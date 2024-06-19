Дела Майдана: Установлены правоохранители, которые произвели первые выстрелы по митингующим 20 февраля 2014 года, - Офис Генпрокурора
Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора собрано достаточно доказательств и сообщено о подозрении двум бывшим правоохранителям, которые совершили первые выстрелы по митингующим 20 февраля 2014 года. Это командир роты спецподразделения "Беркут" УМВД Украины в г. Севастополе и один из милиционеров этого подразделения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГП.
Что установило следствие?
По данным следствия, командир роты спецподразделения "Беркут" и его подчиненные, находились 20 февраля 2014 года около 9 часов утра на улице Институтской в Киеве в районе пешеходного моста. Действуя согласованно с правоохранителями спецроты Киевского "Беркута", они применили к участникам акций протеста огнестрельное оружие - помповые ружья Форт-500, снаряженные патронами со свинцовой картечью.
В результате таких действий подозреваемых погибли трое митингующих, а еще трое получили огнестрельные ранения различной степени тяжести.
"Эти преступления предшествовали дальнейшим массовым умышленным убийствам и покушениям на убийства участников акций протеста, совершенным милиционерами так называемой "черной роты" и внутренних войск МВД Украины с применением нарезного табельного автоматического и снайперского огнестрельного оружия", - отметили в Офисе Генпрокурора.
Расстрелы активистов на Майдане
Всего утром 20 февраля 2014 года было убито 48 протестующих, еще более 90 получили огнестрельные ранения.
После этих событий подозреваемые вернулись в город Севастополь, где впоследствии перешли на сторону РФ и способствовали оккупации полуострова.
Ранее сообщалось, что по делам Майдана за 2023 год осуждено 18 человек - больше, чем за 4 предыдущих года вместе.
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тобто він все знав і був учасником
То повісити, отаких СУДДІВСЬКИХ від портнова-лукаш-лавриновича…
Чим вони(суддівські), відрізняються від тієї беркутні, хто стріляв у безоружних МАЙДАНІВЦІВ з дерев'яними щитами??
Знову, «дивно» по татрівські, замусолюють усі справи МАЙДАНІВЦІВ!!
Готуються, хоть якісь здобутки показати, Оманські приблуди95, перед виборами??!!
Але ж це одразу потягне ниточку аж до...ОПи і радників самого ЗЕбуїна! А це вже для них небезпечно, тому й відпустили їх після виборів 19-го, бо була й така домовленість.
Так що, не бухтіть тут, що тільки зараз встановили, бо ця шобла і брала на себе зобов'язання відпустити тих, хто знищував патріотів - бо такі їм і зараз потрібні. Червінського та генералів патріоти знищувати не будуть, а ось такі покидьки, яких аваков повернув до мусорні та такі, яких ЗЕбуїн відпустив і звільнив від відповідальності будуть робити все, що їм прикажуть, а потім відмажуть.