"Справи Майдану": Колишнього беркутівця засуджено до 8 років позбавлення волі
За участю прокурорів Офісу Генерального прокурора 5 грудня 2022 року Печерським районним судом міста Києва ухвалено обвинувальний вирок щодо колишнього працівника батальйону міліції особливого призначення "Беркут" ГУ МВС України в Харківській області.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Експравоохоронця засуджено до 8 років за ґратами з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах на 3 роки. Наразі це найсуворіший вирок щодо правоохоронця.
Засуджений перебуває у розшуку з 2015 року. Розгляд справи відбувався у формі спеціального судового провадження (in absentia). Це перший вирок у справах Майдану за цією процедурою.
Прокурори у суді довели, що 1 грудня 2013 року засуджений завдав численних ударів гумовим кийком та ногою в різні частини тіла та по голові активісту – учаснику акції протесту біля Адміністрації Президента на вулиці Банковій.
Потерпілий в цей час не вчиняв жодних противоправних дій. Він лежав на проїжджій частині, а його руки були скріплені за спиною кайданками.
Колишній правоохоронець обвинувачувався у вчиненні, на виконання явно злочинного наказу, перевищення влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу із застосуванням насильства (ч. 4 ст. 41 ч. 2 ст. 365 КК України).
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