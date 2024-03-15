В Совете Европы обеспокоены, что дела Евромайдана могут закрыть по истечении сроков давности
Комитет министров Совета Европы оценил выполнение Украиной решений ЕСПЧ по делам, касающимся событий Революции достоинства 2013-14 годов.
Об этом говорится в выводах Комитета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
В частности, в Комитете "с сожалением констатировали", что некоторые уголовные производства в отношении сотрудников правоохранительных структур или негосударственных субъектов, которые были причастны к нарушениям прав человека во время указанных событий, были прекращены национальными судами в связи с истечением сроков давности по делам Шморгунова и других, а также по делам Игоря Луценко и Юрия Вербицкого.
В Комитете обеспокоены, что через десять лет после событий подавляющее большинство уголовных производств все еще находятся на рассмотрении в национальных судах, а некоторые – на стадии досудебного расследования.
В выводах отмечают риски того, что в некоторых преступлениях может истечь срок давности.
Комитет призвал ускорить досудебное расследование и завершить судебные производства без дальнейших задержек, а также предложил властям изучить альтернативные меры возмещения вреда для обеспечения того, "чтобы прекращение уголовных производств в связи с истечением срока давности не приводило к попустительству безнаказанности".
Комитет отметил, что выплаты компенсации в некоторых случаях возвращаются в госбюджет как невостребованные в течение одного года, и призвал власти решить эту проблему.
В Комитете также выразили сожаление, что значительное количество дел по этим событиям утратило свою актуальность. Комитет призвал власти "удвоить свои усилия" и довести до конца незавершенные уголовные производства без дальнейших задержек и "продолжать эффективно информировать общественность об их ходе".
В январе 2021 года ЕСПЧ вынес решение по делам Шморгунов и другие против Украины, Луценко и Вербицкий против Украины, Кадура и Смалий против Украины, Дубовцев и другие против Украины и Воронцов и другие против Украины.
Суд заявил о многочисленных нарушениях прав человека и ответственности государства Украина за смерть по крайней мере одного протестующего.
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Просто прослідкуйте за фейсбуком аба інстаграмом Бориса Джонсонюка , там безліч фото єрмака , тобто Борис реально вважає шоблу демократами нової формації...
Реформували вже 10 разів, а їм пох...
А він пересадив люстрованих татарова та інших у високі кабінети. Це все, що потрібно знати про "слуг" і їх братів "ригів".
То дай відповідь.
Чому повернули до влади антимайданівців? Чому не виконали закон про люстрацію, прийнятий минулою владою і повернули на свої місця всю команду януковича, ту команду, яка знищувала Україну? Чому відводили армію і розміновували виходи з Криму і підходи до Маріуполя? Навіщо відкрили двері ворогу? Чому фактично знищили Конституцію і руйнуєте майже всі інститути влади? Це все зробили ви, 73% у 2019 році.
А на просте питання скільки буде 2х2? То звичайно це буде медведчуківсько-коломойське 1х1=(дорівнює) Херпідовському марафону і відосам, що означає продовженням кіносеріалу про Голобородько.
Навіщо вам слугориги сперечатися з порохоботами, тим більше, що президентом вже 5 років є пан Зеленський? Тож краще сперечайтеся між собою, хто за арахамію, а хто за безмозглу і колю котлєту, хто відразу за антимайданівців єрмака і татарова... У вас вибір величезний, бо у списку жодного притомного. Мені пояснювати нічого не потрібно, поясніть краще людям, які вам повірили, а ви їх обдурили.
Все, більше нічого не пиши, не засирай сайт. Набридла твоя маячня.
Генеральна прокуратура України повідомляє, що відкрила кримінальне провадження проти проросійського політика, голови політради партії «Опозиційна платформа - за життя» Віктора Медведчука за статтями «державна зрада» і «посягання на територіальну цілісність і недоторканність України».
https://www.radiosvoboda.org/a/news-medvedchuk-gpu-derzhrada/29752478.html
Здається тоді Президентом був Порошенко? А справу потрібно було розслідувати, або закрити судом. А як Херпіду міг закрити справу на свого роботодавця і коллеги та соратнику по дружній партії ОПЗЖ? Чи в ОП ф Раді не служать і не голосують разом представники цих твої таборів?
Що стосується шуфрича, так справу порушили вже пізніше, тоді коли він скоїв злочин - СБУ заявила, що спільно з Державним бюро розслідувань та Офісом генпрокурора зібрали "аргументовану доказову базу про антиукраїнську діяльність Нестора Шуфрича".Підозру йому повідомили за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Санкція статті передбачає до 15 років в'язниці. За даними слідства, Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича, якого слідство вважає агентом ФСБ.Сівкович втік до Москви у 2014 році і, за версією СБУ, створив "кротоферму" для підривної діяльності проти України. Саме він, за даними СБУ, курував колишнього начальника управління СБУ в АРК Крим Олега Кулініча, якого підозрюють у державній зраді. Цей той кулініч, якого разом із ще одним зрадником наумовим призначив разор із Херпіду баканов.
Думаю, що про баканова, наумова і кулініча та ще купи генералів Вам відомо? А коли розслідували справу по кулінічу, то вийшли на пана шуфрича і мали діяти згідно КПК і КК. Ще раз нагадаю, що їх призначив своїм Указом президент.
Вони за нас !!!
А ми кажемо чого ж ми не в Європі? Чого ж поганий Захід нас не рятує ???
Бо вони дивляться на нас НЕ як собі рівних, як на дикунів.
З одного боку їм нас шкода, а з іншого, як врятуєм то що потім з ними робити ?
Бо скільки вовка не годуй він все одно за своє, до лісу.
Сборник сочинений в III томах
Автор: Самый богатый президент, самой бедной страны в Европе.