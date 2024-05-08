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Новости Расследование преступлений на Майдане
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Двух экс-командиров "Беркута" будут судить за попытки уничтожить доказательства убийств на Майдане

Судитимуть двох колишніх командирів

Перед судом предстанут двое бывших командиров полка и спецроты ПМОП "Беркут", которые во время Революции Достоинства организовали вывоз и уничтожение табельного огнестрельного оружия, из которого расстреливали протестующих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

20 февраля 2014 года во время Революции Достоинства на улице Институтской в Киеве правоохранители во исполнение преступного приказа применили огнестрельное оружие к мирным участникам акции протеста. В результате погибли 48 человек, 90 - получили огнестрельные пулевые ранения.

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В чем обвиняют экс-правоохранителей

По данным следствия, командиры полка и спецроты "Киевского Беркута", осознавая, что их подчиненные совершили массовые умышленные убийства и покушения на умышленные убийства участников акции протеста, решили скрыть следы преступлений и уничтожить орудия убийств.

Так, 21 февраля 2014 года они организовали вывоз огнестрельного оружия, которое использовалось во время совершения преступлений, а именно: 24 автоматов АКМС, снайперской винтовки Драгунова, 3 ружей "Форт-500" и ружья "Форт12".

Оружие вывезли с территории места дислокации ПМОП "Беркут" в неустановленное место, где его незаконно уничтожили, разрезав на части и удалив серийные номера. После этого часть уничтоженного оружия утопили в притоке реки Днепр, реке Вита, а часть - закопали на ее берегу.

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"Кроме этого, командир полка завладел особо важными официальными документами ПМОП "Беркут", которые содержали следы преступлений, и совершил все необходимые действия для исчезновения этих документов. Таким образом он пытался усложнить идентификацию подчиненных правоохранителей, совершивших массовые убийства и покушения на убийства", - говорится в сообщении.

Так, двум бывшим командирам полка и спецроты ПМОП "Беркут", подчиненного ГУМВД Украины в г. Киеве, инкриминируется превышение власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа, похищение, присвоение огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ и завладение ими путем злоупотребления служебным положением, незаконное изготовление, переделку огнестрельного оружия, незаконное удаление и изменение его маркировки, а также завладение особо важными официальными документами (ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 262, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 263-1, ч. 2 ст. 357 УК Украины).

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Автор: 

Беркут (8689) преступления против Майдана (293) Офис Генпрокурора (2461)


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Топ комментарии
+9
Так тот, кто их оправдывал и заявлял, что майдановцы стреляли сами себя - сейчас сидит в Офисе президента. А козла, выпустившего на экран треш про эбонитовые палочки - вообще "мудрый" нарид посадил в кресло главы державы.
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08.05.2024 14:22
+8
А що помінялося зараз, беркутня та все це лайно в поліції....татаров рулить, дермак пісказує...історія повториться
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08.05.2024 14:19
+8
Так вони виконували наказ Татаріва!
Які до них питання?
Он пиндуйте, заарештовуйте їх боса!
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08.05.2024 14:24
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А що помінялося зараз, беркутня та все це лайно в поліції....татаров рулить, дермак пісказує...історія повториться
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08.05.2024 14:19 Ответить
ПРИ ПОРОШЕНКУ САДОВОМУ ДОЗВОЛИЛИ ВТІКТИ, ...ОПІСЛЯ РІШЕННЯ СУДУ, АКТИВІСТИ В ЗАЛІ СУДУ КАЗАЛИ, ЩО ЦЕ НАВМИСНЕ, ЩОБ ТОЙ ВТІК... ТАК І ТРАПИЛОСЯ.. А ЩО З ЦИХ ВІЗЬМЕШ?? МАБУТЬ ПО ЗАКОНУ САВЧЕНКО ВОНИ ВИЙДУТЬ НА ВОЛЮВІДРАЗУ ОПІСЛЯ ОГОЛОШЕННЯ ВИРОКУ
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08.05.2024 14:20 Ответить
Закон Савченко вже давно втратив силу
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08.05.2024 14:31 Ответить
Так тот, кто их оправдывал и заявлял, что майдановцы стреляли сами себя - сейчас сидит в Офисе президента. А козла, выпустившего на экран треш про эбонитовые палочки - вообще "мудрый" нарид посадил в кресло главы державы.
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08.05.2024 14:22 Ответить
Так вони виконували наказ Татаріва!
Які до них питання?
Он пиндуйте, заарештовуйте їх боса!
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08.05.2024 14:24 Ответить
... обіймав посаду заступника керівника Головного слідчого управління МВС - керівника управління з організації контролю за розслідуванням злочинів саме під час подій Революції гідності. Саме він https://www.radiosvoboda.org/a/25269466.html опікувався питанням затримання учасників протесту та просуванням кримінальних справ проти них. Татаров також https://www.radiosvoboda.org/a/25268531.html розповсюджував обвинувачення на адресу майданівців, до сьогодні не доведені, та https://www.radiosvoboda.org/a/25259451.html висував їм ультиматуми . Був публічною особою з боку міліції, регулярно коментував події на Майдані.
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08.05.2024 14:27 Ответить
Блін! За стільки часу могли б вже довести всі ці справи до логічного завершення. Але комусь це не вигідно, і ''ланцюгові собаки'' потрібні будь-якій владі
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08.05.2024 14:27 Ответить
В Одесі всіх "рафіків нєувіновних" відпустили на всі чотири сторони.
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08.05.2024 14:31 Ответить
Про них та їх дії, знає вся Україна, ще з 2015 року!!
Але ж оті, портновські-лукаш особи, мусолили, як і з єфремовим та цемахом… За убиту по звірячому Катю Гандзюк, вони про тих убивць і замилили!!
Мляве кривосуддя, по дзвінкам з ОПУ ..
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08.05.2024 14:41 Ответить
Я не довіряю поліції України і ії керівництву, це злочинне угруповання. КРАПКА.
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08.05.2024 14:45 Ответить
а за вбивства хто відповість? бо за спроби знищення доказів максимум адміністративне назначать
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08.05.2024 14:48 Ответить
чому ж спроби? в них все вийшло, гвинтівки розібрали й викинули кудись..., стільки років пройшло..., вже пора забувати та прощати, як завжди в нас робиться...,тому що строки спливли..., ніхто ж не буде притягувати тих, хто пішов на заслужений відпочинок та на велику пенсію...
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08.05.2024 15:19 Ответить
Пам'ятаю, як на стадіоні кричав один мальчік в трусіках від простого наріду 73%: " Чому не покарані вбивці Майдану"? То вже в квітні пройшло 5 років одноосібного керування країною цим мальчіком, а вбивці Майдану з лав підсудних перемістилися в офіс президента і розвалили вщент ці справи. А сьогодні Вова і його антимайданна команда викунули в інтеренет фабулу справи за 2015-й рік, ніби вже все зробили... А де Ваша реальна робота пане Президенте по цих справах? Кого посадили? Знаємо, що тільки віддали бгато кацапам, тіпа по обміну, а кого ж посадили?
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08.05.2024 19:14 Ответить
Докази у татарова пошукчйте
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08.05.2024 19:47 Ответить
 
 