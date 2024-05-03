Справи Майдану: Судитимуть колишнього командира Севастопольського "Беркуту", який став сенатором РФ, - ДБР

Державне бюро розслідувань скерувало до суду обвинувальний акт щодо колишнього командира загону особливого призначення "Беркут" УМВС України в Севастополі за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ДБР та Офіс генпрокурора.

Обвинувачений причетний до вбивств учасників Революції Гідності

Під його керівництвом підлеглі 18-20 лютого 2014 року застосували табельну вогнепальну зброю, спецзасоби та надмірне фізичне насильство до учасників мирної акції протесту на Майдані у столиці. Вони вчинили умисні вбивства та завдали протестувальникам тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості.

"Після цих подій, фігурант разом з підлеглими повернулися до Севастополя з привласненою вогнепальною зброєю. Надалі командир перейшов на бік ворога, забезпечував чергування з вогнепальною зброєю на блок-постах при в’їзді до АРК. Він перешкоджав виїзду законних представників державної влади та правоохоронних органів України, фактично встановивши кордон з материковою частиною держави, чим сприяв встановленню окупаційної влади, проведенню так званого референдуму та анексії півострова", - зазначили в пресслужбі ДБР.

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"Беркутівець" став російським сенатором

Чоловік призначався на різні керівні посади у незаконно створених на тимчасово окупованій території АРК правоохоронних органах, зокрема командира ОМОНу "Беркут" УМВС Севастополя, начальника управління Росгвардії Севастополя, заступника начальника ГУ Росгвардії в "Республіці Крим", депутата Севастопольської міської ради.

У 2020 році експравоохоронець очолив посаду члена ради Федерації федеральних зборів РФ від "законодавчої влади" м. Севастополь.

4 жовтня 2022 року на засіданні Ради федерації РФ у Москві зрадник голосував за "прийняття до складу РФ" тимчасово захоплених територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

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Що загрожує

За вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі аж до довічного ув'язнення.

Крім того, колишній командир Севастопольського "Беркуту" притягується до кримінальної відповідальності за державну зраду, організацію вчинення підпорядкованими працівниками міліції 18 лютого 2014 року в м. Києві умисних вбивств 3 протестувальників та спричинення тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості ще понад 200 протестувальникам, а також заволодіння вогнепальною зброєю. Досудове розслідування наразі знаходиться на завершальному етапі.

Обвинуваченому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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