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Новини
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Заробив 3,7 млн грн на фіктивній поставці комплектуючих до дронів для військових: на Закарпатті поліцейські викрили підприємця

Підприємець привласнив державні кошти на дронах

На Закарпатті бізнесмен підробив офіційні документи про постачання деталей, на підставі яких отримав кошти з місцевого бюджету. Підприємцю оголосили підозру за кількома статтями КК України. Йому може загрожувати до 12 років ув’язнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Національної поліції України.

У чому полягала злочинна схема

Встановлено, що між військовою частиною та фізичною особою підприємцем було укладено договір на закупівлю комплектуючих для дронів.

Щоб отримати кошти, підприємець підробив офіційні фінансові документи про нібито постачання майна. На їх підставі він зміг отримати на свій банківський рахунок понад 3 700 000 гривень. Надалі використав ці кошти для здійснення ряду фінансових операцій у своїх інтересах.

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Підприємець привласнив державні кошти на дронах
Підприємець привласнив державні кошти на дронах

У чому підозрюють підприємця?

Детективи ТУ БЕБ в Закарпатській області повідомили підряднику про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ⁠ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем),
  • •⁠ ⁠ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення),
  • •⁠ ⁠ч. 1 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом)

Судом підозрюваному обраний запобіжний захід - тримання під вартою із можливістю внесення застави 3,7 млн грн.

Продовжуються заходи для встановлення повного кола осіб, причетних до оборудки, зокрема і з-поміж службових осіб військової частини.

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Підозрюваному може загрожувати до 12 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Автор: 

поставки (270) незаконне збагачення (193) дрони (4780) Закарпатська область (2055)


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Топ коментарі
+6
Здається слово "заробив" недоречне, адже воно від "за роботу", а не за крадійство...
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01.10.2024 16:49
+3
Так підробив, чи "контрагент" з в\ч підписав документи?
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01.10.2024 16:39
+3
"...Встановлено, що між військовою частиною та фізичною особою підприємцем було укладено договір на закупівлю комплектуючих для дронів." Джерело:
"1,5 мільйона дронів виготовлять в Україні до кінця року, - Шмигаль" Джерело: https://censor.net/ua/n3512722

Яким чином до кінця року буде виготовлено півтора мільйони дронів? Таємниця розкрита!
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01.10.2024 16:44
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Так підробив, чи "контрагент" з в\ч підписав документи?
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01.10.2024 16:39 Відповісти
і місцевому керівництву повилазило що папірці підробні? Чи може була особиста зацікавленість?
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01.10.2024 16:39 Відповісти
Скоріш за все замовники відкатів,як раз у військовій частині. Вирішили закупити запчастини. Знайшли такого як треба продавця. Запчастини не закупили,з продавцем гроші поділили. Волонтери далі збирають на запчастини. Але чого арештовують тільки цього ділка - не зрозуміло.
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01.10.2024 23:25 Відповісти
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01.10.2024 16:42 Відповісти
Вже третіи рік тисячі підозр - це шоб тільки пар випускати?
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01.10.2024 16:43 Відповісти
"...Встановлено, що між військовою частиною та фізичною особою підприємцем було укладено договір на закупівлю комплектуючих для дронів." Джерело:
"1,5 мільйона дронів виготовлять в Україні до кінця року, - Шмигаль" Джерело: https://censor.net/ua/n3512722

Яким чином до кінця року буде виготовлено півтора мільйони дронів? Таємниця розкрита!
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01.10.2024 16:44 Відповісти
Справа різноманітних "розенблатів" не помре ніколи.
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01.10.2024 17:05 Відповісти
Здається слово "заробив" недоречне, адже воно від "за роботу", а не за крадійство...
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01.10.2024 16:49 Відповісти
Тільки придурки вірять у таку липу. Тим більше, коли є такі контори як БЕБ і СБУ.
А щоб потім не обісратися на суді з повною відсутністю доказів, вони швиденько підтягнули Нацпол і повідомили про «перемогу» саме через їхній пресцентр.
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01.10.2024 16:50 Відповісти
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01.10.2024 16:57 Відповісти
А що керівник військової части?
В цій історії аж ніяким боком?
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01.10.2024 17:36 Відповісти
Я никогда не обвинувачиваю, или не оскорбляю людей. Но работать с армией по предоплате (если ты патриот) - нонсенс! Установить правило - ты за родину?, оплата только по факту! А, только потом тебе, еще регалии и награды........
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01.10.2024 17:47 Відповісти
Без профессиональных военных ухилянтов здесь не обошлось.
Скорее всего опять заместитель командира части, начальника подвел.
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01.10.2024 18:23 Відповісти
Як завжди - не поділили бабки
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01.10.2024 19:14 Відповісти
Интересно, а эта военная часть хоть имеет какое то отношение к войне?
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01.10.2024 18:26 Відповісти
Свиначуки просто ангели у порівняння з шістками членограя
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01.10.2024 19:22 Відповісти
 
 