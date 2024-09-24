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преступления против Майдана (291) Офис Генпрокурора (2386)

Дела Майдана: Будут судить экс-руководителей СБУ и 20 чиновников ФСБ РФ

Судитимуть екскерівників СБУ та 20 чиновників ФСБ РФ у справах Майдану

Перед судом предстанут экс-руководитель СБУ, его первый заместитель, начальник Департамента защиты национальной государственности, а также директор и 20 работников ФСБ РФ, которых обвиняют в подрывной деятельности, разжигании вражды и незаконном препятствовании акциям протеста в 2013-2014 годах.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"Среди обвиняемых генерал армии - бывший руководитель службы безопасности президента рф, заместитель главнокомандующего внутренними войсками и еще 5 генералов, которые занимали руководящие должности в фсб рф.

Следствие установило, что в декабре 2013 года, во исполнение совместного решения тогдашних руководителей СБУ и ФСБ рф, 20 сотрудников российской спецслужбы приехали в Украину. Сотрудники фсб размещались в зданиях СБУ и, при поддержке бывших главы ведомства, его заместителя и руководителя департамента, организовывали создание видеозаписей провокационного характера", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что они создали YouTube-канал, на котором распространили более 250 видео, в которых дискредитировались общественно-политические события в Украине и унижались украинцы как нация в целом.

"Таким образом, в ходе расследования по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, установлено непосредственное влияние спецслужб РФ на бывшее руководство украинской спецслужбы с целью проведения совместной подрывной деятельности против Украины и разжигания национальной вражды и ненависти. Бывших главу СБУ и начальника Департамента СБУ также будут судить за коллаборационистскую деятельность - добровольное занятие в 2022 году должностей в незаконно образованных на временно оккупированных территориях Украины "органах безопасности" государства-агрессора РФ", - добавили в Офисе Генпрокурора.

Сейчас подозреваемые скрываются от правоохранительных органов и находятся в международном розыске.

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Топ комментарии
+14
Як там татаров і чоловік верещук?
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24.09.2024 11:25
+5
Баканова на нари?
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24.09.2024 11:24
+2
А Татаров не постане?
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24.09.2024 11:34
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Баканова на нари?
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24.09.2024 11:24 Ответить
Як там татаров і чоловік верещук?
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24.09.2024 11:25 Ответить
це тих хто років з 10 на рашці живе?
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24.09.2024 11:31 Ответить
А Татаров не постане?
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24.09.2024 11:34 Ответить
а яйцо которое чуть не убило Януковича будут судить
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24.09.2024 11:37 Ответить
сегодня годовщина
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24.09.2024 11:38 Ответить
Поки татаров в опі, це все тільки здригання повітря.
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24.09.2024 11:42 Ответить
Це все, на що здатна татарівська "прокуратура", ганьбище!
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24.09.2024 11:45 Ответить
Заочно звинувачі-заочно засуджені-заочно відсидять заочні терміни покарання.
Тріумф ЗеСправедливості!
Тепер й у форматі серіалу!
Добре хоч Нетфлікс таку муйню ніколи не купить.
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24.09.2024 11:45 Ответить
Не могут без дела сидеть. Придумывают себе работу.
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24.09.2024 11:49 Ответить
Баканова
та хернералів-зе-призначенців???
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24.09.2024 11:53 Ответить
Коли вже головного засланця із ОПи візмуть для надання показів?
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24.09.2024 11:56 Ответить
Татарка устраивает показательные выступления. Ну ничего падло, тоже рано или поздно на нарах будешь
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24.09.2024 12:33 Ответить
 
 