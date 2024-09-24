Вимагали $1,3 тис. за службу в тилу: На Закарпатті затримали командира батальйону та його спільника. ФОТОрепортаж

Командир батальйону та солдат однієї із військових частин вимагали гроші з військових за службу в тилу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"За 1300 доларів США командир батальйону, який залучив солдата у ролі посередника, мав забезпечити включення іншого підлеглого до переліку військовослужбовців, які залишаються для подальшої служби на території Закарпаття – у тиловій частині. Для реалізації цих намірів підполковник намагався підкупити вище керівництво – запропонував 5 000 доларів США за кількох військових", - йдеться в повідомленні.

Так, солдата-посередника викрито після отримання другого траншу неправомірної вигоди у розмірі 800 доларів США, а його керівника – під час передачі 5 000 доларів США хабаря. Їх обох затримали.

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Наразі судом обрано для них запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. Перевіряєтеся причетність до корупційної схеми інших осіб.

Підполковнику інкримінують факт одержання неправомірної вигоди службовою особою та надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України), а його підлеглому – пособництво в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 5 ст. 27 – ч. 3 ст. 368 КК України).

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