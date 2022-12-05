РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4993 посетителя онлайн
Новости
2 216 11

"Дела Майдана": Бывший беркутовец приговорен к 8 годам лишения свободы

беркут

При участии прокуроров Офиса Генерального прокурора 5 декабря 2022 Печерским районным судом города Киева вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего работника батальона милиции особого назначения "Беркут" ГУ МВД Украины в Харьковской области.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Эксправохранитель приговорен к 8 годам за решеткой с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на 3 года. Сейчас это самый строгий приговор в отношении правоохранителя.

Осужденный находится в розыске с 2015 года. Рассмотрение дела проходило в форме специального судебного производства (in absentia). Это первый приговор по делам Майдана по этой процедуре.

Прокуроры в суде доказали, что 1 декабря 2013 года осужденный нанес многочисленные удары резиновой дубинкой и ногой в разные части тела и по голове активисту – участнику акции протеста возле Администрации Президента на улице Банковой.

Потерпевший в это время не совершал никаких противоправных действий. Он лежал на проезжей части, а его руки были скреплены за спиной наручниками.

Бывший правоохранитель обвинялся в совершении, во исполнение явно преступного приказа, превышения власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа с применением насилия (ч. 4 ст. 41 ч. 2 ст. 365 УК Украины).

Читайте также: "Дела Майдана": ГБР сообщило о новом подозрении девяти бывшим чиновникам времен Януковича

Беркут (8689) приговор (1210) преступления против Майдана (293)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+9
Заочно можна навіть четвертувати.
Клоуни...
показать весь комментарий
05.12.2022 14:17
+6
так а может начинать надо с того, кто отдал этому беркутовцу приказ убивать людей на Майдане? а уже потом привлекать исполнителя?
показать весь комментарий
05.12.2022 14:17
+4
Багато покидьків захищали в той день у різний спосіб Адміністрацію президента на Банковій
показать весь комментарий
05.12.2022 14:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
посадить на 8 лет и потом столько же пусть повисит
показать весь комментарий
05.12.2022 14:15 Ответить
Заочно можна навіть четвертувати.
Клоуни...
показать весь комментарий
05.12.2022 14:17 Ответить
так а может начинать надо с того, кто отдал этому беркутовцу приказ убивать людей на Майдане? а уже потом привлекать исполнителя?
показать весь комментарий
05.12.2022 14:17 Ответить
Так виконавець у Москві, а ті, хто дали наказ, може і в Києві. Відчуваєте різницю. ?
показать весь комментарий
05.12.2022 16:33 Ответить
Багато покидьків захищали в той день у різний спосіб Адміністрацію президента на Банковій
показать весь комментарий
05.12.2022 14:18 Ответить
Там був і Кримський Беркут.
показать весь комментарий
05.12.2022 14:27 Ответить
Майдан в Україні‼️💯👍👏🇺🇦❤️⚔️, це не натовп насілєнія🐷🐖🙈 на болотній площі в московіі, який розігнали мусорські шавки!!
Памятаймо НЕБЕСНУ СОТНЮ‼️💯⚔️❤️👏❤️⚔️🇺🇦🇺🇦 та виродків тітушок🙈🐷 разом з беркутньою🐷🐖⚔️‼️❤️
показать весь комментарий
05.12.2022 14:49 Ответить
Мало!!!... єтим гандонам -изберкута надо давать всем по 25 лет минимум!!Сволочи пророссийские!!!
показать весь комментарий
05.12.2022 15:30 Ответить
Кожен покидьок повинен знати - кара невідворотна.
показать весь комментарий
05.12.2022 16:21 Ответить
А він це знає ? чи важко до нього добиратися у Москві ?
показать весь комментарий
05.12.2022 16:29 Ответить
 
 