Дела Майдана: Будуть судить бывшего командира севастопольского "Беркута", ставшего сенатором РФ, - ГБР

Государственное бюро расследований направило в суд обвинительный акт в отношении бывшего командира отряда особого назначения "Беркут" УМВД Украины в Севастополе за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ГБР и Офис генпрокурора.

Обвиняемый причастен к убийствам участников Революции Достоинства

Под его руководством подчиненные 18-20 февраля 2014 применили табельное огнестрельное оружие, спецсредства и чрезмерное физическое насилие к участникам мирной акции протеста на Майдане в столице. Они совершили умышленные убийства и нанесли протестующим телесные повреждения разной степени тяжести.

"После этих событий фигурант вместе с подчиненными вернулись в Севастополь с присвоенным огнестрельным оружием. В дальнейшем командир перешел на сторону врага, обеспечивал дежурство с огнестрельным оружием на блок-постах при въезде в АРК. Он препятствовал выезду законных представителей государственной власти и правоохранительных органов Украины, фактически установив границу с материковой частью государства, чем способствовал установлению оккупационной власти, проведению так называемого референдума и аннексии полуострова", - отметили в пресс-службе ГБР.

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"Беркутовец" стал российским сенатором

Мужчина назначался на разные руководящие должности в незаконно созданных на временно оккупированной территории АРК правоохранительных органах, в том числе - должности командира ОМОН "Беркут" УМВД Севастополя, начальника управления Росгвардии Севастополя, заместителя начальника ГУ Росгвардии в "Республике Крым", он был депутат.

В 2020 году экс-правохранитель возглавил должность члена совета Федерации федерального собрания РФ от "законодательной власти" г. Севастополя.

4 октября 2022 на заседании Совета федерации РФ в Москве предатель голосовал за "принятие в состав РФ" временно захваченных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

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Что его ждет

За совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) ему грозит наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного заключения.

Кроме того, бывший командир севастопольского "Беркута" привлекается к уголовной ответственности за государственную измену, организацию совершения подчиненными работниками милиции 18 февраля 2014 года в г. Киеве умышленных убийств 3 протестующих и причинения телесных повреждений различной степени тяжести еще более 200 лицам оружием. Досудебное расследование находится на завершающем этапе.

Обвиняемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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