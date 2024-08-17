Экс-командир "Беркута" Пацеляк, руководивший разгоном Майдана, освобожден под залог

Печерский суд освободил под залог экс-командира львовского "Беркута" Романа Пацеляка, который разгонял Майдан в 2014 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написала Роксолана Хмара в фейсбуке.

"Все! Командир львовского беркута, Ростислав Пацеляк, под руководством которого убивали украинцев на Майдане 18 февраля, снова на свободе. Залог в один миллион внес некий Красулин из оккупированного Донецка", - сообщила она.

Как сообщила Хмара, 16 августа судья Печерского суда Константинова решила снова отпустить потенциального преступника, экс-командира львовского "Беркута", который орудовал на Майдане 18 февраля, Ростислава Пацеляка, под залог в один миллион.

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По решению судьи, Пацеляк был взят под стражу с альтернативным залогом, поскольку ГБР на днях предъявило ему свежее обвинение, в котором фигурируют 12 убийств и 8 огневых ранений.

Прокуроры Супрун и Иванов доказали, что в этих убийствах принимал непосредственное участие командир львовского "Беркута" Пацеляк.

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Напомним, 22 марта 2023 года Госбюро расследований объявило Ростиславу Пацеляку новое подозрение относительно событий 18 февраля 2014 года на улице Институтской и Крепостном переулке. Тогда добавились пункты обвинения в совершении террористического акта, организации причинения тяжких телесных повреждений, а также в совершении умышленных убийств и законченных покушений на убийство двух и более участников акций протеста.

По данным Watchers, бывший командир львовского "Беркута" Ростислав Пацеляк был лишен украинского гражданства из-за того, что он более 20 лет имеет два паспорта РФ: внутренний и заграничный, от которых не отказался. Сейчас Пацеляк является действительным военнослужащим запаса РФ.