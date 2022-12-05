"Дела Майдана": Бывший беркутовец приговорен к 8 годам лишения свободы

При участии прокуроров Офиса Генерального прокурора 5 декабря 2022 Печерским районным судом города Киева вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего работника батальона милиции особого назначения "Беркут" ГУ МВД Украины в Харьковской области.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Эксправохранитель приговорен к 8 годам за решеткой с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на 3 года. Сейчас это самый строгий приговор в отношении правоохранителя.

Осужденный находится в розыске с 2015 года. Рассмотрение дела проходило в форме специального судебного производства (in absentia). Это первый приговор по делам Майдана по этой процедуре.

Прокуроры в суде доказали, что 1 декабря 2013 года осужденный нанес многочисленные удары резиновой дубинкой и ногой в разные части тела и по голове активисту – участнику акции протеста возле Администрации Президента на улице Банковой.

Потерпевший в это время не совершал никаких противоправных действий. Он лежал на проезжей части, а его руки были скреплены за спиной наручниками.

Бывший правоохранитель обвинялся в совершении, во исполнение явно преступного приказа, превышения власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа с применением насилия (ч. 4 ст. 41 ч. 2 ст. 365 УК Украины).

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