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Новости Расследование преступлений на Майдане
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В Совете Европы обеспокоены, что дела Евромайдана могут закрыть по истечении сроков давности

Беркут на Євромайдані

Комитет министров Совета Европы оценил выполнение Украиной решений ЕСПЧ по делам, касающимся событий Революции достоинства 2013-14 годов.

Об этом говорится в выводах Комитета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

В частности, в Комитете "с сожалением констатировали", что некоторые уголовные производства в отношении сотрудников правоохранительных структур или негосударственных субъектов, которые были причастны к нарушениям прав человека во время указанных событий, были прекращены национальными судами в связи с истечением сроков давности по делам Шморгунова и других, а также по делам Игоря Луценко и Юрия Вербицкого.

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В Комитете обеспокоены, что через десять лет после событий подавляющее большинство уголовных производств все еще находятся на рассмотрении в национальных судах, а некоторые – на стадии досудебного расследования.

В выводах отмечают риски того, что в некоторых преступлениях может истечь срок давности.

Комитет призвал ускорить досудебное расследование и завершить судебные производства без дальнейших задержек, а также предложил властям изучить альтернативные меры возмещения вреда для обеспечения того, "чтобы прекращение уголовных производств в связи с истечением срока давности не приводило к попустительству безнаказанности".

Комитет отметил, что выплаты компенсации в некоторых случаях возвращаются в госбюджет как невостребованные в течение одного года, и призвал власти решить эту проблему.

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В Комитете также выразили сожаление, что значительное количество дел по этим событиям утратило свою актуальность. Комитет призвал власти "удвоить свои усилия" и довести до конца незавершенные уголовные производства без дальнейших задержек и "продолжать эффективно информировать общественность об их ходе".

В январе 2021 года ЕСПЧ вынес решение по делам Шморгунов и другие против Украины, Луценко и Вербицкий против Украины, Кадура и Смалий против Украины, Дубовцев и другие против Украины и Воронцов и другие против Украины.

Суд заявил о многочисленных нарушениях прав человека и ответственности государства Украина за смерть по крайней мере одного протестующего.

Автор: 

Совет Европы (703) Европейский суд по правам человека (812) евромайдан (7835)


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Топ комментарии
+15
В Раді Європи занепокоєні, що Антимайдан, який тепер керує в Україні, хоче закрити справи проти себе. Я нітрохи не здивований. Ні від дій Риго-ОПи, ні від наївних очікувань Ради Європи.
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15.03.2024 20:27
+11
Згідно зі справами Майдану татаров мав би сидіти в тюрмі а він сидить в ОПі.
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15.03.2024 20:41
+10
От чудні, та зелені для того й тягнули, щоб не закривать "сваїх людєй". Антимайдан при владі, які такі справи?
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15.03.2024 20:27
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Вже закривають!
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15.03.2024 20:22 Ответить
Я думав,вони занепокоєні,що й зараз за мільярдні коажі і корупцію нікого не карають...
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15.03.2024 20:23 Ответить
В Раді Європи занепокоєні, що Антимайдан, який тепер керує в Україні, хоче закрити справи проти себе. Я нітрохи не здивований. Ні від дій Риго-ОПи, ні від наївних очікувань Ради Європи.
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15.03.2024 20:27 Ответить
Там просто не знають і не усвідомлюють маштабів яких сягнула влада антимайдану, а розказати немає кому на жаль .
Просто прослідкуйте за фейсбуком аба інстаграмом Бориса Джонсонюка , там безліч фото єрмака , тобто Борис реально вважає шоблу демократами нової формації...
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15.03.2024 20:33 Ответить
От чудні, та зелені для того й тягнули, щоб не закривать "сваїх людєй". Антимайдан при владі, які такі справи?
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15.03.2024 20:27 Ответить
між Майданом і "зеленими" було 5 років
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15.03.2024 21:03 Ответить
У вас коротка памʼять, розслідування проводилось і справи уже почали були передаватись до суду, а зелені все тормознули, не тільки судові справи, а взагалі ВСЕ! включаючи всі оборонні розробки. Пан портнов прийшов правити бал в судовій системі.
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15.03.2024 21:23 Ответить
не кажіть мені про пам'ять, не демонструйте своє невігластво в оперативно-процесуальних аспектах кримінальної справи...та й взагалі Ви навіть не назвите прізвище прокурора який вів справи Майдану, а туди ж... найрозумнішу ліпити...
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15.03.2024 21:29 Ответить
Пані написала правду. А справи вела генпрокуратура, де був створений спеціальний відділ, яким керував Сергій Горбатюк. Але "зеленориги" його просто звільнили.
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15.03.2024 21:50 Ответить
Судова система Портнова-Татарова працює...
Реформували вже 10 разів, а їм пох...
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15.03.2024 20:28 Ответить
Згідно зі справами Майдану татаров мав би сидіти в тюрмі а він сидить в ОПі.
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15.03.2024 20:41 Ответить
а що не давало 5 років пересаджати цих покидьків ?
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15.03.2024 21:14 Ответить
5 років не давав УПК і строки розгляду в судах. Тут краще запитати, а що не дало за 10 років зібрати і розглянути справи в судах?
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15.03.2024 21:52 Ответить
«Саджають» судді, які здебільшого були призначені на свої посади попередньою владою, зокрема президентом Януковичем. Для прикладу, славнозвісний голова верховного суду Князєв В.С. став суддею в 2013 році, закінчивши ківалівськю юракадемію. І ви думаєте ці люди які своїм достатком завдячували регіональній владі дуже поспішали садити антимайданівців-регіоналів
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15.03.2024 21:52 Ответить
А сивочолий залишив усіх суддів, не став робити реформу, бо вони йому самому були потрібні. Порохоботи цього не визнають ніколи.
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16.03.2024 00:32 Ответить
А зелені - це риги, антимайдан.
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16.03.2024 00:33 Ответить
Це точно йому треба було розінати усіх судів і посадити своїх лояльних до нього,як блазень.Так дебіл чи бот.
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16.03.2024 04:56 Ответить
Звичайно у встому винен "сивочолий", що на Ваше думку залишив всіх суддів. А чому тоді це не зробив за свою каденцію - 5 років гарний мальчік від наріду? Він же обіцяв "кінець епохи бідності"?
А він пересадив люстрованих татарова та інших у високі кабінети. Це все, що потрібно знати про "слуг" і їх братів "ригів".
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16.03.2024 07:19 Ответить
ага, хай позанепокоюють татарова, який той майдан розстрілював...
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15.03.2024 20:45 Ответить
зато ЗЕ з татаровим радіють
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15.03.2024 20:45 Ответить
А у Раді Європи не занепокоєні, що немає правових інституцій, а лише захцянки королевича, ручне кермування й одноосібні тупцяння ніженькою - там буде королівство, а не демократія...
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15.03.2024 20:51 Ответить
Ну не просто так Володя, простой мальчік із Кривого Рогу поставив собі виконавців і контролерів судів і правоохоронних органів тих, хто розганяв Євромайдан. А Володю поставив вумний-превумний нарід 73%, який ходить тихо-тихо і сопе у дві дирочки. Цей нарід забувся і про "майданні справи" і про "свинарчуків" які купували яйця по 17 грн., про призначених баканових і агентів ФСБ на генеральські посади і решту. То при Порошенко вони ходили вільно під адміністрацію президента, кричали, закидали ігрушковими свинками, цибали на капот його машини, брехали, аж піна з рота лилася, вимагали посадити "розгінщиків" Майдану..., а потім посадили тих, хто розганяв Майдан керувати країною.
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15.03.2024 21:04 Ответить
як зазвичай накидаєш своє лайно? То між Майданом і Зе не було 5 років намагання відмазати винних? Чи то мало?
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15.03.2024 21:11 Ответить
Те, що було між Майданом і 5 років до Зе було багато чого. Навіть обгадили не одного політика, а вибрали найкращого, найчеснішого, найрозумнішого, найбубочку, найвєлічайшого...то він хоч щось зробив, крім як віддав кацапам злочинців і позакривав справи на злочинців тут?
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15.03.2024 21:19 Ответить
Тобі задали просте питання. Чому, як завжди, розводиш безглуздий срач?
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15.03.2024 21:26 Ответить
А Ви хто такий пане Стицько, щоб задавати мені питання в такі татарівській формі? Берега не переплутав?
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15.03.2024 21:36 Ответить
Відповідь порохобота. Тебе спитали, скільки буде 2х2?
То дай відповідь.
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15.03.2024 23:33 Ответить
Для наріду від 73% відповідь написана кров'ю наших найкращих. Написана кров'ю мирного 100-тисячного Маріуполя, Бучі, Гостомеля, Ірпені, Ізюму та інших міст, яких влада кинула під російські танки і терористів, брешучи, що все нормально. Але зебіли 73% знову набираються наглості, щоб зробити винним когось і не відповідати за свій недолугий вибір.
Чому повернули до влади антимайданівців? Чому не виконали закон про люстрацію, прийнятий минулою владою і повернули на свої місця всю команду януковича, ту команду, яка знищувала Україну? Чому відводили армію і розміновували виходи з Криму і підходи до Маріуполя? Навіщо відкрили двері ворогу? Чому фактично знищили Конституцію і руйнуєте майже всі інститути влади? Це все зробили ви, 73% у 2019 році.
А на просте питання скільки буде 2х2? То звичайно це буде медведчуківсько-коломойське 1х1=(дорівнює) Херпідовському марафону і відосам, що означає продовженням кіносеріалу про Голобородько.
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16.03.2024 07:37 Ответить
З зеленими все ясно. Їх чекає шибениця на Хрещатику. Але ті ж питання і до папєрєдніков. Далі перепишіть сюди свій півметровий текст, тільки замініть *зелені* на *шоколадні*. Мені ліньки.
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16.03.2024 07:43 Ответить
Ніяк не можна замінити "зелених" на "шоколадні". Шоколад то сила, це європейський смак і мільярдні податки до бюджету. А "зелені" - це слуги Беня і януковича, бо всі, всі хто служив януковичу, сьогодні служать Херпіду. Як вони не старалися, порушили більше 300 справ проти лідера опозиції, а ті справи, як казав їх генпрокурор Рябошапка -треш. Нічого не знайшли слугориги, але повірте, що при зміні влади буде дуже багато справ на сьогоднішніх чиновників, де на поверхні заподіяна шкода нашій армії, нашій економіці, людям і в цілому державі. А Ви попробуйте переписати і замінити "зелених" на "шоколадних", дуже цікаво, що у Вас вийде. Писати багато не прийдеться - візьміть скопіюйте текст і проведіть заміни, хай хоч ще кури з Вас посміються.
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16.03.2024 14:01 Ответить
...а "вумний-превумний нарід 73%" - це продукт конкретних "журналістів" та конкретних телеканалів. І в першу чергу треба питати з них.
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15.03.2024 21:29 Ответить
Вбивства не повинні мати строку давності!!! Законодавству в таких справах треба зробити зміни,ще вчора!!!
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15.03.2024 21:08 Ответить
зелені то зелені, але перший прокурор після "овоча" свободівець Махницький...потім був кольорований мент Ярема...чудо Шокін і, вуаля, понад три роки чувак заради геніальностя якого змінили Закон про прокуратуру! І це було 5 років! 5 років боротьби родичів загиблих з системою. Ну а тепер зелені...
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15.03.2024 21:09 Ответить
То всі погоджуються, що не доробили відразу після Майдану на протязу 5 років і їм всім нарід дав оцінку на виборах у 2019 році, коли 73% проголосували за пана найчеснєйшого і вже після того пройшло не 5, а 10 років. Здається і часу вистачило і на експертизи і на допроси і на інші слідчі дії, то де результат? Чи будемо і надалі лити бруд н минулу владу? Так ця ж влада вже відбула свій зконний конституційний строк.
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15.03.2024 21:24 Ответить
То чому ви за 5 років не доробили? За чим було ніколи?
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15.03.2024 21:27 Ответить
ми делили апельсин - много наших полегло
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15.03.2024 21:38 Ответить
Відповів одному, відповідаю і Вам пане Стицько. Доробила та влада за 5 років не доробили, нарід 73% у 2019 році дав тій владі оцінку і вибрав тих, хто б мав доробити. А вибрав якраз антимайданівців, які добили нормальні справи і злочинців, які розстрілювали майданівців, віддали кацапам. За наступні 5 років з 2019 і по 2024 рік можна було змінити все і навіть законодавство, якщо чогось не вистачало, бо скрізь була монобільшість. Запитайтеся у татрова, як йому вдалося разом із януковичем фальшувати справи на майданівців, заганяти їх на кічу, а потім при Зеленському очолити всі правоохоронні органи і суди. То як Ви думаєте, він добивався справедливості, щоб вийти на себе, чи руйнував справи? Ви задоволені відповіддю?
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15.03.2024 21:43 Ответить
Це не відповідь. Це набір речень, позбавлений будь-якого змісту. Питання ж було просте: що завадило за 5 років пересадити всі винних у розстрілі Майдану та інших злочинців, Татарова в тому числі?
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15.03.2024 21:49 Ответить
+ОПЗЖ
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15.03.2024 21:54 Ответить
Було бажання послави Вас за кут і прямо, але наберуся толерантності і відповім. Якщо Ви не працювали в правоохоронних органах, то не відразу зрозумієте, бо на фермі подоляка цьому не вчать. Спочатку, коли трапляється пригода, відкривають справу, по якій створюється група і проводять слідчі дії. У звязку з тим, що у цих злочинах було задіяно багато злочинців, потерпілих і свідків, то слідчі мали кожного встановити, опитати, провести еспертизи, відповідно до ст. 194 КПК України провести відтворення обстановки та обставин події. Для цих дій підбирається та пора року і той час, щоб максимально відтворити картинку. Кожного учасника ознайомити з кожною дією, а потім зі всією справою. А ще подати в розшук злочинців, які втекли на росію. А ті, що залишилися, то вимагали замінити слідчого, то суддю, то інше. А сам розглід справи в судах, то вжде інша історія. Не з'явився хтось один з потерпілих, переноситься справа. Не з'явився чийсь захисник-перенесення справи. Знайомство(затягування) ознайомлення зі справами на великі строки і тому подібне. Деякі справи розглядаються роками. А якщо замінили суддю, чи прокурора, то розглід справи починається знову з першої сторінки. Але то таке. Де результат засудження злочинців, які розгапняли Майдан новою владою? Якраз їм вистачило часу на завершення всіх справ. Я від Вас відповіді не чакаю. Вся відповідь - це татаров у керма розслідування і розгляду цих справ у судах.
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15.03.2024 22:17 Ответить
Не набридло ще ліпити гнилі відмазки і нести маячню? Виходить, тим зміна судей чи прокурорів заважала, а цім не повинна заважати? Ще раз питаю: чому не був посаджений конкретно татаров? Чому ведмедчук, якому місце однозначно у в"язниці, був не лише на волі, а ще й особливою довіреною особою куйла при Президенті України? Чому опзжисти вільно катались в москву?
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15.03.2024 22:32 Ответить
Пане Стицько, а не надоїло Вам ліпити глилі і смердючі відмазки сьогоднішньої влади, яка пройшла свої 5 років при моноільності секрізь і у всьому? І головне, що ця влада збирається і далі, попри заборону Конституції, сидітти біля годівничок і грабувати нарід. Ми вже знаємо з Ваших дописів і дописів таких, як Ви що влада з 2014 і по 2019 була поганою, то чому вибрана вами "нормальна" влада з 2019 і по 2024 рік, не посадила конкретно татарова? Чому ця влада навпаки, посадила всіх люстрованих у владні кабінети??? Чому на базі медведчуківсько-коломойського телеканалу "1+1" простий мальчік від наріду проводив свою передвиборчу програму, брехав наріду, вигадував фейки і віддав медведчука ворогу не посадивши його на кічу? Чому на зустрічі з ворогом Найвєлічайшій лідер світу літав на літаках медведчука, як до Оману, так і в інші країни? Чому при правильному мальчіку від наріду 73% медведчук став мільярдером? Чому всі ОПЗЖ сьогодні на підтанцовці в Раді біля "слуг" і всі слуги януковича на службі і Найвелічайшого лідора ********** в офісі Президента? Чому ці слуги слуг злили інформацію про "вагнерівців"? Чому віддали єдиного свідка про збиття малазійського літака цемаха? Чому відвели наші війська із підготовленних на мільярди укріплень? Навіщо розмінували виходи з Криму і підходи до Маріуполя? Навіщо віддали в полон більше 3-х тисяч наших найкраших захисників Маріуполя? Навіщо знищили ракетні програми "Нептун", "Грім 2", "Вільха М" та інші? Де Новокаховська ГЕС і Запрорізька АЕС? Чому віддали ворогу все Азовське море з портами, містами, базами відпочинку, рибними запасами, флотом? Навіщо призначили корифана Найвєлічайшого баканова керівником СБУ, без освіти і звязками з кацапами та прихожаном УМП МП, який виконав завдання сівковича, призначивши зрадників України наумова, кулініча та інших? Чому міністрество оборони не допомагало військовим, а мародерили їх - яйця по 17, форма літня по ціні зимньої, фляги, 32 мільрда на снаряди, 40 мільярдів на дрони та багато чого іншого і вільно гуляють без кримінальної відповідальності? Чому зняли з посади Залужного, у якого був найвищий рейтинг і довіра в країні, а не єрмака, у якого був найнижчий рейтинг? Чому можна писати до ранку, бо цих про...бів дуже багато, а Ви все відволікаєте нарід на помилки минулої влади, яких було небагато і якій нарід давно дав оцінку у 2019 році, привівши реальних мародерів, крадунів і антимайданівців.
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16.03.2024 08:00 Ответить
Маячні, навіть, не читав. Складається враження, що це шкрябає людина - пацієнт відомого закладу...
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16.03.2024 11:54 Ответить
Пацієнт нам не відомого закладу, таку інформацію не осилить, він строчить тільки по методичках подоляка. Буває. Там здібність тільки задавати питання і відповідати, що відповіть маячня і гнила відмазка. Правда виколола очі боту?
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16.03.2024 13:02 Ответить
На жодне питання ти так і не зміг прямо відповісти. Лише шкрябаєш позбавлене будь-якого змісту хворобливе марення.
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16.03.2024 13:17 Ответить
Пан Стицько не відшукав у моїх коментах, що Херпіду герой? Звичайно такого ніхто писати не буде про антимайданівця і руйнівника України, про чотирижди ухилянта і того, хто на крові наших найкращих військових збагачується кожного дня. Я так засмутився, що подоляцький троль не задоволений моєю відповіддю, що просто жах. Пан Стицько такої відповіді ткт не знайдуть разом із своїми дружбанами по ботівській фермі. Вам краще на марафон, пока його ще не закрили люди.
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16.03.2024 13:31 Ответить
Так 5 років було! 5! Невже мало?
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15.03.2024 23:37 Ответить
Це Ви про 5 років одноосібної влади Хепріду з 2019 і по 2024 роки, при монобільшості в парламенті, при особистому уряді, генпрокурорі, всіх силовиках? Так, цих 5 років було достатньо, щоб навести порядок. Але він чомусь цього не зробив, хоча дуже обіцяв.
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16.03.2024 08:03 Ответить
Разом 10!років. Вибачте, сперечатися з порохоботом - себе не поважати. Є інші справи. Це вам платять тут.
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16.03.2024 08:42 Ответить
А як зелеботи можуть сперечатися, коли їм пишуть правду? На брехні далеко не поїдеш, проїхали з 2019 року і по 2022 рік, а нової брехні немає, відповіді громадянам, чому замість кінця епохи бідності прийло пекло, знищення міст та людей, та втеча більше 8 мільйонів в ЄС? Звичайно знищують нас кацапи, але двірі відкрили їм слугориги.
Навіщо вам слугориги сперечатися з порохоботами, тим більше, що президентом вже 5 років є пан Зеленський? Тож краще сперечайтеся між собою, хто за арахамію, а хто за безмозглу і колю котлєту, хто відразу за антимайданівців єрмака і татарова... У вас вибір величезний, бо у списку жодного притомного. Мені пояснювати нічого не потрібно, поясніть краще людям, які вам повірили, а ви їх обдурили.
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16.03.2024 13:10 Ответить
Херпіду посадив ворогів України ведмедчука і шуфрича. Чому цього не зробив правильний? Навпаки, ці вороги при ньому були в пошані, особливо ведмедчук.
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16.03.2024 13:20 Ответить
Херпіду посадив медведчука і шуфрича? Це Ви пожартували? Медведчука Херпіду віддав своєму куму пуйлу, хоча він при ньому став в Україні мільярдером. Справу на медведчука порушили ще при президенті Порошенко. А ще дуже цікаво хто не знає, що Херпіду і його антимайданний "квартал" заробляв грошенята на телеканалі "Інтер", співвласником якого був медведчук і на телеканалі "1+1" співвласниками якого є мідведчук і коломойський і звичайно виконували політику телеканалів - "мочити Україну і її проукраїнських політиків". Що стосується шуфрича, так він із забороненої партії "ригів", але при Херпіду очолював в Раді комітет свободи слова і виконував вказівки Херпіду. Це він разом із херпідовцями організував марафон за бюджетні мільярди на угоду Херпіду і заборонив три опозиційні телеканали "5-й, прямий і експрессо."А закрили його, бо вже не було куди діватися, нарід виявив його злочини і виклав всю історію в інтернеті.
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16.03.2024 13:39 Ответить
Херпіду посадив ведмедчука і потім обміняв на полонених українських воїнів. Чому цього не зробив правильний? Про шуфрича казки не розповідай. Максимум, що з ним зміг зробити правильний - це вкинутии в сміттєвий бак та ****** зеленкою. Все, на більше в нього сміливості не вистачило. Я вже не згадую про клоунаду з картатою ковдрою чи різними бочковськими.
Все, більше нічого не пиши, не засирай сайт. Набридла твоя маячня.
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16.03.2024 13:52 Ответить
Погано, що пан не навчився читати і проводити аналіз подій, а тільки брехати, по іншому ці маніпуляції назвати неможливо.
Генеральна прокуратура України повідомляє, що відкрила кримінальне провадження проти проросійського політика, голови політради партії «Опозиційна платформа - за життя» Віктора Медведчука за статтями «державна зрада» і «посягання на територіальну цілісність і недоторканність України».
https://www.radiosvoboda.org/a/news-medvedchuk-gpu-derzhrada/29752478.html
Здається тоді Президентом був Порошенко? А справу потрібно було розслідувати, або закрити судом. А як Херпіду міг закрити справу на свого роботодавця і коллеги та соратнику по дружній партії ОПЗЖ? Чи в ОП ф Раді не служать і не голосують разом представники цих твої таборів?
Що стосується шуфрича, так справу порушили вже пізніше, тоді коли він скоїв злочин - СБУ заявила, що спільно з Державним бюро розслідувань та Офісом генпрокурора зібрали "аргументовану доказову базу про антиукраїнську діяльність Нестора Шуфрича".Підозру йому повідомили за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Санкція статті передбачає до 15 років в'язниці. За даними слідства, Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича, якого слідство вважає агентом ФСБ.Сівкович втік до Москви у 2014 році і, за версією СБУ, створив "кротоферму" для підривної діяльності проти України. Саме він, за даними СБУ, курував колишнього начальника управління СБУ в АРК Крим Олега Кулініча, якого підозрюють у державній зраді. Цей той кулініч, якого разом із ще одним зрадником наумовим призначив разор із Херпіду баканов.

Думаю, що про баканова, наумова і кулініча та ще купи генералів Вам відомо? А коли розслідували справу по кулінічу, то вийшли на пана шуфрича і мали діяти згідно КПК і КК. Ще раз нагадаю, що їх призначив своїм Указом президент.
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16.03.2024 14:14 Ответить
А навіщо зільоним Євромайдан? За це ж грошей ніхто не відвалить ...
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15.03.2024 21:33 Ответить
хай не хвилюються, іонушаси над цим працюють.
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15.03.2024 21:38 Ответить
Комітет міністрів ради Європи занепокоєний !!!
Вони за нас !!!
А ми кажемо чого ж ми не в Європі? Чого ж поганий Захід нас не рятує ???
Бо вони дивляться на нас НЕ як собі рівних, як на дикунів.
З одного боку їм нас шкода, а з іншого, як врятуєм то що потім з ними робити ?
Бо скільки вовка не годуй він все одно за своє, до лісу.
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15.03.2024 21:57 Ответить
Та вони не кращі.
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15.03.2024 23:38 Ответить
"Как просрать все"
Сборник сочинений в III томах
Автор: Самый богатый президент, самой бедной страны в Европе.⁠⁠
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16.03.2024 00:31 Ответить
...татаров і його підлеглі та наукивці все тримають під контролем
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16.03.2024 10:21 Ответить
 
 