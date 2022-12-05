УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5355 відвідувачів онлайн
Новини
2 216 11

"Справи Майдану": Колишнього беркутівця засуджено до 8 років позбавлення волі

беркут

За участю прокурорів Офісу Генерального прокурора 5 грудня 2022 року Печерським районним судом міста Києва ухвалено обвинувальний вирок щодо колишнього працівника батальйону міліції особливого призначення "Беркут" ГУ МВС України в Харківській області.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Експравоохоронця засуджено до 8 років за ґратами з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах на 3 роки. Наразі це найсуворіший вирок щодо правоохоронця.

Засуджений перебуває у розшуку з 2015 року. Розгляд справи відбувався у формі спеціального судового провадження (in absentia). Це перший вирок у справах Майдану за цією процедурою.

Прокурори у суді довели, що 1 грудня 2013 року засуджений завдав численних ударів гумовим кийком та ногою в різні частини тіла та по голові активісту – учаснику акції протесту біля Адміністрації Президента на вулиці Банковій.

Потерпілий в цей час не вчиняв жодних противоправних дій. Він лежав на проїжджій частині, а його руки були скріплені за спиною кайданками.

Колишній правоохоронець обвинувачувався у вчиненні, на виконання явно злочинного наказу, перевищення влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу із застосуванням насильства (ч. 4 ст. 41 ч. 2 ст. 365 КК України).

Також читайте: Понад тисячу томів "справ Майдану" евакуювали з Офісу генпрокурора 24 лютого, - прокурор Донський

Автор: 

Беркут (532) вирок (1069) злочини проти Майдану (309)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
Заочно можна навіть четвертувати.
Клоуни...
показати весь коментар
05.12.2022 14:17
+6
так а может начинать надо с того, кто отдал этому беркутовцу приказ убивать людей на Майдане? а уже потом привлекать исполнителя?
показати весь коментар
05.12.2022 14:17
+4
Багато покидьків захищали в той день у різний спосіб Адміністрацію президента на Банковій
показати весь коментар
05.12.2022 14:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
посадить на 8 лет и потом столько же пусть повисит
показати весь коментар
05.12.2022 14:15 Відповісти
Заочно можна навіть четвертувати.
Клоуни...
показати весь коментар
05.12.2022 14:17 Відповісти
так а может начинать надо с того, кто отдал этому беркутовцу приказ убивать людей на Майдане? а уже потом привлекать исполнителя?
показати весь коментар
05.12.2022 14:17 Відповісти
Так виконавець у Москві, а ті, хто дали наказ, може і в Києві. Відчуваєте різницю. ?
показати весь коментар
05.12.2022 16:33 Відповісти
Багато покидьків захищали в той день у різний спосіб Адміністрацію президента на Банковій
показати весь коментар
05.12.2022 14:18 Відповісти
Там був і Кримський Беркут.
показати весь коментар
05.12.2022 14:27 Відповісти
Майдан в Україні‼️💯👍👏🇺🇦❤️⚔️, це не натовп насілєнія🐷🐖🙈 на болотній площі в московіі, який розігнали мусорські шавки!!
Памятаймо НЕБЕСНУ СОТНЮ‼️💯⚔️❤️👏❤️⚔️🇺🇦🇺🇦 та виродків тітушок🙈🐷 разом з беркутньою🐷🐖⚔️‼️❤️
показати весь коментар
05.12.2022 14:49 Відповісти
Мало!!!... єтим гандонам -изберкута надо давать всем по 25 лет минимум!!Сволочи пророссийские!!!
показати весь коментар
05.12.2022 15:30 Відповісти
Кожен покидьок повинен знати - кара невідворотна.
показати весь коментар
05.12.2022 16:21 Відповісти
А він це знає ? чи важко до нього добиратися у Москві ?
показати весь коментар
05.12.2022 16:29 Відповісти
 
 