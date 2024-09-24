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Новини Фото Хабарники
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Вимагали $1,3 тис. за службу в тилу: На Закарпатті затримали командира батальйону та його спільника. ФОТОрепортаж

Командир батальйону та солдат однієї із військових частин вимагали гроші з військових за службу в тилу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"За 1300 доларів США командир батальйону, який залучив солдата у ролі посередника, мав забезпечити включення іншого підлеглого до переліку військовослужбовців, які залишаються для подальшої служби на території Закарпаття – у тиловій частині. Для реалізації цих намірів підполковник намагався підкупити вище керівництво – запропонував 5 000 доларів США за кількох військових", - йдеться в повідомленні.

Так, солдата-посередника викрито після отримання другого траншу неправомірної вигоди у розмірі 800 доларів США, а його керівника – під час передачі 5 000 доларів США хабаря. Їх обох затримали.

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Наразі судом обрано для них запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. Перевіряєтеся причетність до корупційної схеми інших осіб.

Підполковнику інкримінують факт одержання неправомірної вигоди службовою особою та надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України), а його підлеглому – пособництво в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 5 ст. 27 – ч. 3 ст. 368 КК України).

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Командира батальйону та солдата затримали на хабарі на Закарпатті
Командира батальйону та солдата затримали на хабарі на Закарпатті
Командира батальйону та солдата затримали на хабарі на Закарпатті

Автор: 

хабар (4709) Офіс Генпрокурора (3255) Закарпатська область (2051)


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Топ коментарі
+9
Більше півмільйона військовослужбовців "служить" у тилу і ніколи не були на фронті.
Звичайно це все робиться за гроші, як в даному випадку.
Уявіть собі , які мільярди доларів крутиться у командирів військових частин та генералів, які вирішують кому йти на фронт а кому вічно сидіти в тилу?
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24.09.2024 15:26
+6
Вони там що одні такі-це стандартна схема вимагання грошей і побори у солдатів офіцерами---отпуск-плати-.заболів-плати.і т .д і т.п--не хочеш на нуль-плати--все як в житті -корупція і здирництво під страхом покарання від тих від яких якщо втечеш то дісбат
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24.09.2024 15:19
+5
У которых и УБД имееться.
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24.09.2024 15:35
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Вони там що одні такі-це стандартна схема вимагання грошей і побори у солдатів офіцерами---отпуск-плати-.заболів-плати.і т .д і т.п--не хочеш на нуль-плати--все як в житті -корупція і здирництво під страхом покарання від тих від яких якщо втечеш то дісбат
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24.09.2024 15:19 Відповісти
піздьож, жодного такого факту за 2 з лишнім роки служби не чув і не бачив
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24.09.2024 15:39 Відповісти
А я чув особисто, і не раз, від різних людей. Причому навіть від кума.
Якщо ви в вмотивованій 3-й штурмовій чи Азові чи 47-й - то може і не стикались.
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24.09.2024 15:45 Відповісти
Ну і тоді поясніть, як у мене з 15 знайомих в ЗСУ тільки 5 бували на передовій, решта сидить в тилу, беззмінно?
З цього починається корупція - несправедливість - бусифікація.
А має бути: підготовка місяць - фронт 2 місяці - ротація місяць. І тоді проблем не буде, і з набором новобранців теж.
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24.09.2024 15:52 Відповісти
Ахах. У меня в Киеве 4 знакомых работают паралельно "службе". Хотя типа числятся в части🤣
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24.09.2024 17:59 Відповісти
Опять конкурентов повязали.
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24.09.2024 15:20 Відповісти
Комбат-батяня, батяня-комбат, ты сердце не прятал за спины ребят
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24.09.2024 15:22 Відповісти
Більше півмільйона військовослужбовців "служить" у тилу і ніколи не були на фронті.
Звичайно це все робиться за гроші, як в даному випадку.
Уявіть собі , які мільярди доларів крутиться у командирів військових частин та генералів, які вирішують кому йти на фронт а кому вічно сидіти в тилу?
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24.09.2024 15:26 Відповісти
У которых и УБД имееться.
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24.09.2024 15:35 Відповісти
Так і є. Знаю від рядових і до підполковників, які за 2 роки відсиджуються і ніразу не були ближче 50 км до передової.
З тим треба терміново щось робити.
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24.09.2024 15:43 Відповісти
Кому війна.....
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24.09.2024 15:31 Відповісти
Вот из-за таких хитрожопых основная часть моих земляков попадает через 40 дней учебки прямо на фронт и в самое пекло.
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24.09.2024 15:34 Відповісти
Ну ось про що я і писав.
Близько половини(!) ЗСУ за такою схемою відсиджуються в тилу вже два роки, в той час, як інші постійно на передовій.
Зміна цього, до речі майже вирішить проблему ротацій. Можна робити ротацію по 2 місяці без проблем.
Треба прижати багатьох комбатів та ротних.
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24.09.2024 15:37 Відповісти
Так Сырский уже проводил аудит среди них. Нарушений не выявлено😃
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24.09.2024 18:01 Відповісти
Та не може бути????? А де магічне слово "ухилянт" ?
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24.09.2024 15:50 Відповісти
це теж свого роду ухилянти.
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24.09.2024 15:54 Відповісти
Прикол в том, что зарплата у того тылового подполковника около 70 тысяч.
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24.09.2024 15:52 Відповісти
Як писав Самюєль Джонсон "Патріотизм - останній прихисток негідника" в тому сенсі що негідники прикріваючись патріотізмом роблять власні шкурні справи.
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24.09.2024 16:41 Відповісти
 
 