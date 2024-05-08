Двох екскомандирів "Беркуту" судитимуть за спроби знищити докази вбивств на Майдані

Перед судом постануть двоє колишніх командирів полку та спецроти ПМОП "Беркут", які під час Революції Гідності організували вивезення та знищення табельної вогнепальної зброї, з якої розстрілювали учасників протесту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

20 лютого 2014 року під час Революції Гідності на вулиці Інститутській у Києві правоохоронці на виконання злочинного наказу застосували вогнепальну зброю до мирних учасників акції протесту. Внаслідок чого загину 48 осіб, а 90 - дістали вогнепальні кульові поранення.

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У чому звинувачують експравоохоронців

За даними слідства, командири полку та спецроти "Київського Беркуту", усвідомлюючи, що їхні підлеглі вчинили масові умисні вбивства та замахи на умисні вбивства учасників акції протесту, вирішили приховати сліди злочинів та знищити знаряддя вбивств.

Так, 21 лютого 2014 року вони організували вивезення вогнепальної зброї, яка використовувалась під час вчинення злочинів, а саме: 24 автоматів АКМС, снайперської гвинтівки Драгунова, 3 рушниць "Форт-500" та рушниці "Форт12".

Зброю вивезли з території місця дислокації ПМОП "Беркут" у невстановлене місце, де її незаконно знищили, розрізавши на частини та видаливши серійні номери. Після цього частину знищеної зброї втопили в притоці річки Дніпро - річці Віта, а частину закопали на її березі.

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"Крім цього, командир полку заволодів особливо важливими офіційними документами ПМОП "Беркут", які містили сліди злочинів, та здійснив усі необхідні дії для зникнення цих документів. Таким чином він намагався ускладнити ідентифікацію підлеглих правоохоронців, які вчинили масові вбивства та замахи на вбивства", - йдеться в повідомленні.

Так, двом колишнім командирам полку та спецроти ПМОП "Беркут", підпорядкованого ГУМВС України в м. Києві інкриміновано перевищення влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу, викрадення, привласнення вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин та заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем, незаконне виготовлення, переробку вогнепальної зброї, незаконне видалення та зміну її маркування, а також заволодіння особливо важливими офіційними документами (ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 262, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 263-1, ч. 2 ст. 357 КК України).

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