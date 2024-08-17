Экс-командир "Беркута" Пацеляк, руководивший разгоном Майдана, освобожден под залог
Печерский суд освободил под залог экс-командира львовского "Беркута" Романа Пацеляка, который разгонял Майдан в 2014 году.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написала Роксолана Хмара в фейсбуке.
"Все! Командир львовского беркута, Ростислав Пацеляк, под руководством которого убивали украинцев на Майдане 18 февраля, снова на свободе. Залог в один миллион внес некий Красулин из оккупированного Донецка", - сообщила она.
Как сообщила Хмара, 16 августа судья Печерского суда Константинова решила снова отпустить потенциального преступника, экс-командира львовского "Беркута", который орудовал на Майдане 18 февраля, Ростислава Пацеляка, под залог в один миллион.
По решению судьи, Пацеляк был взят под стражу с альтернативным залогом, поскольку ГБР на днях предъявило ему свежее обвинение, в котором фигурируют 12 убийств и 8 огневых ранений.
Прокуроры Супрун и Иванов доказали, что в этих убийствах принимал непосредственное участие командир львовского "Беркута" Пацеляк.
Напомним, 22 марта 2023 года Госбюро расследований объявило Ростиславу Пацеляку новое подозрение относительно событий 18 февраля 2014 года на улице Институтской и Крепостном переулке. Тогда добавились пункты обвинения в совершении террористического акта, организации причинения тяжких телесных повреждений, а также в совершении умышленных убийств и законченных покушений на убийство двух и более участников акций протеста.
По данным Watchers, бывший командир львовского "Беркута" Ростислав Пацеляк был лишен украинского гражданства из-за того, что он более 20 лет имеет два паспорта РФ: внутренний и заграничный, от которых не отказался. Сейчас Пацеляк является действительным военнослужащим запаса РФ.
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цитую я вас ))
Я у захваті!
https://suspilne.media/cherkasy/ У Черкасах інструктори вишкільного центру "Айдар 95" безоплатно навчають пілотувати дронами.
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Все вже перетовориться на попіл історії.
давай не говори. нахер таке нести.
06.12.2019
Венеціанська комісія жорстко розкритикувала судову реформу президента Володимира Зеленського. У такому вигляді реформа становить загрозу для незалежності всього судоустрою України, заявляють експерти Ради Європи.
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якось просто здається що ..... ну, кажуть шо ***** приїжджало в 07 році і казало - чо там, ви же адіннорот, от в принципі(не тільки за клички), я і кажу - точно адіннарот, просто подивіться шо творят уроди з корупцією - там "людина Ємрака", тут - "контролює Тартаров", тут - "бізнер партньор Є мрака", так *** же його мать, а де хоча б одна якась людина Спартс, чи Байдена?
**** орки ******* до виходу чуть не на Київську область, а воно **** херачить оці, шо там, джипи з баблом, ну я то не заздрю..... ...
ну, не вмію брехати.
але ж можна захищати.
Гнати треба в тришиї цю неукраїнську владу.
Геть зелену прострочку!!!
Починати потрібно з них
Потрібно щоб всі знали про. невідворотність покарання
В противному разі як виконувати накази вони певно приймали
присягу
Вбивати людей? Кому присягали служити - беркути, поліція, влада і про
Хіба не народу України?
А про "ті " - ви наче тільки прокинулись після десятирічної сплячки чи може з коми вийшли.
Ні? А що ж заважає?
Ті беркутівці зараз працюють у полку спеціального призначення у Києві, а от ні влада ні СБУ ні хто більше не знає
"Судді" , які таке "присудили" , та йще під час війни повинні як зрадники (дескрідетація базових застав держави) й мародери бути заарештованні й рострілянні десь біля суда . Поки в Україні є такі "судді" , є такі застави , нам нема чого робити в ЕС й НАТО . Від слова згагалі . Ми ніколи не виграємо війну з такими суддями й з таким судом .
поклав свій гральний орган https://petition.president.gov.ua/petition/212828
Тобто його арешт є виправданим, бо він поповнює обмінний фонд. Цивільних і медиків армія рф заарештовувала. Він цивільний запасу армії рф - тут вже має працювати СБУ. І суддю перевірити не завадило б...
-якийсь Красулін з окупованого Донецька Джерело:
Воістину схід і захід разом!
"12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. На брифінгу з цього приводу також виступили Президент України Володимир Зеленський, перший заступник голови Національної поліції Євген Коваль та генеральний прокурор Руслан Рябошапка."
"Слідство підозрює п'ятьох осіб: лікаря й волонтерку Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка (його слідство вважає організатором вбивства Шеремета)."
20.12.2019 р. - Підозрюваний у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета ветеран АТО Андрій Антоненко (Ріфмастер) подав позов до суду на Президента України Володимира Зеленського, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, першого заступника голови Національної поліції Євгена Коваля та генерального прокурора Руслана Рябошапку про захист своєї честі і гідності.