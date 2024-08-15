Дела Майдана: Командирам Львовского, Харьковского и Севастопольского "Беркута" сообщено о новых подозрениях - за разгон митингующих в ночь на 19 февраля 2014 года. ФОТО

Командирам подразделений милиции особого назначения "Беркут" ГУМВД Украины во Львовской, Харьковской областях и города Севастополя, а также помощнику начальника штаба Львовского "Беркута" сообщено о подозрениях в организации незаконного препятствования акциям протеста в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года в центре Киева.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Так, в ночь на 19 февраля 2014 года, выполняя преступный приказ руководства МВД Украины о разгоне протестующих с Майдана Независимости, прилегающих улиц и Дома Профсоюзов, под руководством СБУ в центре столицы проводились антитеррористические мероприятия, которые не имели реальных оснований.

"Во время силовых действий сотрудники "Беркута" окружили Майдан со стороны Европейской площади и улицы Институтской и штурмовали участников собраний с применением специальной техники - БТРов, водометов "Торнадо", военных прожекторов. Также они использовали огнестрельное оружие Форт-500 с патронами из свинцовой картечи и гранаты, завезенные из Российской Федерации. Такие действия подозреваемых привели к убийствам 12 митингующих, покушений на убийства - 8, причинение тяжких телесных повреждений - 16, средней тяжести - 37, легких - 78, а также других тяжких последствий", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, сейчас решается вопрос о применении в отношении бывших правоохранителей мер пресечения.

Командирам подразделений инкриминируется организация группой лиц незаконного препятствования проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций; превышение власти и служебных полномочий; нанесение умышленных тяжких телесных повреждений, а также организация умышленных убийств и законченных покушений на умышленные убийства. Помощнику начальника штаба Львовского "Беркута" инкриминируется пособничество в совершении этих преступлений.

В Офисе Генпрокурора сообщили, что в настоящее время по этим событиям (проведение АТО 18.02.2014) к уголовной ответственности привлечен ряд руководителей органов государственной власти, а также правоохранителей, которые непосредственно организовали совершение этих преступлений. Среди них бывшие Председатель СБУ, его первый заместитель - руководитель АТЦ при СБУ, Министр обороны Украины, Министр внутренних дел Украины, его заместитель, руководство ГУМВД Украины в г. Киеве, а также - исполнителей из числа сотрудников подразделений МОП "Беркут".

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Также отмечается, что на рассмотрении в судах находятся обвинительные акты в отношении 19 человек, среди которых 10 высокопоставленных чиновников. Досудебное расследование в отношении 6 человек продолжается.