Евромайдановцев били и убивали украинские правоохранители под влиянием РФ, российских снайперов на Майдане не было, - Офис генпрокурора

Насильственные действия против митингующих во время Революции Достоинства совершали украинские правоохранители, версия о якобы российских снайперах не подтверждается.

Об этом рассказал начальник департамента по делам Майдана Офиса генпрокурора Алексей Донской на брифинге в Киеве в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Если кто-то хотел бы услышать, что на Майдане были российские снайперы, российские правоохранители, то такого нет. Это красивая версия, которая не основывается на реальных фактах. Убивали, совершали насильственные преступления именно украинские правоохранители, получавшие указания от украинской власти", - отметил он.

По его словам, преступления творились руками украинских правоохранителей, но "РФ оказала огромное влияние на принятие этих решений, на все течение событий, которые происходили во время Революции Достоинства".

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Донской подчеркнул, что есть конкретные факторы этого влияния на уровне доказательств, которые будут представлены в суде.

Говоря о влиянии на организаторов преступлений низшего и среднего уровней, Донской рассказал о подозрении 20 сотрудникам ФСБ РФ и сотрудникам СБУ, "совместно взаимодействовавшим в информационной деятельности".

"Это была не сугубо пропагандистская деятельность, а фактически способ легитимизации противоправных действий, которые организовывали украинские власти и совершали украинские правоохранители.

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"20 сотрудников ФСБ, среди которых - пять генералов, несколько раз приезжали в Украину и совместно с сотрудниками СБУ делали соответствующие информационные материалы, которые становились основанием для совершения тех или иных преступных действий", - подытожил начальник департамента по делам Майдана Офиса генпрокурора.