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Новини Розслідування злочинів на Майдані
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Двох екскомандирів "Беркуту" судитимуть за спроби знищити докази вбивств на Майдані

Судитимуть двох колишніх командирів

Перед судом постануть двоє колишніх командирів полку та спецроти ПМОП "Беркут", які під час Революції Гідності організували вивезення та знищення табельної вогнепальної зброї, з якої розстрілювали учасників протесту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

20 лютого 2014 року під час Революції Гідності на вулиці Інститутській у Києві правоохоронці на виконання злочинного наказу застосували вогнепальну зброю до мирних учасників акції протесту. Внаслідок чого загину 48 осіб, а 90 - дістали вогнепальні кульові поранення.

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У чому звинувачують експравоохоронців

За даними слідства, командири полку та спецроти "Київського Беркуту", усвідомлюючи, що їхні підлеглі вчинили масові умисні вбивства та замахи на умисні вбивства учасників акції протесту, вирішили приховати сліди злочинів та знищити знаряддя вбивств.

Так, 21 лютого 2014 року вони організували вивезення вогнепальної зброї, яка використовувалась під час вчинення злочинів, а саме: 24 автоматів АКМС, снайперської гвинтівки Драгунова, 3 рушниць "Форт-500" та рушниці "Форт12".

Зброю вивезли з території місця дислокації ПМОП "Беркут" у невстановлене місце, де її незаконно знищили, розрізавши на частини та видаливши серійні номери. Після цього частину знищеної зброї втопили в притоці річки Дніпро - річці Віта, а частину закопали на її березі.

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"Крім цього, командир полку заволодів особливо важливими офіційними документами ПМОП "Беркут", які містили сліди злочинів, та здійснив усі необхідні дії для зникнення цих документів. Таким чином він намагався ускладнити ідентифікацію підлеглих правоохоронців, які вчинили масові вбивства та замахи на вбивства", - йдеться в повідомленні.

Так, двом колишнім командирам полку та спецроти ПМОП "Беркут", підпорядкованого ГУМВС України в м. Києві інкриміновано перевищення влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу, викрадення, привласнення вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин та заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем, незаконне виготовлення, переробку вогнепальної зброї, незаконне видалення та зміну її маркування, а також заволодіння особливо важливими офіційними документами (ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 262, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 263-1, ч. 2 ст. 357 КК України).

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Автор: 

Беркут (532) злочини проти Майдану (309) Офіс Генпрокурора (3243)


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Топ коментарі
+9
Так тот, кто их оправдывал и заявлял, что майдановцы стреляли сами себя - сейчас сидит в Офисе президента. А козла, выпустившего на экран треш про эбонитовые палочки - вообще "мудрый" нарид посадил в кресло главы державы.
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08.05.2024 14:22
+8
А що помінялося зараз, беркутня та все це лайно в поліції....татаров рулить, дермак пісказує...історія повториться
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08.05.2024 14:19
+8
Так вони виконували наказ Татаріва!
Які до них питання?
Он пиндуйте, заарештовуйте їх боса!
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08.05.2024 14:24
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А що помінялося зараз, беркутня та все це лайно в поліції....татаров рулить, дермак пісказує...історія повториться
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08.05.2024 14:19 Відповісти
ПРИ ПОРОШЕНКУ САДОВОМУ ДОЗВОЛИЛИ ВТІКТИ, ...ОПІСЛЯ РІШЕННЯ СУДУ, АКТИВІСТИ В ЗАЛІ СУДУ КАЗАЛИ, ЩО ЦЕ НАВМИСНЕ, ЩОБ ТОЙ ВТІК... ТАК І ТРАПИЛОСЯ.. А ЩО З ЦИХ ВІЗЬМЕШ?? МАБУТЬ ПО ЗАКОНУ САВЧЕНКО ВОНИ ВИЙДУТЬ НА ВОЛЮВІДРАЗУ ОПІСЛЯ ОГОЛОШЕННЯ ВИРОКУ
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08.05.2024 14:20 Відповісти
Закон Савченко вже давно втратив силу
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08.05.2024 14:31 Відповісти
Так тот, кто их оправдывал и заявлял, что майдановцы стреляли сами себя - сейчас сидит в Офисе президента. А козла, выпустившего на экран треш про эбонитовые палочки - вообще "мудрый" нарид посадил в кресло главы державы.
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08.05.2024 14:22 Відповісти
Так вони виконували наказ Татаріва!
Які до них питання?
Он пиндуйте, заарештовуйте їх боса!
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08.05.2024 14:24 Відповісти
... обіймав посаду заступника керівника Головного слідчого управління МВС - керівника управління з організації контролю за розслідуванням злочинів саме під час подій Революції гідності. Саме він https://www.radiosvoboda.org/a/25269466.html опікувався питанням затримання учасників протесту та просуванням кримінальних справ проти них. Татаров також https://www.radiosvoboda.org/a/25268531.html розповсюджував обвинувачення на адресу майданівців, до сьогодні не доведені, та https://www.radiosvoboda.org/a/25259451.html висував їм ультиматуми . Був публічною особою з боку міліції, регулярно коментував події на Майдані.
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08.05.2024 14:27 Відповісти
Блін! За стільки часу могли б вже довести всі ці справи до логічного завершення. Але комусь це не вигідно, і ''ланцюгові собаки'' потрібні будь-якій владі
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08.05.2024 14:27 Відповісти
В Одесі всіх "рафіків нєувіновних" відпустили на всі чотири сторони.
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08.05.2024 14:31 Відповісти
Про них та їх дії, знає вся Україна, ще з 2015 року!!
Але ж оті, портновські-лукаш особи, мусолили, як і з єфремовим та цемахом… За убиту по звірячому Катю Гандзюк, вони про тих убивць і замилили!!
Мляве кривосуддя, по дзвінкам з ОПУ ..
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08.05.2024 14:41 Відповісти
Я не довіряю поліції України і ії керівництву, це злочинне угруповання. КРАПКА.
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08.05.2024 14:45 Відповісти
а за вбивства хто відповість? бо за спроби знищення доказів максимум адміністративне назначать
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08.05.2024 14:48 Відповісти
чому ж спроби? в них все вийшло, гвинтівки розібрали й викинули кудись..., стільки років пройшло..., вже пора забувати та прощати, як завжди в нас робиться...,тому що строки спливли..., ніхто ж не буде притягувати тих, хто пішов на заслужений відпочинок та на велику пенсію...
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08.05.2024 15:19 Відповісти
Пам'ятаю, як на стадіоні кричав один мальчік в трусіках від простого наріду 73%: " Чому не покарані вбивці Майдану"? То вже в квітні пройшло 5 років одноосібного керування країною цим мальчіком, а вбивці Майдану з лав підсудних перемістилися в офіс президента і розвалили вщент ці справи. А сьогодні Вова і його антимайданна команда викунули в інтеренет фабулу справи за 2015-й рік, ніби вже все зробили... А де Ваша реальна робота пане Президенте по цих справах? Кого посадили? Знаємо, що тільки віддали бгато кацапам, тіпа по обміну, а кого ж посадили?
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08.05.2024 19:14 Відповісти
Докази у татарова пошукчйте
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08.05.2024 19:47 Відповісти
 
 