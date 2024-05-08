Двух экс-командиров "Беркута" будут судить за попытки уничтожить доказательства убийств на Майдане

Перед судом предстанут двое бывших командиров полка и спецроты ПМОП "Беркут", которые во время Революции Достоинства организовали вывоз и уничтожение табельного огнестрельного оружия, из которого расстреливали протестующих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

20 февраля 2014 года во время Революции Достоинства на улице Институтской в Киеве правоохранители во исполнение преступного приказа применили огнестрельное оружие к мирным участникам акции протеста. В результате погибли 48 человек, 90 - получили огнестрельные пулевые ранения.

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В чем обвиняют экс-правоохранителей

По данным следствия, командиры полка и спецроты "Киевского Беркута", осознавая, что их подчиненные совершили массовые умышленные убийства и покушения на умышленные убийства участников акции протеста, решили скрыть следы преступлений и уничтожить орудия убийств.

Так, 21 февраля 2014 года они организовали вывоз огнестрельного оружия, которое использовалось во время совершения преступлений, а именно: 24 автоматов АКМС, снайперской винтовки Драгунова, 3 ружей "Форт-500" и ружья "Форт12".

Оружие вывезли с территории места дислокации ПМОП "Беркут" в неустановленное место, где его незаконно уничтожили, разрезав на части и удалив серийные номера. После этого часть уничтоженного оружия утопили в притоке реки Днепр, реке Вита, а часть - закопали на ее берегу.

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"Кроме этого, командир полка завладел особо важными официальными документами ПМОП "Беркут", которые содержали следы преступлений, и совершил все необходимые действия для исчезновения этих документов. Таким образом он пытался усложнить идентификацию подчиненных правоохранителей, совершивших массовые убийства и покушения на убийства", - говорится в сообщении.

Так, двум бывшим командирам полка и спецроты ПМОП "Беркут", подчиненного ГУМВД Украины в г. Киеве, инкриминируется превышение власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа, похищение, присвоение огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ и завладение ими путем злоупотребления служебным положением, незаконное изготовление, переделку огнестрельного оружия, незаконное удаление и изменение его маркировки, а также завладение особо важными официальными документами (ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 262, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 263-1, ч. 2 ст. 357 УК Украины).

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