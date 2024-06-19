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Новости Расследование преступлений на Майдане
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Дела Майдана: Установлены правоохранители, которые произвели первые выстрелы по митингующим 20 февраля 2014 года, - Офис Генпрокурора

Україна повідомила про підозри правоохоронцям, які першими почали стріляти в активістів

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора собрано достаточно доказательств и сообщено о подозрении двум бывшим правоохранителям, которые совершили первые выстрелы по митингующим 20 февраля 2014 года. Это командир роты спецподразделения "Беркут" УМВД Украины в г. Севастополе и один из милиционеров этого подразделения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГП.

Что установило следствие?

По данным следствия, командир роты спецподразделения "Беркут" и его подчиненные, находились 20 февраля 2014 года около 9 часов утра на улице Институтской в Киеве в районе пешеходного моста. Действуя согласованно с правоохранителями спецроты Киевского "Беркута", они применили к участникам акций протеста огнестрельное оружие - помповые ружья Форт-500, снаряженные патронами со свинцовой картечью.

В результате таких действий подозреваемых погибли трое митингующих, а еще трое получили огнестрельные ранения различной степени тяжести.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дела Майдана: Прокуроры обжалуют решение суда о закрытии уголовного производства против правоохранителей

"Эти преступления предшествовали дальнейшим массовым умышленным убийствам и покушениям на убийства участников акций протеста, совершенным милиционерами так называемой "черной роты" и внутренних войск МВД Украины с применением нарезного табельного автоматического и снайперского огнестрельного оружия", - отметили в Офисе Генпрокурора.

Расстрелы активистов на Майдане

Всего утром 20 февраля 2014 года было убито 48 протестующих, еще более 90 получили огнестрельные ранения.

После этих событий подозреваемые вернулись в город Севастополь, где впоследствии перешли на сторону РФ и способствовали оккупации полуострова.

Также смотрите: Дела Майдана: Экс-командиру взвода и трем сотрудникам севастопольского "Беркута" объявлено о подозрении в государственной измене. ФОТОрепортаж

Ранее сообщалось, что по делам Майдана за 2023 год осуждено 18 человек - больше, чем за 4 предыдущих года вместе.

Автор: 

Беркут (8689) преступления против Майдана (293) Офис Генпрокурора (2480)


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Топ комментарии
+12
це ж ними татаров керував ?
тобто він все знав і був учасником
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19.06.2024 15:38
+10
Усі вони були учасниками: і ермак, і татаров, і подоляк і шурма - усе оточення зеленског це антимайдан і колишні риги.
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19.06.2024 16:15
+8
Скажімо так, він ними не керував, бо був на той час ніхто, ате він їх відмазував і виправдовував. У нього і у них було одне керівництво.
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19.06.2024 15:48
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Правила форума Совет форумчан
це ж ними татаров керував ?
тобто він все знав і був учасником
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19.06.2024 15:38 Ответить
Він ними не керував, а відмазував....
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19.06.2024 15:47 Ответить
Тобто він все знав. І знав тих, хто вбивав.
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19.06.2024 15:49 Ответить
А Єрмак оргайнізовував тітушок на замовлення єльбруса тадеєва
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21.06.2024 01:34 Ответить
Скажімо так, він ними не керував, бо був на той час ніхто, ате він їх відмазував і виправдовував. У нього і у них було одне керівництво.
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19.06.2024 15:48 Ответить
Він був замом міністра ВС.
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19.06.2024 17:55 Ответить
Ні. 😊 "З 2011 року був заступником начальника Головного слідчого управління https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністерства внутрішніх справ .https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%A3%D0%9F-11 [11]
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19.06.2024 18:11 Ответить
Усі вони були учасниками: і ермак, і татаров, і подоляк і шурма - усе оточення зеленског це антимайдан і колишні риги.
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19.06.2024 16:15 Ответить
Мабуть, оті з беркутні, яких судді МАЙДАНУ, уже відпустили на московію?!?!
То повісити, отаких СУДДІВСЬКИХ від портнова-лукаш-лавриновича…
Чим вони(суддівські), відрізняються від тієї беркутні, хто стріляв у безоружних МАЙДАНІВЦІВ з дерев'яними щитами??
Знову, «дивно» по татрівські, замусолюють усі справи МАЙДАНІВЦІВ!!
Готуються, хоть якісь здобутки показати, Оманські приблуди95, перед виборами??!!
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19.06.2024 15:41 Ответить
А зараз що поліція краще? Така сама, особливо кати з патрульної поліції.
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19.06.2024 15:52 Ответить
Хоч один, винний у вбивствах, викраденнях і репресіях, що чинились в 2014 році реально покараний? Хоч хтось відбуває реальний термін? Чи за більше ніж сотню вбитих люде тільки умовні вироки, на які виконавцям насрати?
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19.06.2024 16:19 Ответить
А тепер, давайте встановіть і назовіть тих, хто сприяв тому, що вони втекли від правосуддя - тих суддів, що відпустили, тих подонків з корочками адвокатів, що відмазували їх, тих подонків мурорських, які знали і приховували всі деталі.
Але ж це одразу потягне ниточку аж до...ОПи і радників самого ЗЕбуїна! А це вже для них небезпечно, тому й відпустили їх після виборів 19-го, бо була й така домовленість.
Так що, не бухтіть тут, що тільки зараз встановили, бо ця шобла і брала на себе зобов'язання відпустити тих, хто знищував патріотів - бо такі їм і зараз потрібні. Червінського та генералів патріоти знищувати не будуть, а ось такі покидьки, яких аваков повернув до мусорні та такі, яких ЗЕбуїн відпустив і звільнив від відповідальності будуть робити все, що їм прикажуть, а потім відмажуть.
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19.06.2024 16:25 Ответить
Зеленського не підтримую , але я за справедливість. Він не має жодного відношеннядо тих , хто тікав після розстрілу майдану.
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19.06.2024 17:44 Ответить
Він їх відпускав пачками з-під охорони з незавершеними судами. Після виборів 19-го - він до ВСЬОГО мав відношення, якщо ви ще не знаєте. Він і його шобла, яку ВІН і контролює(як йому здається).
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20.06.2024 11:26 Ответить
Вони втекли ще до того , як він став президентом ))))
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21.06.2024 15:53 Ответить
Прокурори - підари!За 10 років встановили двох мусорів,про яких всі все знали,але нічого не робили!Скількі налогів вони зжерли?
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19.06.2024 16:31 Ответить
они ж вместе учились в ментовских академиях...и какой мент посадит мента?
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19.06.2024 17:54 Ответить
 
 