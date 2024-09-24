Требовали $1,3 тыс. за службу в тылу: На Закарпатье задержан командир батальона и его сообщник. ФОТОРЕПОРТАЖ

Командир батальона и солдат одной из воинских частей требовали деньги с военных за службу в тылу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"За 1300 долларов США командир батальона, который привлек солдата в роли посредника, должен был обеспечить включение другого подчиненного в перечень военнослужащих, которые остаются для дальнейшей службы на территории Закарпатья - в тыловой части. Для реализации этих намерений подполковник пытался подкупить высшее руководство - предложил 5 000 долларов США за нескольких военных", - говорится в сообщении.

Так, солдат-посредник разоблачен после получения второго транша неправомерной выгоды в размере 800 долларов США, а его руководитель - во время передачи 5 000 долларов США взятки. Их обоих задержали.

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Сейчас судом избраны для них меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Проверяется причастность к коррупционной схеме других лиц.

Подполковнику инкриминируют факт получения неправомерной выгоды должностным лицом и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 УК Украины), а его подчиненному - пособничество в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 5 ст. 27 - ч. 3 ст. 368 УК Украины).

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