Екскомандира "Беркута" Пацеляка, який керував розгоном Майдану, звільнено під заставу

Печерський суд звільнив під заставу екскомандира львівського "Беркута" Романа Пацеляка, який розганяв Майдан у 2014 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написала Роксолана Хмара у фейсбуці.

"Все! Командир львівського беркута, Ростислав Пацеляк, під керівництвом якого вбивали українців на Майдані 18 лютого, знову на волі. Заставу в один мільйон вніс якийсь Красулін з окупованого Донецька", - повідомила вона.

Як повідомила Хмара, 16 серпня суддя Печерського суду Константінова вирішила знову відпустити потенційного злочинця, екскомандира львівського "Беркута", який орудував на Майдані 18 лютого, Ростислава Пацеляка, під заставу в один мільйон.

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За рішенням судді, Пацеляка було взято під варту з альтернативною заставою, оскільки ДБР днями предʼявило йому свіже обвинувачення, в якому фігурують 12 вбивств і 8 вогневих поранень.

Прокурори Супрун та Іванов довели, що у цих вбивствах брав безпосередню участь командир львівського "Беркута" Пацеляк.

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Нагадаємо, 22 березня 2023 року Держбюро розслідувань оголосило Ростиславу Пацеляку нову підозру щодо подій 18 лютого у 2014 році на вулиці Інститутській та у Кріпосному провулку. Тоді додались пункти обвинувачення у вчиненні терористичного акту, організації спричинення тяжких тілесних ушкоджень, а також у вчиненні умисних вбивств та закінчених замахів на вбивство двох і більше учасників акцій протесту.

За даними Watchers, колишній командир львівського "Беркута" Ростислав Пацеляк був позбавлений українського громадянства через те, що він понад 20 років має два паспорти РФ: внутрішній та закордонний, від яких не відмовився. Наразі Пацеляк є дійсним військовослужбовцем запасу РФ.