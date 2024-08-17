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Новини Розслідування злочинів на Майдані
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Екскомандира "Беркута" Пацеляка, який керував розгоном Майдану, звільнено під заставу

Під заставу звільнено командира львівського

Печерський суд звільнив під заставу екскомандира львівського "Беркута" Романа Пацеляка, який розганяв Майдан у 2014 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написала Роксолана Хмара у фейсбуці.

"Все! Командир львівського беркута, Ростислав Пацеляк, під керівництвом якого вбивали українців на Майдані 18 лютого, знову на волі. Заставу в один мільйон вніс якийсь Красулін з окупованого Донецька", - повідомила вона.

Як повідомила Хмара, 16 серпня суддя Печерського суду Константінова вирішила знову відпустити потенційного злочинця, екскомандира львівського "Беркута", який орудував на Майдані 18 лютого, Ростислава Пацеляка, під заставу в один мільйон.

Також читайте: Екскомандир "Беркуту" Пацеляк, який розганяв Майдан у 2014, понад 20 років має два паспорти РФ, - ЗМІ

За рішенням судді, Пацеляка було взято під варту з альтернативною заставою, оскільки ДБР днями предʼявило йому свіже обвинувачення, в якому фігурують 12 вбивств і 8 вогневих поранень.

Прокурори Супрун та Іванов довели, що у цих вбивствах брав безпосередню участь командир львівського "Беркута" Пацеляк.

Також читайте: Суд відправив екскомандира "Беркуту" Пацеляка під домашній арешт

Нагадаємо, 22 березня 2023 року Держбюро розслідувань оголосило Ростиславу Пацеляку нову підозру щодо подій 18 лютого у 2014 році на вулиці Інститутській та у Кріпосному провулку. Тоді додались пункти обвинувачення у вчиненні терористичного акту, організації спричинення тяжких тілесних ушкоджень, а також у вчиненні умисних вбивств та закінчених замахів на вбивство двох і більше учасників акцій протесту.

За даними Watchers, колишній командир львівського "Беркута" Ростислав Пацеляк був позбавлений українського громадянства через те, що він понад 20 років має два паспорти РФ: внутрішній та закордонний, від яких не відмовився. Наразі Пацеляк є дійсним військовослужбовцем запасу РФ.

Автор: 

застава (676) злочини проти Майдану (309) Пацеляк Ростислав (7)


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Топ коментарі
+50
Зелена шобла формує собі нову Беркутню,знає що Українці яких зараз перетворили на кріпаків рано чи пізно прийдуть і запитають про все і про Чонгар і про корупцію і по яйця по 17 і про дороги замість ракет і звісно про шашлики
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17.08.2024 15:14
+43
Кожного дня цікаві історії від ВО-95 і його шайки
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17.08.2024 15:10
+40
**** ,як вона (судя) бачить в усьому ціну - 12 забраних життів Майданівців коштує 1міл. грн.? І це справедливо? Костантінова, щоб ти згоріла в пеклі ****!!!
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17.08.2024 15:21
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Кожного дня цікаві історії від ВО-95 і його шайки
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17.08.2024 15:10 Відповісти
Колись дінозаври поземлі бігали .
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17.08.2024 15:18 Відповісти
тоді були риговські судді та прокурори, а зараз остались ригівські судді
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17.08.2024 15:23 Відповісти
А кто раньше мешал его посадить?
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17.08.2024 15:30 Відповісти
Придурки.
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17.08.2024 15:49 Відповісти
Топите за зеленого фігпідушногоявашвирока?
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17.08.2024 16:12 Відповісти
тупенька ви людина,
цитую я вас ))
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17.08.2024 16:49 Відповісти
Виповзли на тему!
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17.08.2024 15:52 Відповісти
А ще краще самогубство повісився в камері тай вже
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17.08.2024 16:33 Відповісти
Феноменальна оперативність!
Я у захваті!
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17.08.2024 15:10 Відповісти
ОПа сваїх нє брасаєт!
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17.08.2024 15:10 Відповісти
підготовлений начальник тцк броварського району
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17.08.2024 15:41 Відповісти
Зелена шобла формує собі нову Беркутню,знає що Українці яких зараз перетворили на кріпаків рано чи пізно прийдуть і запитають про все і про Чонгар і про корупцію і по яйця по 17 і про дороги замість ракет і звісно про шашлики
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17.08.2024 15:14 Відповісти
хто прийде і спитає??можна похфамільно??попризвищно???
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17.08.2024 15:42 Відповісти
Вам не можна!
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17.08.2024 15:56 Відповісти
Я чого цей беткутовий півень не пішов жрати баланду в період 2014-2019 не запитають?
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17.08.2024 15:54 Відповісти
Цікаво, чому зараз не на баланді.
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17.08.2024 16:14 Відповісти
І ще як формує . Уявіть собі скільки у нього шанувальників , наприклад-- " Айдар 95 "зареєстровано 14.07.2022 в Черкасах . . Наче добру справу роблять війну ветерани, але де критичне мислення ? !Отож.
https://suspilne.media/cherkasy/ У Черкасах інструктори вишкільного центру "Айдар 95" безоплатно навчають пілотувати дронами.
https://suspilne.media/cherkasy/781373-dla-civilnih-i-vijskovih-u-cerkasah-bezoplatno-navcaut-pilotuvati-dronami/
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17.08.2024 18:00 Відповісти
Війна триватиме ще довго. Мінімум років 10. Ні хто не прийде, і не про що не спитає!
Все вже перетовориться на попіл історії.
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17.08.2024 23:41 Відповісти
Сьогодн1 в Житомир1 вже почалось...
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18.08.2024 13:49 Відповісти
Цінний кадр. Скоро знадобиться "біндєравцов πздіть", які на фронті вціліли.
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17.08.2024 15:16 Відповісти
Следующая новость будет как он убежал на рашку и уже на фронте режет головы нашим пленным
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17.08.2024 15:20 Відповісти
А вообще отпускать обвиняемого в многочисленных убийствах под залог да еще такой смешной ето многое говорит о нашей судебной СИСТЕМЕ
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17.08.2024 15:24 Відповісти
73% сметун, не в состоянии был отменить реформы)
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17.08.2024 15:52 Відповісти
а йому шось загрожує??
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17.08.2024 15:43 Відповісти
**** ,як вона (судя) бачить в усьому ціну - 12 забраних життів Майданівців коштує 1міл. грн.? І це справедливо? Костантінова, щоб ти згоріла в пеклі ****!!!
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17.08.2024 15:21 Відповісти
нема ніякого "пекла".
давай не говори. нахер таке нести.
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17.08.2024 15:30 Відповісти
Суддя нічого не повинна бачити. Роботу повинні були виконувати прокурори, яких з потрохами давно купили. Ось шмарклі і жували
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17.08.2024 15:57 Відповісти
А в Україні є чесний суд? Є лише каста "суддівська мафія", якій все дозволено.
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17.08.2024 18:33 Відповісти
у нас нема судів, є товариства з обмеженою відповідальністю. У нас нема поліції є ТОВ НПУ
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18.08.2024 09:43 Відповісти
Забудьте про ту поліцію. Ця структура низова. Її задача затримати. Далі вже прокурори, судді, усілякі слідчі ДБР і т.д.
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20.08.2024 13:47 Відповісти
Бойові півні Януковоча, виходять з мусарки .Вел ком ту юкрейн. Багато є до них питань.👍😁👺
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17.08.2024 15:24 Відповісти
А завдяки кому?
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17.08.2024 15:27 Відповісти
Завдяки 73% баранам.
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17.08.2024 15:32 Відповісти
а я думав це все реформовані судді,а воно он як,про процедуру не розкажете??
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17.08.2024 15:47 Відповісти
ну и чего ты за 6 лет судей не поменял?
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17.08.2024 15:54 Відповісти
А шо, ******** спроможні думати?
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17.08.2024 16:06 Відповісти
..а що..ти зелений баран..можеш щось зрозуміти? Воно ДУМАВ!!)))) Ця функція у твоїй макітрі не задіяна апріорі.
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17.08.2024 16:17 Відповісти
Не просто реформовані, а в "турборежимі".

06.12.2019

Венеціанська комісія жорстко розкритикувала судову реформу президента Володимира Зеленського. У такому вигляді реформа становить загрозу для незалежності всього судоустрою України, заявляють експерти Ради Європи.

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17.08.2024 17:57 Відповісти
Думав це не про тебе. Барани думать не вмиють.
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17.08.2024 20:20 Відповісти
Краще і не сказати.
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17.08.2024 16:07 Відповісти
не знаю, мені просто навіть клички типу "хардіна" - вже якось(там таких і не там і всюди)
якось просто здається що ..... ну, кажуть шо ***** приїжджало в 07 році і казало - чо там, ви же адіннорот, от в принципі(не тільки за клички), я і кажу - точно адіннарот, просто подивіться шо творят уроди з корупцією - там "людина Ємрака", тут - "контролює Тартаров", тут - "бізнер партньор Є мрака", так *** же його мать, а де хоча б одна якась людина Спартс, чи Байдена?
**** орки ******* до виходу чуть не на Київську область, а воно **** херачить оці, шо там, джипи з баблом, ну я то не заздрю..... ...
ну, не вмію брехати.
але ж можна захищати.
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17.08.2024 15:27 Відповісти
Через тиждень Зе дасть героя України.
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17.08.2024 15:27 Відповісти
За 10р можна сказати - винен - не винен - для чого тягнути?
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17.08.2024 15:29 Відповісти
Для інформаційного приводу сьогодні.
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17.08.2024 16:16 Відповісти
Татаров своїх не здає....
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17.08.2024 15:34 Відповісти
Знов печерське кривосуддя.
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17.08.2024 15:38 Відповісти
Мдаа, за вбивства відпускають ''під заставу''. Ось вам ціна життя українських патріотів!
Гнати треба в тришиї цю неукраїнську владу.
Геть зелену прострочку!!!
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17.08.2024 15:42 Відповісти
За цену 1 корейского джипа средней комплектации! И за столько лет мента не удавили на сизо или где там оно было?! Грош цена нам с учётом войны.
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17.08.2024 21:05 Відповісти
Перше де ті які віддали наказ - стріляти
Починати потрібно з них
Потрібно щоб всі знали про. невідворотність покарання
В противному разі як виконувати накази вони певно приймали
присягу
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17.08.2024 15:48 Відповісти
Які накази вони повинні виконувати?
Вбивати людей? Кому присягали служити - беркути, поліція, влада і про
Хіба не народу України?

А про "ті " - ви наче тільки прокинулись після десятирічної сплячки чи може з коми вийшли.
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17.08.2024 16:02 Відповісти
Та це россiйський троляка. Подивиться яку хню вiн пише усюди.
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17.08.2024 21:12 Відповісти
Звільнили - мобілізувати - нічний ЛКК - вже на передку?
Ні? А що ж заважає?
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17.08.2024 15:53 Відповісти
судимість по тяжкій статті
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17.08.2024 16:39 Відповісти
У цій історії цікаве те що я особисто знаю кількох колишніх беркутівців які дубасили студентів на майдані.
Ті беркутівці зараз працюють у полку спеціального призначення у Києві, а от ні влада ні СБУ ні хто більше не знає
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17.08.2024 15:53 Відповісти
ценный кадр, такой пригодится для ЗЕгнидной краыни мрий
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17.08.2024 15:58 Відповісти
Ми переможемо падлюк в жовтні і нам треба дійти до Москви і Залужний з Цезарем підпишуть акт капітуляції ерефії і скачаємо з них і їх сателітів 80 трлн доларів США і станемо козацькою матріархальною республікою Олена Трибушна буде прем'єром, а ще заберемо їх собі як НДР, а ця зелена влада вся буде в я Пеклі і ми сианемо самою багатою країною світу.
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17.08.2024 15:59 Відповісти
Питання тільки одне: Що ти вживаєш?
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17.08.2024 16:03 Відповісти
Рублі!
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17.08.2024 22:50 Відповісти
Ефективний менеддер ОПЗЄ Татаров своїх не кидає.
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17.08.2024 16:02 Відповісти
Доречі, якщо наші суди приймають залоги з окупованого Донбасу, то може й ФСБ моде внести залог.
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17.08.2024 16:05 Відповісти
Це Ви наперед, про Ваву та дЄрмака питаєте?))
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17.08.2024 16:18 Відповісти
Реально? Не шокований, але здивований.
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17.08.2024 19:35 Відповісти
Можем павтаріть?Бей хохлов,спасай малоросов...
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17.08.2024 16:50 Відповісти
Почуйте уважно . У світі не існує такого суду , такого законодавства , яке навіть припускає заставу за певні низки злочинів . Першею статтєю в цілій низці законів, які не передбачають заставу завжди є звинувачення у переднамірянному вбивстві . Навіть якщо мова йде про співучасника , а не керівника й не організатора такого вбивства . Коли вбивство не одне , то застава під такий злочин потребує скасування усього КПК й введення закону "джунгелів" як єдиного , який може працювати .

"Судді" , які таке "присудили" , та йще під час війни повинні як зрадники (дескрідетація базових застав держави) й мародери бути заарештованні й рострілянні десь біля суда . Поки в Україні є такі "судді" , є такі застави , нам нема чого робити в ЕС й НАТО . Від слова згагалі . Ми ніколи не виграємо війну з такими суддями й з таким судом .
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17.08.2024 16:50 Відповісти
... для того татарова і взяли в ОП.
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17.08.2024 17:10 Відповісти
це судове рішення узгоджене на банковій.істине лице наркомана.
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17.08.2024 17:11 Відповісти
фсбэшник Елдак, татаров, ручной малюк, кум ген.прокурор, шурма, фсбэшная консерва паДлоляк....
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17.08.2024 17:12 Відповісти
орден поцуляку треба дати та поховати на аллее хероев
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17.08.2024 17:34 Відповісти
не соромтесь! зніміть судимисть з яника вже!.. дебіли
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17.08.2024 18:13 Відповісти
10 років пройшло... І не видно кінця !...
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17.08.2024 18:14 Відповісти
"Великий борцун" з корупцією, на звернення народу що до відміни поправок лозового,
поклав свій гральний орган https://petition.president.gov.ua/petition/212828
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17.08.2024 18:44 Відповісти
все відповідно до чинного законодавства...
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17.08.2024 20:41 Відповісти
Печерский суд-ручной суд Дерьмака..Патриота Червинского гнобили 2,5 года ,а эту сволочь ,убивавшую украинцев отпускают под заставу
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17.08.2024 21:42 Відповісти
...."Наразі Пацеляк є дійсним військовослужбовцем запасу РФ. Джерело: ".
Тобто його арешт є виправданим, бо він поповнює обмінний фонд. Цивільних і медиків армія рф заарештовувала. Він цивільний запасу армії рф - тут вже має працювати СБУ. І суддю перевірити не завадило б...
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17.08.2024 22:37 Відповісти
екскомандира львівського "Беркута" Романа Пацеляка Джерело:
-якийсь Красулін з окупованого Донецька Джерело:

Воістину схід і захід разом!
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17.08.2024 22:49 Відповісти
що заважає ліквідувати потвору?
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17.08.2024 23:00 Відповісти
Винний ? Невинний ? Зачекаємо рішення суду. Бо всяке буває. От наприклад таке.

"12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. На брифінгу з цього приводу також виступили Президент України Володимир Зеленський, перший заступник голови Національної поліції Євген Коваль та генеральний прокурор Руслан Рябошапка."

"Слідство підозрює п'ятьох осіб: лікаря й волонтерку Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка (його слідство вважає організатором вбивства Шеремета)."

20.12.2019 р. - Підозрюваний у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета ветеран АТО Андрій Антоненко (Ріфмастер) подав позов до суду на Президента України Володимира Зеленського, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, першого заступника голови Національної поліції Євгена Коваля та генерального прокурора Руслана Рябошапку про захист своєї честі і гідності.
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18.08.2024 00:12 Відповісти
ЗАБУЛИ ВЖЕ ДАВНО ПРО САДОВНІКА......ОДНОРУКОГО...ЯКОМУ ДАЛИ МОЖЛИВІСТЬ ВТІКТИ ПРОКУРОРИ ТА СУДДІ...ЦЕ ЗДАЄТЬСЯ ЗРОБИЛИ НАВМИСНЕ, БО ВСІ ХТО БУВ В ЗАЛІ ВІРИЛИ, ЩО ТОЙ ВТІЧЕ... А НА ЦЬОГО ДЕСЬ ХТОСЬ НАШКРІБ ОДИН МІЛЛІОН..
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18.08.2024 07:34 Відповісти
Тварини зеленi
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18.08.2024 12:09 Відповісти
Цілком логічно. Зєлє рано чи пізно розганяти Майдан. Такі опитні кадри стануть в нагоді.
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18.08.2024 13:14 Відповісти
***** такий суд і прокурори, чому цих хитровиєбаних ще не мобілізували??? а на їх місце мають прийти ветерани
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18.08.2024 14:24 Відповісти
зелена влада, це збіговисько ЗРАДНИКІВ і КОРУПЦІОНЕРІВ !!!
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18.08.2024 14:30 Відповісти
 
 