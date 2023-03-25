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Новини
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Суд відправив екскомандира "Беркуту" Пацеляка під домашній арешт

пацеляк

Екскомандиру львівського "Беркуту" Ростиславу Пацеляку, якого підозрюють у перевищенні службових повноважень, організації теракту та вбивстві учасників Революції гідності 18 лютого 2014 року, суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомила адвокатка підозрюваного Наталія Вознюк.

На засіданні Печерського районного суду, яке відбулось 24 березня, заслухали двох свідків, учасників подій 18 лютого 2014 року на вулиці Інститутській та Кріпосному провулку, Олександра Луца та Олександра Тимошенка.

Як повідомиляється, засідання супроводжувалося суперечками між суддею та присутніми вільними слухачами, які, зокрема, звинувачували суд в затягуванні розгляду провадження.

Також читайте: Екскомандиру "Беркуту" Пацеляку повідомлено про підозру в організації теракту та умисних вбивств мітингувальників на Майдані у 2014 році, - Офіс Генпрокурора

Після цього суддя Роман Новак звернувся до сторін з питанням, чи підтримують вони його усунення від справи. Адвокатка Ростислава Пацеляка та прокурор Олександр Супрун про відвід судді не клопотали.

Підозра, висунута Ростиславу Пацеляку, стосується подій 18 лютого 2014 року на вулиці Інститутській та прилеглих до неї вулицях, повідомляє Адвокатська дорадча група.

"Слідство вважає, що під керівництвом Пацеляка підрозділ з Львівщини разом з іншими застосували проти мітингувальників фізичну силу, спецзасоби, у тому числі світло-шумові гранати виробництва РФ, помпові рушниці, що були споряджені патронами зі свинцевою картеччю. І що у результаті таких дій загинуло троє людей, а ще близько 200 отримали тілесні ушкодження, у тому числі й вогнепальні, різного ступеня тяжкості", — йдеться у повідомленні.

Відтак Пацеляк підозрюється у перевищенні службових повноважень, вчиненні терористичного акту, організації спричинення тяжких тілесних ушкоджень, а також вчиненні умисних вбивств та закінчених замахів на вбивство двох і більше учасників акцій протесту.

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Пацеляка арештували у жовтні 2015 року, але вже за місяць Апеляційний суд Києва звільнив його з-під варти і перевів під нічний домашній арешт з носінням електронного браслета. У вересні 2021 року Святошинський районний суд м. Києва обрав для нього запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

При цьому у Святошинському суді столиці вже слухається інша справа щодо Пацеляка. Його обвинувачують у перевищенні службових повноважень, перешкоджанні професійній діяльності журналістів і проведенню мирних зібрань 18 лютого 2014 року під час мирної ходи Кріпосним провулком та вулицею Інститутською. Триває допит свідків обвинувачення.

Автор: 

Беркут (532) суд (11673) Євромайдан (957) злочини проти Майдану (309) Пацеляк Ростислав (7)


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Топ коментарі
+16
Перевірена схема.
Майже всі ті, хто уникли правосуддя за ті злочини, - мали домашній арешт, з якого просто втекли.
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25.03.2023 10:09
+12
Триндець,воно вбивало людей беззбройних,а його під домашній арешт.
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25.03.2023 10:10
+10
за підозру у вбивстві під домашній арешт!
що, мало втікло цих "командирів" ? 👿
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25.03.2023 10:09
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Перевірена схема.
Майже всі ті, хто уникли правосуддя за ті злочини, - мали домашній арешт, з якого просто втекли.
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25.03.2023 10:09 Відповісти
Коли одразу будуть арештовуватись судді, приймаючі такі рішення, можливо, щось і зміниться.
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25.03.2023 10:45 Відповісти
за підозру у вбивстві під домашній арешт!
що, мало втікло цих "командирів" ? 👿
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25.03.2023 10:09 Відповісти
Триндець,воно вбивало людей беззбройних,а його під домашній арешт.
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25.03.2023 10:10 Відповісти
Поцелака-підарешт...
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25.03.2023 10:13 Відповісти
Молоко за шкідливість видають?
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25.03.2023 10:28 Відповісти
Zeкоманда своїх не кидає: татаров наказав судді відправити беркутівця додому, аби підозрюваний міг втікти з країни.
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25.03.2023 10:29 Відповісти
***** це все і показуха
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25.03.2023 10:40 Відповісти
і ця показуха!,,триває вже девятий рік!,Починаючи з вбивсва О.Музиченко!,Світла Йому Память!,,то Він дійсно ЗНАВ!!!,як себе вести,та як вирішувати питання,з усією отою вибачьте-********!,(,,але ЦЕ - Нікому не було потрібно,і по сьогодняшній день!,(,
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25.03.2023 10:55 Відповісти
9 років.................. можна я начищу йому чоботи???
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25.03.2023 10:50 Відповісти
А тих хто дав наказ а тих хто сидів в парламенті і міг зупинити розстріли , але не зупинив коли притягнуть до відповідальності?!!!
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25.03.2023 10:50 Відповісти
якщо завжди і у всіх, то вже не косяк, то вже система. Система мала би вже давно змнитися на краще, але ж ні, тепер буде гнити аж допоки не завалиться і не поховає під собою всіх
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25.03.2023 11:11 Відповісти
як грубо! фі! під домашній арешт!!! Та вже най на вулиці какашки позбирає тиждень і ладно. Подумаєш теракт, організація вбивства людей на Майдані, а значить працював на фсб, а потім будуть скиглити про вороже іпсо, та вони своїми злочинними діями і не меньш злочинною бездіяльністю тим іпсо серуть самі.
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25.03.2023 11:09 Відповісти
Враження, що у вбитих на Майдані тою картеччю немає ні дорослих синів чи мужніх батьків з рушницею.
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25.03.2023 11:50 Відповісти
наші суди для простиx людей а решту договорняки решалово д3вінки від татаровиx і тому це ганебно і 3лочинно
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25.03.2023 11:56 Відповісти
Пацеляка під домашній арешт

Краще б під домашній розстріл.
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25.03.2023 12:00 Відповісти
Нажаль в нас ніхто в державних структурах не робить аналізу причинно-наслідкового зв'язку, щоб запобігати негативним наслідкам.

Катастрофічним було те, що в 2010 році в 2 турі виборів були Тимошенко і Янукович. В багатьох речах газова принцеса гірша януковича. Тому в результаті переміг Янукович, який привів до майдану з жертвами й війни.

По причинно-наслідковому зв'язку легко вияснити чому тоді вибір був між цими двома. В загальних рисах для мене ясно, але я не буду тут розписувати.
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25.03.2023 12:03 Відповісти
Всі ті хто допомагав цим двом в просуванні в політиці являться злочинцями. Хто несвідомими, а хто й свідомими.
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25.03.2023 12:50 Відповісти
Люди, заспокойтеся. Бо найбільших злочинців-беркутівців вже було давно відпущено. А цього просто хочуть показово засудити, адже він ідеальна фігура для блаЗЄнських, бо походить з Галичини. Всіх кримських-луганських відпущено. Якби він справді вчиняв страшні злочини, то вже давно був би поза Україною.
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25.03.2023 13:53 Відповісти
Цікаво , а ***** теж дали б домашній арешт ?
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25.03.2023 15:00 Відповісти
А чи надовго?
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26.03.2023 02:37 Відповісти
 
 