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Требовали $1,3 тыс. за службу в тылу: На Закарпатье задержан командир батальона и его сообщник. ФОТОРЕПОРТАЖ

Командир батальона и солдат одной из воинских частей требовали деньги с военных за службу в тылу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"За 1300 долларов США командир батальона, который привлек солдата в роли посредника, должен был обеспечить включение другого подчиненного в перечень военнослужащих, которые остаются для дальнейшей службы на территории Закарпатья - в тыловой части. Для реализации этих намерений подполковник пытался подкупить высшее руководство - предложил 5 000 долларов США за нескольких военных", - говорится в сообщении.

Так, солдат-посредник разоблачен после получения второго транша неправомерной выгоды в размере 800 долларов США, а его руководитель - во время передачи 5 000 долларов США взятки. Их обоих задержали.

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Сейчас судом избраны для них меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Проверяется причастность к коррупционной схеме других лиц.

Подполковнику инкриминируют факт получения неправомерной выгоды должностным лицом и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 УК Украины), а его подчиненному - пособничество в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 5 ст. 27 - ч. 3 ст. 368 УК Украины).

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Командира батальйону та солдата затримали на хабарі на Закарпатті
Командира батальйону та солдата затримали на хабарі на Закарпатті
Командира батальйону та солдата затримали на хабарі на Закарпатті

Автор: 

взятка (6163) Офис Генпрокурора (2473) Закарпатская область (2586)


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Топ комментарии
+9
Більше півмільйона військовослужбовців "служить" у тилу і ніколи не були на фронті.
Звичайно це все робиться за гроші, як в даному випадку.
Уявіть собі , які мільярди доларів крутиться у командирів військових частин та генералів, які вирішують кому йти на фронт а кому вічно сидіти в тилу?
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24.09.2024 15:26
+6
Вони там що одні такі-це стандартна схема вимагання грошей і побори у солдатів офіцерами---отпуск-плати-.заболів-плати.і т .д і т.п--не хочеш на нуль-плати--все як в житті -корупція і здирництво під страхом покарання від тих від яких якщо втечеш то дісбат
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24.09.2024 15:19
+5
У которых и УБД имееться.
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24.09.2024 15:35
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Вони там що одні такі-це стандартна схема вимагання грошей і побори у солдатів офіцерами---отпуск-плати-.заболів-плати.і т .д і т.п--не хочеш на нуль-плати--все як в житті -корупція і здирництво під страхом покарання від тих від яких якщо втечеш то дісбат
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24.09.2024 15:19 Ответить
піздьож, жодного такого факту за 2 з лишнім роки служби не чув і не бачив
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24.09.2024 15:39 Ответить
А я чув особисто, і не раз, від різних людей. Причому навіть від кума.
Якщо ви в вмотивованій 3-й штурмовій чи Азові чи 47-й - то може і не стикались.
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24.09.2024 15:45 Ответить
Ну і тоді поясніть, як у мене з 15 знайомих в ЗСУ тільки 5 бували на передовій, решта сидить в тилу, беззмінно?
З цього починається корупція - несправедливість - бусифікація.
А має бути: підготовка місяць - фронт 2 місяці - ротація місяць. І тоді проблем не буде, і з набором новобранців теж.
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24.09.2024 15:52 Ответить
Ахах. У меня в Киеве 4 знакомых работают паралельно "службе". Хотя типа числятся в части🤣
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24.09.2024 17:59 Ответить
Опять конкурентов повязали.
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24.09.2024 15:20 Ответить
Комбат-батяня, батяня-комбат, ты сердце не прятал за спины ребят
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24.09.2024 15:22 Ответить
Більше півмільйона військовослужбовців "служить" у тилу і ніколи не були на фронті.
Звичайно це все робиться за гроші, як в даному випадку.
Уявіть собі , які мільярди доларів крутиться у командирів військових частин та генералів, які вирішують кому йти на фронт а кому вічно сидіти в тилу?
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24.09.2024 15:26 Ответить
У которых и УБД имееться.
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24.09.2024 15:35 Ответить
Так і є. Знаю від рядових і до підполковників, які за 2 роки відсиджуються і ніразу не були ближче 50 км до передової.
З тим треба терміново щось робити.
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24.09.2024 15:43 Ответить
Кому війна.....
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24.09.2024 15:31 Ответить
Вот из-за таких хитрожопых основная часть моих земляков попадает через 40 дней учебки прямо на фронт и в самое пекло.
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24.09.2024 15:34 Ответить
Ну ось про що я і писав.
Близько половини(!) ЗСУ за такою схемою відсиджуються в тилу вже два роки, в той час, як інші постійно на передовій.
Зміна цього, до речі майже вирішить проблему ротацій. Можна робити ротацію по 2 місяці без проблем.
Треба прижати багатьох комбатів та ротних.
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24.09.2024 15:37 Ответить
Так Сырский уже проводил аудит среди них. Нарушений не выявлено😃
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24.09.2024 18:01 Ответить
Та не може бути????? А де магічне слово "ухилянт" ?
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24.09.2024 15:50 Ответить
це теж свого роду ухилянти.
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24.09.2024 15:54 Ответить
Прикол в том, что зарплата у того тылового подполковника около 70 тысяч.
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24.09.2024 15:52 Ответить
Як писав Самюєль Джонсон "Патріотизм - останній прихисток негідника" в тому сенсі що негідники прикріваючись патріотізмом роблять власні шкурні справи.
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24.09.2024 16:41 Ответить
 
 