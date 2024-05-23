Дела Майдана: Экс-командиру взвода и трем сотрудникам севастопольского "Беркута" объявлено о подозрении в государственной измене. ФОТОрепортаж
Сообщено о подозрении в государственной измене бывшему командиру автотранспортного взвода РМОП "Беркута" в городе Севастополе и еще трем сотрудникам этого спецподразделения.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
В чем обвиняют экс-беркутовцев?
Как отмечается, экс-правоохранители в течение января-февраля 2014 года принимали активное участие в незаконном противодействии мирным акциям протеста в Киеве. Вернувшись в Севастополь, они противоправно завладели десятками автоматов, хранившихся в месте дислокации спецподразделения.
В дальнейшем, по предварительному сговору с представителями РФ и другими лицами,"беркутовцы" использовали это оружие во время блокирования автодорог между Крымом и Херсонской областью - с 27 февраля по 20 марта 2014 года.
Таким образом, подозреваемые способствовали РФ в осуществлении аннексии территорий Севастополя и Крыма, отмечают в ОГП.
Им инкриминируется посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, государственную измену, а также завладение огнестрельным оружием путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением (ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 262 УК Украины).
В случае задержания, им будет грозить пожизненное заключение.
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Так потроху доберетеся і до Богдана Хмельницького та оголосите підозру і йому!
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https://censor.net/ua/v3472314
наші спец служби не змогли протистояти такій масованій агентурній роботі ворога на жаль