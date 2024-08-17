Екскомандира "Беркута" Пацеляка, який керував розгоном Майдану, звільнено під заставу
Печерський суд звільнив під заставу екскомандира львівського "Беркута" Романа Пацеляка, який розганяв Майдан у 2014 році.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написала Роксолана Хмара у фейсбуці.
"Все! Командир львівського беркута, Ростислав Пацеляк, під керівництвом якого вбивали українців на Майдані 18 лютого, знову на волі. Заставу в один мільйон вніс якийсь Красулін з окупованого Донецька", - повідомила вона.
Як повідомила Хмара, 16 серпня суддя Печерського суду Константінова вирішила знову відпустити потенційного злочинця, екскомандира львівського "Беркута", який орудував на Майдані 18 лютого, Ростислава Пацеляка, під заставу в один мільйон.
За рішенням судді, Пацеляка було взято під варту з альтернативною заставою, оскільки ДБР днями предʼявило йому свіже обвинувачення, в якому фігурують 12 вбивств і 8 вогневих поранень.
Прокурори Супрун та Іванов довели, що у цих вбивствах брав безпосередню участь командир львівського "Беркута" Пацеляк.
Нагадаємо, 22 березня 2023 року Держбюро розслідувань оголосило Ростиславу Пацеляку нову підозру щодо подій 18 лютого у 2014 році на вулиці Інститутській та у Кріпосному провулку. Тоді додались пункти обвинувачення у вчиненні терористичного акту, організації спричинення тяжких тілесних ушкоджень, а також у вчиненні умисних вбивств та закінчених замахів на вбивство двох і більше учасників акцій протесту.
За даними Watchers, колишній командир львівського "Беркута" Ростислав Пацеляк був позбавлений українського громадянства через те, що він понад 20 років має два паспорти РФ: внутрішній та закордонний, від яких не відмовився. Наразі Пацеляк є дійсним військовослужбовцем запасу РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
цитую я вас ))
Я у захваті!
https://suspilne.media/cherkasy/ У Черкасах інструктори вишкільного центру "Айдар 95" безоплатно навчають пілотувати дронами.
https://suspilne.media/cherkasy/781373-dla-civilnih-i-vijskovih-u-cerkasah-bezoplatno-navcaut-pilotuvati-dronami/
Все вже перетовориться на попіл історії.
давай не говори. нахер таке нести.
06.12.2019
Венеціанська комісія жорстко розкритикувала судову реформу президента Володимира Зеленського. У такому вигляді реформа становить загрозу для незалежності всього судоустрою України, заявляють експерти Ради Європи.
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://p.dw.com/p/3UL9n%3Fmaca%3Duk-Facebook-sharing https://x.com/intent/tweet?source=webclient&text=%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%83%20%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%20%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+https://p.dw.com/p/3UL9n%3Fmaca%3Duk-Twitter-sharing
якось просто здається що ..... ну, кажуть шо ***** приїжджало в 07 році і казало - чо там, ви же адіннорот, от в принципі(не тільки за клички), я і кажу - точно адіннарот, просто подивіться шо творят уроди з корупцією - там "людина Ємрака", тут - "контролює Тартаров", тут - "бізнер партньор Є мрака", так *** же його мать, а де хоча б одна якась людина Спартс, чи Байдена?
**** орки ******* до виходу чуть не на Київську область, а воно **** херачить оці, шо там, джипи з баблом, ну я то не заздрю..... ...
ну, не вмію брехати.
але ж можна захищати.
Гнати треба в тришиї цю неукраїнську владу.
Геть зелену прострочку!!!
Починати потрібно з них
Потрібно щоб всі знали про. невідворотність покарання
В противному разі як виконувати накази вони певно приймали
присягу
Вбивати людей? Кому присягали служити - беркути, поліція, влада і про
Хіба не народу України?
А про "ті " - ви наче тільки прокинулись після десятирічної сплячки чи може з коми вийшли.
Ні? А що ж заважає?
Ті беркутівці зараз працюють у полку спеціального призначення у Києві, а от ні влада ні СБУ ні хто більше не знає
"Судді" , які таке "присудили" , та йще під час війни повинні як зрадники (дескрідетація базових застав держави) й мародери бути заарештованні й рострілянні десь біля суда . Поки в Україні є такі "судді" , є такі застави , нам нема чого робити в ЕС й НАТО . Від слова згагалі . Ми ніколи не виграємо війну з такими суддями й з таким судом .
поклав свій гральний орган https://petition.president.gov.ua/petition/212828
Тобто його арешт є виправданим, бо він поповнює обмінний фонд. Цивільних і медиків армія рф заарештовувала. Він цивільний запасу армії рф - тут вже має працювати СБУ. І суддю перевірити не завадило б...
-якийсь Красулін з окупованого Донецька Джерело:
Воістину схід і захід разом!
"12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. На брифінгу з цього приводу також виступили Президент України Володимир Зеленський, перший заступник голови Національної поліції Євген Коваль та генеральний прокурор Руслан Рябошапка."
"Слідство підозрює п'ятьох осіб: лікаря й волонтерку Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка (його слідство вважає організатором вбивства Шеремета)."
20.12.2019 р. - Підозрюваний у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета ветеран АТО Андрій Антоненко (Ріфмастер) подав позов до суду на Президента України Володимира Зеленського, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, першого заступника голови Національної поліції Євгена Коваля та генерального прокурора Руслана Рябошапку про захист своєї честі і гідності.