Требовали $1,3 тыс. за службу в тылу: На Закарпатье задержан командир батальона и его сообщник. ФОТОРЕПОРТАЖ
Командир батальона и солдат одной из воинских частей требовали деньги с военных за службу в тылу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
"За 1300 долларов США командир батальона, который привлек солдата в роли посредника, должен был обеспечить включение другого подчиненного в перечень военнослужащих, которые остаются для дальнейшей службы на территории Закарпатья - в тыловой части. Для реализации этих намерений подполковник пытался подкупить высшее руководство - предложил 5 000 долларов США за нескольких военных", - говорится в сообщении.
Так, солдат-посредник разоблачен после получения второго транша неправомерной выгоды в размере 800 долларов США, а его руководитель - во время передачи 5 000 долларов США взятки. Их обоих задержали.
Сейчас судом избраны для них меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Проверяется причастность к коррупционной схеме других лиц.
Подполковнику инкриминируют факт получения неправомерной выгоды должностным лицом и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 УК Украины), а его подчиненному - пособничество в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 5 ст. 27 - ч. 3 ст. 368 УК Украины).
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Якщо ви в вмотивованій 3-й штурмовій чи Азові чи 47-й - то може і не стикались.
З цього починається корупція - несправедливість - бусифікація.
А має бути: підготовка місяць - фронт 2 місяці - ротація місяць. І тоді проблем не буде, і з набором новобранців теж.
Звичайно це все робиться за гроші, як в даному випадку.
Уявіть собі , які мільярди доларів крутиться у командирів військових частин та генералів, які вирішують кому йти на фронт а кому вічно сидіти в тилу?
З тим треба терміново щось робити.
Близько половини(!) ЗСУ за такою схемою відсиджуються в тилу вже два роки, в той час, як інші постійно на передовій.
Зміна цього, до речі майже вирішить проблему ротацій. Можна робити ротацію по 2 місяці без проблем.
Треба прижати багатьох комбатів та ротних.