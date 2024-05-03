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Новости Расследование преступлений на Майдане
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Дела Майдана: Будуть судить бывшего командира севастопольского "Беркута", ставшего сенатором РФ, - ГБР

Злочини

Государственное бюро расследований направило в суд обвинительный акт в отношении бывшего командира отряда особого назначения "Беркут" УМВД Украины в Севастополе за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ГБР и Офис генпрокурора.

Обвиняемый причастен к убийствам участников Революции Достоинства

Под его руководством подчиненные 18-20 февраля 2014 применили табельное огнестрельное оружие, спецсредства и чрезмерное физическое насилие к участникам мирной акции протеста на Майдане в столице. Они совершили умышленные убийства и нанесли протестующим телесные повреждения разной степени тяжести.

"После этих событий фигурант вместе с подчиненными вернулись в Севастополь с присвоенным огнестрельным оружием. В дальнейшем командир перешел на сторону врага, обеспечивал дежурство с огнестрельным оружием на блок-постах при въезде в АРК. Он препятствовал выезду законных представителей государственной власти и правоохранительных органов Украины, фактически установив границу с материковой частью государства, чем способствовал установлению оккупационной власти, проведению так называемого референдума и аннексии полуострова", - отметили в пресс-службе ГБР.

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"Беркутовец" стал российским сенатором

Мужчина назначался на разные руководящие должности в незаконно созданных на временно оккупированной территории АРК правоохранительных органах, в том числе - должности командира ОМОН "Беркут" УМВД Севастополя, начальника управления Росгвардии Севастополя, заместителя начальника ГУ Росгвардии в "Республике Крым", он был депутат.

В 2020 году экс-правохранитель возглавил должность члена совета Федерации федерального собрания РФ от "законодательной власти" г. Севастополя.

4 октября 2022 на заседании Совета федерации РФ в Москве предатель голосовал за "принятие в состав РФ" временно захваченных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Преступления против Майдана: ГБР передало в суд 117 обвинительных актов, включая и относительно всего экс-руководства Украины. ИНФОГРАФИКА

Что его ждет

За совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) ему грозит наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного заключения.

Кроме того, бывший командир севастопольского "Беркута" привлекается к уголовной ответственности за государственную измену, организацию совершения подчиненными работниками милиции 18 февраля 2014 года в г. Киеве умышленных убийств 3 протестующих и причинения телесных повреждений различной степени тяжести еще более 200 лицам оружием. Досудебное расследование находится на завершающем этапе.

Обвиняемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Автор: 

Беркут (8689) Крым (26365) преступления против Майдана (293) ГБР (2971) Офис Генпрокурора (2457)


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Та заспокойтесь. Як людина яка була на Майдані з 2 до останнього дня скажу - весь антимайдан при владі, майданівці - в могилі, Той хто ржав з майдана з сцени посилає на смерть всіх кого може і ставить антимайдан на кожну посаду.

Майдан програв телеку в 2019.
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03.05.2024 11:00 Ответить
А прізвище у цього персонажа є ?
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03.05.2024 11:02 Ответить
А якби не став сенатором кацапії - та какая разніца?
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03.05.2024 11:04 Ответить
Зедібіл детектед.
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03.05.2024 11:08 Ответить
Шо, малорос зелений, відпрацьовуєш свої "30 монєт"?
Скацапщина і ватність лохторату - результат сьогоднішнього стану в країні.
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03.05.2024 11:11 Ответить
Судять тих кого не дістануть, а тих кого дістають то відпускають. Чергове окозамилювання!
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03.05.2024 11:11 Ответить
 
 