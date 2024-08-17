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Новости Расследование преступлений на Майдане
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Экс-командир "Беркута" Пацеляк, руководивший разгоном Майдана, освобожден под залог

Під заставу звільнено командира львівського

Печерский суд освободил под залог экс-командира львовского "Беркута" Романа Пацеляка, который разгонял Майдан в 2014 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написала Роксолана Хмара в фейсбуке.

"Все! Командир львовского беркута, Ростислав Пацеляк, под руководством которого убивали украинцев на Майдане 18 февраля, снова на свободе. Залог в один миллион внес некий Красулин из оккупированного Донецка", - сообщила она.

Как сообщила Хмара, 16 августа судья Печерского суда Константинова решила снова отпустить потенциального преступника, экс-командира львовского "Беркута", который орудовал на Майдане 18 февраля, Ростислава Пацеляка, под залог в один миллион.

Также читайте: Экс-командир "Беркута" Пацеляк, разгонявший Майдан в 2014, более 20 лет имеет два паспорта РФ, - СМИ

По решению судьи, Пацеляк был взят под стражу с альтернативным залогом, поскольку ГБР на днях предъявило ему свежее обвинение, в котором фигурируют 12 убийств и 8 огневых ранений.

Прокуроры Супрун и Иванов доказали, что в этих убийствах принимал непосредственное участие командир львовского "Беркута" Пацеляк.

Также читайте: Суд отправил экс-командира "Беркута" Пацеляка под домашний арест

Напомним, 22 марта 2023 года Госбюро расследований объявило Ростиславу Пацеляку новое подозрение относительно событий 18 февраля 2014 года на улице Институтской и Крепостном переулке. Тогда добавились пункты обвинения в совершении террористического акта, организации причинения тяжких телесных повреждений, а также в совершении умышленных убийств и законченных покушений на убийство двух и более участников акций протеста.

По данным Watchers, бывший командир львовского "Беркута" Ростислав Пацеляк был лишен украинского гражданства из-за того, что он более 20 лет имеет два паспорта РФ: внутренний и заграничный, от которых не отказался. Сейчас Пацеляк является действительным военнослужащим запаса РФ.

Автор: 

залог (514) преступления против Майдана (293) Пацеляк Ростислав (7)


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Топ комментарии
+50
Зелена шобла формує собі нову Беркутню,знає що Українці яких зараз перетворили на кріпаків рано чи пізно прийдуть і запитають про все і про Чонгар і про корупцію і по яйця по 17 і про дороги замість ракет і звісно про шашлики
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17.08.2024 15:14
+43
Кожного дня цікаві історії від ВО-95 і його шайки
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17.08.2024 15:10
+40
**** ,як вона (судя) бачить в усьому ціну - 12 забраних життів Майданівців коштує 1міл. грн.? І це справедливо? Костантінова, щоб ти згоріла в пеклі ****!!!
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17.08.2024 15:21
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кожного дня цікаві історії від ВО-95 і його шайки
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17.08.2024 15:10 Ответить
Колись дінозаври поземлі бігали .
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17.08.2024 15:18 Ответить
тоді були риговські судді та прокурори, а зараз остались ригівські судді
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17.08.2024 15:23 Ответить
А кто раньше мешал его посадить?
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17.08.2024 15:30 Ответить
Придурки.
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17.08.2024 15:49 Ответить
Топите за зеленого фігпідушногоявашвирока?
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17.08.2024 16:12 Ответить
тупенька ви людина,
цитую я вас ))
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17.08.2024 16:49 Ответить
Виповзли на тему!
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17.08.2024 15:52 Ответить
А ще краще самогубство повісився в камері тай вже
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17.08.2024 16:33 Ответить
Феноменальна оперативність!
Я у захваті!
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17.08.2024 15:10 Ответить
ОПа сваїх нє брасаєт!
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17.08.2024 15:10 Ответить
підготовлений начальник тцк броварського району
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17.08.2024 15:41 Ответить
Зелена шобла формує собі нову Беркутню,знає що Українці яких зараз перетворили на кріпаків рано чи пізно прийдуть і запитають про все і про Чонгар і про корупцію і по яйця по 17 і про дороги замість ракет і звісно про шашлики
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17.08.2024 15:14 Ответить
хто прийде і спитає??можна похфамільно??попризвищно???
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17.08.2024 15:42 Ответить
Вам не можна!
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17.08.2024 15:56 Ответить
Я чого цей беткутовий півень не пішов жрати баланду в період 2014-2019 не запитають?
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17.08.2024 15:54 Ответить
Цікаво, чому зараз не на баланді.
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17.08.2024 16:14 Ответить
І ще як формує . Уявіть собі скільки у нього шанувальників , наприклад-- " Айдар 95 "зареєстровано 14.07.2022 в Черкасах . . Наче добру справу роблять війну ветерани, але де критичне мислення ? !Отож.
https://suspilne.media/cherkasy/ У Черкасах інструктори вишкільного центру "Айдар 95" безоплатно навчають пілотувати дронами.
https://suspilne.media/cherkasy/781373-dla-civilnih-i-vijskovih-u-cerkasah-bezoplatno-navcaut-pilotuvati-dronami/
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17.08.2024 18:00 Ответить
Війна триватиме ще довго. Мінімум років 10. Ні хто не прийде, і не про що не спитає!
Все вже перетовориться на попіл історії.
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17.08.2024 23:41 Ответить
Сьогодн1 в Житомир1 вже почалось...
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18.08.2024 13:49 Ответить
Цінний кадр. Скоро знадобиться "біндєравцов πздіть", які на фронті вціліли.
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17.08.2024 15:16 Ответить
Следующая новость будет как он убежал на рашку и уже на фронте режет головы нашим пленным
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17.08.2024 15:20 Ответить
А вообще отпускать обвиняемого в многочисленных убийствах под залог да еще такой смешной ето многое говорит о нашей судебной СИСТЕМЕ
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17.08.2024 15:24 Ответить
73% сметун, не в состоянии был отменить реформы)
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17.08.2024 15:52 Ответить
а йому шось загрожує??
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17.08.2024 15:43 Ответить
**** ,як вона (судя) бачить в усьому ціну - 12 забраних життів Майданівців коштує 1міл. грн.? І це справедливо? Костантінова, щоб ти згоріла в пеклі ****!!!
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17.08.2024 15:21 Ответить
нема ніякого "пекла".
давай не говори. нахер таке нести.
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17.08.2024 15:30 Ответить
Суддя нічого не повинна бачити. Роботу повинні були виконувати прокурори, яких з потрохами давно купили. Ось шмарклі і жували
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17.08.2024 15:57 Ответить
А в Україні є чесний суд? Є лише каста "суддівська мафія", якій все дозволено.
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17.08.2024 18:33 Ответить
у нас нема судів, є товариства з обмеженою відповідальністю. У нас нема поліції є ТОВ НПУ
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18.08.2024 09:43 Ответить
Забудьте про ту поліцію. Ця структура низова. Її задача затримати. Далі вже прокурори, судді, усілякі слідчі ДБР і т.д.
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20.08.2024 13:47 Ответить
Бойові півні Януковоча, виходять з мусарки .Вел ком ту юкрейн. Багато є до них питань.👍😁👺
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17.08.2024 15:24 Ответить
А завдяки кому?
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17.08.2024 15:27 Ответить
Завдяки 73% баранам.
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17.08.2024 15:32 Ответить
а я думав це все реформовані судді,а воно он як,про процедуру не розкажете??
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17.08.2024 15:47 Ответить
ну и чего ты за 6 лет судей не поменял?
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17.08.2024 15:54 Ответить
А шо, ******** спроможні думати?
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17.08.2024 16:06 Ответить
..а що..ти зелений баран..можеш щось зрозуміти? Воно ДУМАВ!!)))) Ця функція у твоїй макітрі не задіяна апріорі.
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17.08.2024 16:17 Ответить
Не просто реформовані, а в "турборежимі".

06.12.2019

Венеціанська комісія жорстко розкритикувала судову реформу президента Володимира Зеленського. У такому вигляді реформа становить загрозу для незалежності всього судоустрою України, заявляють експерти Ради Європи.

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17.08.2024 17:57 Ответить
Думав це не про тебе. Барани думать не вмиють.
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17.08.2024 20:20 Ответить
Краще і не сказати.
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17.08.2024 16:07 Ответить
не знаю, мені просто навіть клички типу "хардіна" - вже якось(там таких і не там і всюди)
якось просто здається що ..... ну, кажуть шо ***** приїжджало в 07 році і казало - чо там, ви же адіннорот, от в принципі(не тільки за клички), я і кажу - точно адіннарот, просто подивіться шо творят уроди з корупцією - там "людина Ємрака", тут - "контролює Тартаров", тут - "бізнер партньор Є мрака", так *** же його мать, а де хоча б одна якась людина Спартс, чи Байдена?
**** орки ******* до виходу чуть не на Київську область, а воно **** херачить оці, шо там, джипи з баблом, ну я то не заздрю..... ...
ну, не вмію брехати.
але ж можна захищати.
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17.08.2024 15:27 Ответить
Через тиждень Зе дасть героя України.
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17.08.2024 15:27 Ответить
За 10р можна сказати - винен - не винен - для чого тягнути?
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17.08.2024 15:29 Ответить
Для інформаційного приводу сьогодні.
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17.08.2024 16:16 Ответить
Татаров своїх не здає....
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17.08.2024 15:34 Ответить
Знов печерське кривосуддя.
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17.08.2024 15:38 Ответить
Мдаа, за вбивства відпускають ''під заставу''. Ось вам ціна життя українських патріотів!
Гнати треба в тришиї цю неукраїнську владу.
Геть зелену прострочку!!!
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17.08.2024 15:42 Ответить
За цену 1 корейского джипа средней комплектации! И за столько лет мента не удавили на сизо или где там оно было?! Грош цена нам с учётом войны.
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17.08.2024 21:05 Ответить
Перше де ті які віддали наказ - стріляти
Починати потрібно з них
Потрібно щоб всі знали про. невідворотність покарання
В противному разі як виконувати накази вони певно приймали
присягу
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17.08.2024 15:48 Ответить
Які накази вони повинні виконувати?
Вбивати людей? Кому присягали служити - беркути, поліція, влада і про
Хіба не народу України?

А про "ті " - ви наче тільки прокинулись після десятирічної сплячки чи може з коми вийшли.
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17.08.2024 16:02 Ответить
Та це россiйський троляка. Подивиться яку хню вiн пише усюди.
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17.08.2024 21:12 Ответить
Звільнили - мобілізувати - нічний ЛКК - вже на передку?
Ні? А що ж заважає?
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17.08.2024 15:53 Ответить
судимість по тяжкій статті
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17.08.2024 16:39 Ответить
У цій історії цікаве те що я особисто знаю кількох колишніх беркутівців які дубасили студентів на майдані.
Ті беркутівці зараз працюють у полку спеціального призначення у Києві, а от ні влада ні СБУ ні хто більше не знає
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17.08.2024 15:53 Ответить
ценный кадр, такой пригодится для ЗЕгнидной краыни мрий
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17.08.2024 15:58 Ответить
Ми переможемо падлюк в жовтні і нам треба дійти до Москви і Залужний з Цезарем підпишуть акт капітуляції ерефії і скачаємо з них і їх сателітів 80 трлн доларів США і станемо козацькою матріархальною республікою Олена Трибушна буде прем'єром, а ще заберемо їх собі як НДР, а ця зелена влада вся буде в я Пеклі і ми сианемо самою багатою країною світу.
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17.08.2024 15:59 Ответить
Питання тільки одне: Що ти вживаєш?
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17.08.2024 16:03 Ответить
Рублі!
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17.08.2024 22:50 Ответить
Ефективний менеддер ОПЗЄ Татаров своїх не кидає.
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17.08.2024 16:02 Ответить
Доречі, якщо наші суди приймають залоги з окупованого Донбасу, то може й ФСБ моде внести залог.
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17.08.2024 16:05 Ответить
Це Ви наперед, про Ваву та дЄрмака питаєте?))
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17.08.2024 16:18 Ответить
Реально? Не шокований, але здивований.
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17.08.2024 19:35 Ответить
Можем павтаріть?Бей хохлов,спасай малоросов...
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17.08.2024 16:50 Ответить
Почуйте уважно . У світі не існує такого суду , такого законодавства , яке навіть припускає заставу за певні низки злочинів . Першею статтєю в цілій низці законів, які не передбачають заставу завжди є звинувачення у переднамірянному вбивстві . Навіть якщо мова йде про співучасника , а не керівника й не організатора такого вбивства . Коли вбивство не одне , то застава під такий злочин потребує скасування усього КПК й введення закону "джунгелів" як єдиного , який може працювати .

"Судді" , які таке "присудили" , та йще під час війни повинні як зрадники (дескрідетація базових застав держави) й мародери бути заарештованні й рострілянні десь біля суда . Поки в Україні є такі "судді" , є такі застави , нам нема чого робити в ЕС й НАТО . Від слова згагалі . Ми ніколи не виграємо війну з такими суддями й з таким судом .
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17.08.2024 16:50 Ответить
... для того татарова і взяли в ОП.
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17.08.2024 17:10 Ответить
це судове рішення узгоджене на банковій.істине лице наркомана.
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17.08.2024 17:11 Ответить
фсбэшник Елдак, татаров, ручной малюк, кум ген.прокурор, шурма, фсбэшная консерва паДлоляк....
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17.08.2024 17:12 Ответить
орден поцуляку треба дати та поховати на аллее хероев
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17.08.2024 17:34 Ответить
не соромтесь! зніміть судимисть з яника вже!.. дебіли
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17.08.2024 18:13 Ответить
10 років пройшло... І не видно кінця !...
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17.08.2024 18:14 Ответить
"Великий борцун" з корупцією, на звернення народу що до відміни поправок лозового,
поклав свій гральний орган https://petition.president.gov.ua/petition/212828
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17.08.2024 18:44 Ответить
все відповідно до чинного законодавства...
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17.08.2024 20:41 Ответить
Печерский суд-ручной суд Дерьмака..Патриота Червинского гнобили 2,5 года ,а эту сволочь ,убивавшую украинцев отпускают под заставу
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17.08.2024 21:42 Ответить
...."Наразі Пацеляк є дійсним військовослужбовцем запасу РФ. Джерело: ".
Тобто його арешт є виправданим, бо він поповнює обмінний фонд. Цивільних і медиків армія рф заарештовувала. Він цивільний запасу армії рф - тут вже має працювати СБУ. І суддю перевірити не завадило б...
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17.08.2024 22:37 Ответить
екскомандира львівського "Беркута" Романа Пацеляка Джерело:
-якийсь Красулін з окупованого Донецька Джерело:

Воістину схід і захід разом!
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17.08.2024 22:49 Ответить
що заважає ліквідувати потвору?
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17.08.2024 23:00 Ответить
Винний ? Невинний ? Зачекаємо рішення суду. Бо всяке буває. От наприклад таке.

"12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. На брифінгу з цього приводу також виступили Президент України Володимир Зеленський, перший заступник голови Національної поліції Євген Коваль та генеральний прокурор Руслан Рябошапка."

"Слідство підозрює п'ятьох осіб: лікаря й волонтерку Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка (його слідство вважає організатором вбивства Шеремета)."

20.12.2019 р. - Підозрюваний у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета ветеран АТО Андрій Антоненко (Ріфмастер) подав позов до суду на Президента України Володимира Зеленського, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, першого заступника голови Національної поліції Євгена Коваля та генерального прокурора Руслана Рябошапку про захист своєї честі і гідності.
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18.08.2024 00:12 Ответить
ЗАБУЛИ ВЖЕ ДАВНО ПРО САДОВНІКА......ОДНОРУКОГО...ЯКОМУ ДАЛИ МОЖЛИВІСТЬ ВТІКТИ ПРОКУРОРИ ТА СУДДІ...ЦЕ ЗДАЄТЬСЯ ЗРОБИЛИ НАВМИСНЕ, БО ВСІ ХТО БУВ В ЗАЛІ ВІРИЛИ, ЩО ТОЙ ВТІЧЕ... А НА ЦЬОГО ДЕСЬ ХТОСЬ НАШКРІБ ОДИН МІЛЛІОН..
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18.08.2024 07:34 Ответить
Тварини зеленi
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18.08.2024 12:09 Ответить
Цілком логічно. Зєлє рано чи пізно розганяти Майдан. Такі опитні кадри стануть в нагоді.
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18.08.2024 13:14 Ответить
***** такий суд і прокурори, чому цих хитровиєбаних ще не мобілізували??? а на їх місце мають прийти ветерани
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18.08.2024 14:24 Ответить
зелена влада, це збіговисько ЗРАДНИКІВ і КОРУПЦІОНЕРІВ !!!
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18.08.2024 14:30 Ответить
 
 