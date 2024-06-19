Дела Майдана: Установлены правоохранители, которые произвели первые выстрелы по митингующим 20 февраля 2014 года, - Офис Генпрокурора

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора собрано достаточно доказательств и сообщено о подозрении двум бывшим правоохранителям, которые совершили первые выстрелы по митингующим 20 февраля 2014 года. Это командир роты спецподразделения "Беркут" УМВД Украины в г. Севастополе и один из милиционеров этого подразделения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГП.

Что установило следствие?

По данным следствия, командир роты спецподразделения "Беркут" и его подчиненные, находились 20 февраля 2014 года около 9 часов утра на улице Институтской в Киеве в районе пешеходного моста. Действуя согласованно с правоохранителями спецроты Киевского "Беркута", они применили к участникам акций протеста огнестрельное оружие - помповые ружья Форт-500, снаряженные патронами со свинцовой картечью.

В результате таких действий подозреваемых погибли трое митингующих, а еще трое получили огнестрельные ранения различной степени тяжести.

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"Эти преступления предшествовали дальнейшим массовым умышленным убийствам и покушениям на убийства участников акций протеста, совершенным милиционерами так называемой "черной роты" и внутренних войск МВД Украины с применением нарезного табельного автоматического и снайперского огнестрельного оружия", - отметили в Офисе Генпрокурора.

Расстрелы активистов на Майдане

Всего утром 20 февраля 2014 года было убито 48 протестующих, еще более 90 получили огнестрельные ранения.

После этих событий подозреваемые вернулись в город Севастополь, где впоследствии перешли на сторону РФ и способствовали оккупации полуострова.

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