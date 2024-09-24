Вимагали $1,3 тис. за службу в тилу: На Закарпатті затримали командира батальйону та його спільника. ФОТОрепортаж
Командир батальйону та солдат однієї із військових частин вимагали гроші з військових за службу в тилу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
"За 1300 доларів США командир батальйону, який залучив солдата у ролі посередника, мав забезпечити включення іншого підлеглого до переліку військовослужбовців, які залишаються для подальшої служби на території Закарпаття – у тиловій частині. Для реалізації цих намірів підполковник намагався підкупити вище керівництво – запропонував 5 000 доларів США за кількох військових", - йдеться в повідомленні.
Так, солдата-посередника викрито після отримання другого траншу неправомірної вигоди у розмірі 800 доларів США, а його керівника – під час передачі 5 000 доларів США хабаря. Їх обох затримали.
Наразі судом обрано для них запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. Перевіряєтеся причетність до корупційної схеми інших осіб.
Підполковнику інкримінують факт одержання неправомірної вигоди службовою особою та надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України), а його підлеглому – пособництво в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 5 ст. 27 – ч. 3 ст. 368 КК України).
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Якщо ви в вмотивованій 3-й штурмовій чи Азові чи 47-й - то може і не стикались.
З цього починається корупція - несправедливість - бусифікація.
А має бути: підготовка місяць - фронт 2 місяці - ротація місяць. І тоді проблем не буде, і з набором новобранців теж.
Звичайно це все робиться за гроші, як в даному випадку.
Уявіть собі , які мільярди доларів крутиться у командирів військових частин та генералів, які вирішують кому йти на фронт а кому вічно сидіти в тилу?
З тим треба терміново щось робити.
Близько половини(!) ЗСУ за такою схемою відсиджуються в тилу вже два роки, в той час, як інші постійно на передовій.
Зміна цього, до речі майже вирішить проблему ротацій. Можна робити ротацію по 2 місяці без проблем.
Треба прижати багатьох комбатів та ротних.