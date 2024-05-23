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Новости Фото Расследование преступлений на Майдане
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Дела Майдана: Экс-командиру взвода и трем сотрудникам севастопольского "Беркута" объявлено о подозрении в государственной измене. ФОТОрепортаж

Сообщено о подозрении в государственной измене бывшему командиру автотранспортного взвода РМОП "Беркута" в городе Севастополе и еще трем сотрудникам этого спецподразделения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

В чем обвиняют экс-беркутовцев?

Как отмечается, экс-правоохранители в течение января-февраля 2014 года принимали активное участие в незаконном противодействии мирным акциям протеста в Киеве. Вернувшись в Севастополь, они противоправно завладели десятками автоматов, хранившихся в месте дислокации спецподразделения.

В дальнейшем, по предварительному сговору с представителями РФ и другими лицами,"беркутовцы" использовали это оружие во время блокирования автодорог между Крымом и Херсонской областью - с 27 февраля по 20 марта 2014 года.

Підозри "Беркут" з Криму за злочини проти активістів на Майдані

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Таким образом, подозреваемые способствовали РФ в осуществлении аннексии территорий Севастополя и Крыма, отмечают в ОГП.

Им инкриминируется посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, государственную измену, а также завладение огнестрельным оружием путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением (ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 262 УК Украины).

Підозри "Беркут" з Криму за злочини проти активістів на Майдані
Підозри "Беркут" з Криму за злочини проти активістів на Майдані

В случае задержания, им будет грозить пожизненное заключение.

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Автор: 

Беркут (8689) Крым (26384) преступления против Майдана (293) подозрение (490) Офис Генпрокурора (2467)


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Вивозив цих підарів до Криму -особисто Гриценко,та не дав їх *********...
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23.05.2024 12:52 Ответить
Як оперативно. Всього десять років пройшло.
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23.05.2024 12:59 Ответить
Мгм...
Так потроху доберетеся і до Богдана Хмельницького та оголосите підозру і йому!
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23.05.2024 13:04 Ответить
Стісняюсь спитать: А як там "днєпрапєтровскій бєркут"?

"У Дніпрі розформують полк особливого призначення ГУНП області, всі спецпризначенці будуть переведені до штурмової бригади "Лють". ВIДЕО" Джерело:
https://censor.net/ua/v3472314
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23.05.2024 13:56 Ответить
Все добре хто захотів заільнитись гтримали повістки хто залишився в лють
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23.05.2024 13:59 Ответить
нагадую , що на початку 90их беркут потопив в морі багато сераратистів кримських , про це мало говорять але так береут завадив московії відкусити Крим , але московія наполеглива і потім вона застрала агентурою умю державну владу і перекупила беркутівців ...
наші спец служби не змогли протистояти такій масованій агентурній роботі ворога на жаль
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23.05.2024 13:58 Ответить
 
 