.

Продолжаются мероприятия для установления полного круга лиц, причастных к сделке, в том числе и среди должностных лиц воинской части.

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Подозреваемому может грозить до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Автор: 

поставки (221) незаконное обогащение (149) дроны (3986) Закарпатская область (2591)


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Топ комментарии
+6
Здається слово "заробив" недоречне, адже воно від "за роботу", а не за крадійство...
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01.10.2024 16:49
+3
Так підробив, чи "контрагент" з в\ч підписав документи?
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01.10.2024 16:39
+3
"...Встановлено, що між військовою частиною та фізичною особою підприємцем було укладено договір на закупівлю комплектуючих для дронів." Джерело:
"1,5 мільйона дронів виготовлять в Україні до кінця року, - Шмигаль" Джерело: https://censor.net/ua/n3512722

Яким чином до кінця року буде виготовлено півтора мільйони дронів? Таємниця розкрита!
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01.10.2024 16:44
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Так підробив, чи "контрагент" з в\ч підписав документи?
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01.10.2024 16:39 Ответить
і місцевому керівництву повилазило що папірці підробні? Чи може була особиста зацікавленість?
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01.10.2024 16:39 Ответить
Скоріш за все замовники відкатів,як раз у військовій частині. Вирішили закупити запчастини. Знайшли такого як треба продавця. Запчастини не закупили,з продавцем гроші поділили. Волонтери далі збирають на запчастини. Але чого арештовують тільки цього ділка - не зрозуміло.
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01.10.2024 23:25 Ответить
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01.10.2024 16:42 Ответить
Вже третіи рік тисячі підозр - це шоб тільки пар випускати?
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01.10.2024 16:43 Ответить
"...Встановлено, що між військовою частиною та фізичною особою підприємцем було укладено договір на закупівлю комплектуючих для дронів." Джерело:
"1,5 мільйона дронів виготовлять в Україні до кінця року, - Шмигаль" Джерело: https://censor.net/ua/n3512722

Яким чином до кінця року буде виготовлено півтора мільйони дронів? Таємниця розкрита!
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01.10.2024 16:44 Ответить
Справа різноманітних "розенблатів" не помре ніколи.
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01.10.2024 17:05 Ответить
Здається слово "заробив" недоречне, адже воно від "за роботу", а не за крадійство...
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01.10.2024 16:49 Ответить
Тільки придурки вірять у таку липу. Тим більше, коли є такі контори як БЕБ і СБУ.
А щоб потім не обісратися на суді з повною відсутністю доказів, вони швиденько підтягнули Нацпол і повідомили про «перемогу» саме через їхній пресцентр.
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01.10.2024 16:50 Ответить
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01.10.2024 16:57 Ответить
А що керівник військової части?
В цій історії аж ніяким боком?
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01.10.2024 17:36 Ответить
Я никогда не обвинувачиваю, или не оскорбляю людей. Но работать с армией по предоплате (если ты патриот) - нонсенс! Установить правило - ты за родину?, оплата только по факту! А, только потом тебе, еще регалии и награды........
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01.10.2024 17:47 Ответить
Без профессиональных военных ухилянтов здесь не обошлось.
Скорее всего опять заместитель командира части, начальника подвел.
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01.10.2024 18:23 Ответить
Як завжди - не поділили бабки
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01.10.2024 19:14 Ответить
Интересно, а эта военная часть хоть имеет какое то отношение к войне?
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01.10.2024 18:26 Ответить
Свиначуки просто ангели у порівняння з шістками членограя
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01.10.2024 19:22 Ответить
 
 