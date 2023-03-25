Суд відправив екскомандира "Беркуту" Пацеляка під домашній арешт

Екскомандиру львівського "Беркуту" Ростиславу Пацеляку, якого підозрюють у перевищенні службових повноважень, організації теракту та вбивстві учасників Революції гідності 18 лютого 2014 року, суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомила адвокатка підозрюваного Наталія Вознюк.

На засіданні Печерського районного суду, яке відбулось 24 березня, заслухали двох свідків, учасників подій 18 лютого 2014 року на вулиці Інститутській та Кріпосному провулку, Олександра Луца та Олександра Тимошенка.

Як повідомиляється, засідання супроводжувалося суперечками між суддею та присутніми вільними слухачами, які, зокрема, звинувачували суд в затягуванні розгляду провадження.

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Після цього суддя Роман Новак звернувся до сторін з питанням, чи підтримують вони його усунення від справи. Адвокатка Ростислава Пацеляка та прокурор Олександр Супрун про відвід судді не клопотали.

Підозра, висунута Ростиславу Пацеляку, стосується подій 18 лютого 2014 року на вулиці Інститутській та прилеглих до неї вулицях, повідомляє Адвокатська дорадча група.

"Слідство вважає, що під керівництвом Пацеляка підрозділ з Львівщини разом з іншими застосували проти мітингувальників фізичну силу, спецзасоби, у тому числі світло-шумові гранати виробництва РФ, помпові рушниці, що були споряджені патронами зі свинцевою картеччю. І що у результаті таких дій загинуло троє людей, а ще близько 200 отримали тілесні ушкодження, у тому числі й вогнепальні, різного ступеня тяжкості", — йдеться у повідомленні.

Відтак Пацеляк підозрюється у перевищенні службових повноважень, вчиненні терористичного акту, організації спричинення тяжких тілесних ушкоджень, а також вчиненні умисних вбивств та закінчених замахів на вбивство двох і більше учасників акцій протесту.

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Пацеляка арештували у жовтні 2015 року, але вже за місяць Апеляційний суд Києва звільнив його з-під варти і перевів під нічний домашній арешт з носінням електронного браслета. У вересні 2021 року Святошинський районний суд м. Києва обрав для нього запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

При цьому у Святошинському суді столиці вже слухається інша справа щодо Пацеляка. Його обвинувачують у перевищенні службових повноважень, перешкоджанні професійній діяльності журналістів і проведенню мирних зібрань 18 лютого 2014 року під час мирної ходи Кріпосним провулком та вулицею Інститутською. Триває допит свідків обвинувачення.