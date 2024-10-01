Заробив 3,7 млн грн на фіктивній поставці комплектуючих до дронів для військових: на Закарпатті поліцейські викрили підприємця
На Закарпатті бізнесмен підробив офіційні документи про постачання деталей, на підставі яких отримав кошти з місцевого бюджету. Підприємцю оголосили підозру за кількома статтями КК України. Йому може загрожувати до 12 років ув’язнення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Національної поліції України.
У чому полягала злочинна схема
Встановлено, що між військовою частиною та фізичною особою підприємцем було укладено договір на закупівлю комплектуючих для дронів.
Щоб отримати кошти, підприємець підробив офіційні фінансові документи про нібито постачання майна. На їх підставі він зміг отримати на свій банківський рахунок понад 3 700 000 гривень. Надалі використав ці кошти для здійснення ряду фінансових операцій у своїх інтересах.
У чому підозрюють підприємця?
Детективи ТУ БЕБ в Закарпатській області повідомили підряднику про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем),
- • ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення),
- • ч. 1 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом)
Судом підозрюваному обраний запобіжний захід - тримання під вартою із можливістю внесення застави 3,7 млн грн.
Продовжуються заходи для встановлення повного кола осіб, причетних до оборудки, зокрема і з-поміж службових осіб військової частини.
Підозрюваному може загрожувати до 12 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
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"1,5 мільйона дронів виготовлять в Україні до кінця року, - Шмигаль" Джерело: https://censor.net/ua/n3512722
Яким чином до кінця року буде виготовлено півтора мільйони дронів? Таємниця розкрита!
А щоб потім не обісратися на суді з повною відсутністю доказів, вони швиденько підтягнули Нацпол і повідомили про «перемогу» саме через їхній пресцентр.
В цій історії аж ніяким боком?
Скорее всего опять заместитель командира части, начальника подвел.