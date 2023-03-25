Суд отправил экс-командира "Беркута" Пацеляка под домашний арест

Экс-командиру львовского "Беркута" Ростислав Пацеляк, подозреваемому в превышении служебных полномочий, организации теракта и убийстве участников Революции достоинства 18 февраля 2014 года, суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Суспильному сообщила адвокат подозреваемого Наталья Вознюк.

На заседании Печерского районного суда, состоявшемся 24 марта, заслушали двух свидетелей, участников событий 18 февраля 2014 года на улице Институтской и Крепостном переулке, Александра Луца и Александра Тимошенко.

Как сообщается, заседание сопровождалось спорами между судьей и присутствующими свободными слушателями, которые, в частности, обвиняли суд в затягивании рассмотрения производства.

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После этого судья Роман Новак обратился к сторонам с вопросом, поддерживают ли они его отстранение от дела. Адвокат Ростислава Пацеляка и прокурор Александр Супрун об отводе судьи не ходатайствовали.

Подозрение, выдвинутое Ростиславу Пацеляку, касается событий 18 февраля 2014 на Институтской улице и прилегающих к ней улицах, сообщает Адвокатская совещательная группа.

"Следствие считает, что под руководством Пацеляка подразделение из Львовщины вместе с другими применили против митингующих физическую силу, спецсредства, в том числе свето-шумовые гранаты производства РФ, помповые ружья, снаряженные патронами со свинцовой картечью. И что в результате таких действий погибло три человека, а еще около 200 получили телесные повреждения, в том числе и огнестрельные, разной степени тяжести", — говорится в сообщении.

Следовательно, Пацеляк подозревается в превышении служебных полномочий, совершении террористического акта, организации причинения тяжких телесных повреждений, а также совершении умышленных убийств и совершенных покушений на убийство двух и более участников акций протеста.

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Пацеляка арестовали в октябре 2015 года, но уже через месяц Апелляционный суд Киева освободил его из-под стражи и перевел под ночной домашний арест с ношением электронного браслета. В сентябре 2021 Святошинский районный суд г. Киева избрал для него меру пресечения в виде личного обязательства.

При этом в Святошинском суде столицы уже слушается другое дело в отношении Пацеляка. Его обвиняют в превышении служебных полномочий, препятствовании профессиональной деятельности журналистов и проведении мирных собраний 18 февраля 2014 во время мирного шествия по Крепостному переулку и улице Институтской. Продолжается допрос свидетелей обвинения.