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Суд отправил экс-командира "Беркута" Пацеляка под домашний арест

пацеляк

Экс-командиру львовского "Беркута" Ростислав Пацеляк, подозреваемому в превышении служебных полномочий, организации теракта и убийстве участников Революции достоинства 18 февраля 2014 года, суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Суспильному сообщила адвокат подозреваемого Наталья Вознюк.

На заседании Печерского районного суда, состоявшемся 24 марта, заслушали двух свидетелей, участников событий 18 февраля 2014 года на улице Институтской и Крепостном переулке, Александра Луца и Александра Тимошенко.

Как сообщается, заседание сопровождалось спорами между судьей и присутствующими свободными слушателями, которые, в частности, обвиняли суд в затягивании рассмотрения производства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-командиру "Беркута" Пацеляку сообщено о подозрении в организации теракта и умышленных убийствах митингующих на Майдане в 2014 году, - Офис Генпрокурора

После этого судья Роман Новак обратился к сторонам с вопросом, поддерживают ли они его отстранение от дела. Адвокат Ростислава Пацеляка и прокурор Александр Супрун об отводе судьи не ходатайствовали.

Подозрение, выдвинутое Ростиславу Пацеляку, касается событий 18 февраля 2014 на Институтской улице и прилегающих к ней улицах, сообщает Адвокатская совещательная группа.

"Следствие считает, что под руководством Пацеляка подразделение из Львовщины вместе с другими применили против митингующих физическую силу, спецсредства, в том числе свето-шумовые гранаты производства РФ, помповые ружья, снаряженные патронами со свинцовой картечью. И что в результате таких действий погибло три человека, а еще около 200 получили телесные повреждения, в том числе и огнестрельные, разной степени тяжести", — говорится в сообщении.

Следовательно, Пацеляк подозревается в превышении служебных полномочий, совершении террористического акта, организации причинения тяжких телесных повреждений, а также совершении умышленных убийств и совершенных покушений на убийство двух и более участников акций протеста.

Также читайте: "Дела Майдана": Бывший беркутовец приговорен к 8 годам лишения свободы

Пацеляка арестовали в октябре 2015 года, но уже через месяц Апелляционный суд Киева освободил его из-под стражи и перевел под ночной домашний арест с ношением электронного браслета. В сентябре 2021 Святошинский районный суд г. Киева избрал для него меру пресечения в виде личного обязательства.

При этом в Святошинском суде столицы уже слушается другое дело в отношении Пацеляка. Его обвиняют в превышении служебных полномочий, препятствовании профессиональной деятельности журналистов и проведении мирных собраний 18 февраля 2014 во время мирного шествия по Крепостному переулку и улице Институтской. Продолжается допрос свидетелей обвинения.

Беркут (8689) суд (25091) евромайдан (7835) преступления против Майдана (293) Пацеляк Ростислав (7)


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Топ комментарии
+16
Перевірена схема.
Майже всі ті, хто уникли правосуддя за ті злочини, - мали домашній арешт, з якого просто втекли.
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25.03.2023 10:09
+12
Триндець,воно вбивало людей беззбройних,а його під домашній арешт.
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25.03.2023 10:10
+10
за підозру у вбивстві під домашній арешт!
що, мало втікло цих "командирів" ? 👿
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25.03.2023 10:09
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Перевірена схема.
Майже всі ті, хто уникли правосуддя за ті злочини, - мали домашній арешт, з якого просто втекли.
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25.03.2023 10:09 Ответить
Коли одразу будуть арештовуватись судді, приймаючі такі рішення, можливо, щось і зміниться.
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25.03.2023 10:45 Ответить
за підозру у вбивстві під домашній арешт!
що, мало втікло цих "командирів" ? 👿
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25.03.2023 10:09 Ответить
Триндець,воно вбивало людей беззбройних,а його під домашній арешт.
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25.03.2023 10:10 Ответить
Поцелака-підарешт...
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25.03.2023 10:13 Ответить
Молоко за шкідливість видають?
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25.03.2023 10:28 Ответить
Zeкоманда своїх не кидає: татаров наказав судді відправити беркутівця додому, аби підозрюваний міг втікти з країни.
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25.03.2023 10:29 Ответить
***** це все і показуха
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25.03.2023 10:40 Ответить
і ця показуха!,,триває вже девятий рік!,Починаючи з вбивсва О.Музиченко!,Світла Йому Память!,,то Він дійсно ЗНАВ!!!,як себе вести,та як вирішувати питання,з усією отою вибачьте-********!,(,,але ЦЕ - Нікому не було потрібно,і по сьогодняшній день!,(,
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25.03.2023 10:55 Ответить
9 років.................. можна я начищу йому чоботи???
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25.03.2023 10:50 Ответить
А тих хто дав наказ а тих хто сидів в парламенті і міг зупинити розстріли , але не зупинив коли притягнуть до відповідальності?!!!
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25.03.2023 10:50 Ответить
якщо завжди і у всіх, то вже не косяк, то вже система. Система мала би вже давно змнитися на краще, але ж ні, тепер буде гнити аж допоки не завалиться і не поховає під собою всіх
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25.03.2023 11:11 Ответить
як грубо! фі! під домашній арешт!!! Та вже най на вулиці какашки позбирає тиждень і ладно. Подумаєш теракт, організація вбивства людей на Майдані, а значить працював на фсб, а потім будуть скиглити про вороже іпсо, та вони своїми злочинними діями і не меньш злочинною бездіяльністю тим іпсо серуть самі.
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25.03.2023 11:09 Ответить
Враження, що у вбитих на Майдані тою картеччю немає ні дорослих синів чи мужніх батьків з рушницею.
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25.03.2023 11:50 Ответить
наші суди для простиx людей а решту договорняки решалово д3вінки від татаровиx і тому це ганебно і 3лочинно
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25.03.2023 11:56 Ответить
Пацеляка під домашній арешт

Краще б під домашній розстріл.
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25.03.2023 12:00 Ответить
Нажаль в нас ніхто в державних структурах не робить аналізу причинно-наслідкового зв'язку, щоб запобігати негативним наслідкам.

Катастрофічним було те, що в 2010 році в 2 турі виборів були Тимошенко і Янукович. В багатьох речах газова принцеса гірша януковича. Тому в результаті переміг Янукович, який привів до майдану з жертвами й війни.

По причинно-наслідковому зв'язку легко вияснити чому тоді вибір був між цими двома. В загальних рисах для мене ясно, але я не буду тут розписувати.
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25.03.2023 12:03 Ответить
Всі ті хто допомагав цим двом в просуванні в політиці являться злочинцями. Хто несвідомими, а хто й свідомими.
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25.03.2023 12:50 Ответить
Люди, заспокойтеся. Бо найбільших злочинців-беркутівців вже було давно відпущено. А цього просто хочуть показово засудити, адже він ідеальна фігура для блаЗЄнських, бо походить з Галичини. Всіх кримських-луганських відпущено. Якби він справді вчиняв страшні злочини, то вже давно був би поза Україною.
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25.03.2023 13:53 Ответить
Цікаво , а ***** теж дали б домашній арешт ?
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25.03.2023 15:00 Ответить
А чи надовго?
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26.03.2023 02:37 Ответить
 
 