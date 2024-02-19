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ФСБ (1908) евромайдан (7835) преступления против Майдана (291) Офис Генпрокурора (2386)

Евромайдановцев били и убивали украинские правоохранители под влиянием РФ, российских снайперов на Майдане не было, - Офис генпрокурора

беркут,євромайдан

Насильственные действия против митингующих во время Революции Достоинства совершали украинские правоохранители, версия о якобы российских снайперах не подтверждается.

Об этом рассказал начальник департамента по делам Майдана Офиса генпрокурора Алексей Донской на брифинге в Киеве в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Если кто-то хотел бы услышать, что на Майдане были российские снайперы, российские правоохранители, то такого нет. Это красивая версия, которая не основывается на реальных фактах. Убивали, совершали насильственные преступления именно украинские правоохранители, получавшие указания от украинской власти", - отметил он.

По его словам, преступления творились руками украинских правоохранителей, но "РФ оказала огромное влияние на принятие этих решений, на все течение событий, которые происходили во время Революции Достоинства".

Также смотрите: Дела Майдана: задержан экс-милиционер харьковского "Беркута", скрывавшийся после оглашения приговора. ФОТО

Донской подчеркнул, что есть конкретные факторы этого влияния на уровне доказательств, которые будут представлены в суде.

Говоря о влиянии на организаторов преступлений низшего и среднего уровней, Донской рассказал о подозрении 20 сотрудникам ФСБ РФ и сотрудникам СБУ, "совместно взаимодействовавшим в информационной деятельности".

"Это была не сугубо пропагандистская деятельность, а фактически способ легитимизации противоправных действий, которые организовывали украинские власти и совершали украинские правоохранители.

Также читайте: Дела Майдана: Сообщено о подозрении экс-командиру и трем сотрудникам крымского "Беркута"

"20 сотрудников ФСБ, среди которых - пять генералов, несколько раз приезжали в Украину и совместно с сотрудниками СБУ делали соответствующие информационные материалы, которые становились основанием для совершения тех или иных преступных действий", - подытожил начальник департамента по делам Майдана Офиса генпрокурора.
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Топ комментарии
+28
Ну от расіюшка нівчом невинувата. А то наговарюють на неї всяке.
Гарна робота українських? прокурорів...
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19.02.2024 13:59
+21
А одноногий десантник Козлов з Ульяновська в українській формі Беркута?

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19.02.2024 14:04
+20
Так а літаки які прибували з расіскими бійцями куди ділись ?
Вони просто туристи чи що
Не вірю жодному слова брехливої прокурватури.
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19.02.2024 14:03
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Ну от расіюшка нівчом невинувата. А то наговарюють на неї всяке.
Гарна робота українських? прокурорів...
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19.02.2024 13:59 Ответить
Так а что, вы сомневаетесь что на такое дело свои найдутся? Если бы ТЦК разрешили стрелять в колени - думаете было бы по другому?
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19.02.2024 14:01 Ответить
Цапа, ти краще розкажи- коли вас чічі на бутилку садять, вазєлін видають чи за свої купуєш?
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19.02.2024 14:07 Ответить
Кого "Вас"? Я вижу что происходит, что находятся среди украинцев люди, за бабки или блага готовые творить зло по отношению к другим своим согражданам. А кто такие Беркута - еще до Майдана знали все кто с ними хотя бы раз сталкивались, абсолютно отмороженные товарищи которым было разрешено практически все и управы на которых не было.
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19.02.2024 14:31 Ответить
Не треба, навіть, бабок. Почитай коментарі на Цензорі.
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19.02.2024 14:41 Ответить
а этого никто и не отрицает, спиноза)

наличие садистов Украине никак не доказывает отсутсвие кацапов среди мусоров.
все бла-бла и фантазии)
фантазер унылый
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19.02.2024 15:01 Ответить
Чуєш , а наші мусора чайки білі ? Чі ти думаєш шо вони на це не здатні ? Я тете може здивую , але що наші мусора , що кацапсі одне єдине. !! Так само скажу про пенітенціарну службу - в нас так само вбивають в тюрмах , як і в рашці. Чого тількі варті харківскі зони та СІЗО.
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19.02.2024 15:25 Ответить
если бы, да кабы)
какой, ****, клоун) ты свои предположения за истину выдавать где научился, мыслитель в стрингах?
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19.02.2024 14:59 Ответить
Де тут написано, що кацапи не винні? Тут лише є констатація факту, що силовики з українським громадянством, наприклад представники "Беркута", власне вбивали людей на Інститутській.
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19.02.2024 14:16 Ответить
Я навіть не знаю...
От прям зверху так і написано "російських снайперів не було", коли практично всі, з обох сторін, стверджували що вони були і вели вогонь в обидва боки. А на наступний ранок перші частини рос армії, користуючись хаосом викликаним розстрілом, ввійшли в Крим.
Це видно таке співпадіння...
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19.02.2024 14:52 Ответить
Тобто про те що в нас частина людей з радянською ментальністтю та проросійським світоглядом, то лише легенди? Люди, що з легкістю переймають "досвід" російських представників з "вирішення" подібних питань. На позиції "Зеніт" 15/16 лютого були вбиті поранені бійці 110 бригади. Цей злочин виконали представники "1 Славянской" бригади. Звичайно можна собі уявляти, що там виключно кацапи, але деякі представники, яких знищили під час штурмів Авдіївки були з українськими паспортами (ДНР/ ЛНР). Але якщо вам так зручніше, що у всьому винні лише кацапи то ок. І коли майже кожен день ловлять зрадників, що розвідують позиції ЗСУ, то все кацапи.
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19.02.2024 15:27 Ответить
Чоловіче ви давайте катлєти окремо а мух окремо.
Я лише стверджую що розстріл на Майдані, очевидно, був увертюрою до окупації Криму. Здійснювався рос армією та спецслужбами і овоча, як і місцевих беркутів, вони використали втемну. Рос снайпери вели вогонь і по майданівцям і по беркутах...
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19.02.2024 16:11 Ответить
Я нічого не стверджую. Я ПРИПУСКАЮ, що в росіян був сценарій відносно Криму на випадок самоусунення Віктофедоровича. Я ПРИПУСКАЮ, що росіяни "консультували" своїх "колег" з силових органів Україні, а можливо і віддавали накази їм. І я легко можу ПРИПУСТИТИ, що ті вбивці, які сиділи на пагорбах Інституцької зі снайперською зброєю, були особами з паспортом Україні і, які без жодних моральних вагань виконали "наказ". Потім ці особини могли виплисти десь в Криму або Москві.
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19.02.2024 16:22 Ответить
А як же знаменитий -перебрик.
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19.02.2024 15:07 Ответить
А скільки беркутівців втікло в рашку?
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19.02.2024 14:01 Ответить
" ....вбивали українські правоохоронці .."
Ці криваві паскуди були співробітниками МВС які зрадили присягі народу України і аж ніяк не були ПРАВО охоронцями !
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19.02.2024 14:02 Ответить
Так а літаки які прибували з расіскими бійцями куди ділись ?
Вони просто туристи чи що
Не вірю жодному слова брехливої прокурватури.
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19.02.2024 14:03 Ответить
Була інформація про рейси що прибували з рф, але мова йшла здається про доставку *************** для придушення заворушень.
Про російськіх ментів інформація поширювалася, але наскільки вона була достовірна!?
Наведіть посилання на надійні ЗМІ
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19.02.2024 16:44 Ответить
Ви серйозно ? Ще скажіть, що Крим не кацапи захопили, а місцеві самі в рашку вступали.
Хех...
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19.02.2024 17:51 Ответить
Я дуже серйозно, а Ви можете далі вірити всьому що пишуть в інтернеті і що кажуть політики
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19.02.2024 22:39 Ответить
Значить так, значить вбивали свої? Прокурор, а чому татаров не сидить за злочини на майдані?
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19.02.2024 14:04 Ответить
На Майдані в лютому 2014 зі сцені транслювали документальний фільм про вбивство Євгена Щербаня і кримінальні злочини донецьких. Наведене вказувало на причетність Ахметова, але ні прокурори Порошенка, ні прокурори Зеленського не знайшли підств для розсдідування і звинувачення та судового розгляду діяльності одіозного олігарха.
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19.02.2024 16:04 Ответить
А одноногий десантник Козлов з Ульяновська в українській формі Беркута?

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19.02.2024 14:04 Ответить
То туріст. Ходив мимо...
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19.02.2024 14:08 Ответить
теж згадав про нього, але він був у Криму.
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19.02.2024 14:10 Ответить
А навіщо форму українську надів?
Теж саме було і в Київі.
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19.02.2024 14:14 Ответить
То таке, просто у какцапа стало подвійне громадянство , ось і весь прикол , Іх там нєт.
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19.02.2024 14:11 Ответить
З часом з'ясується, що калічили і вбивали один одного самі протестувальники. Російські військові у відпустці (яких там не було) з усієї сили намагались завадити кровопролиттю, але безуспішно, тому довелось росії використати свої ЗС і врятувати Крим від такої ж долі.
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19.02.2024 14:06 Ответить
папріколу 2019
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19.02.2024 14:07 Ответить
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19.02.2024 14:16 Ответить
Ну так це очевидно , бо 95-й квартал виступав на їх корпоративах - як же вони можуть бути причетними й навіщо вофан й його банда йшла до влади в 2019 році , що "своїх" чепати чи що ?!
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19.02.2024 14:07 Ответить
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19.02.2024 14:11 Ответить
а хто тоді був гідрантом?
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19.02.2024 14:12 Ответить
А чиї були пачки від цигарок біля готелю "Україна"?! Очевидці кажуть, що ті пачки були з Рязані.
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19.02.2024 14:15 Ответить
Та шо вони мелють. Біля Віті Ростовського весь час сиділо все керівництво 5 служби ФСБ, його корифани. Які і донині керують терором в Україні.
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19.02.2024 14:19 Ответить
Слухайте, СБУ там також причетне; але ж стріляв Беркут, а це структура МВС!
Там що, і Татаров засвітився, що за МВС не згадали?
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19.02.2024 14:27 Ответить
Ага , кацапи не причому . Дерьмак , Татаров , Портнов ....відбілює своїх . Курви ви кончені , є відео спецназа кацапського в масках , і без , як вони вбивали майданівців , їх давно впізнали .
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19.02.2024 14:34 Ответить
І вони оголошені в розшук і заарештовані, хоча б, заочно?
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19.02.2024 14:44 Ответить
Цікава стаття у ТСН:

"НА МАЙДАНЕ СРЕДИ БЕРКУТОВЦЕВ СТОЯЛИ СПЕЦНАЗОВЦЫ РФ - НАЛИВАЙЧЕНКО "

15:05, 07.02.18

https://www.google.com/amp/s/tsn.ua/ru/amp/politika/na-maydane-sredi-berkutovcev-stoyali-specnazovcy-rf-nalivaychenko-1105941.html
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19.02.2024 14:54 Ответить
Де зараз Наливайченко?!
Де його допит як свідка!?
Де його покази!?
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19.02.2024 16:09 Ответить
Він свої покази надав офіційно, про це і розповів у статті... А де вони зараз, протоколи допиту свідків, треба цікавитися у лЕйтЕнанта баканова...
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19.02.2024 20:08 Ответить
Він це мав розповісти в суді під присягою.
Тому тут питання до Головних прокурорів часів Порошенка-Зеленського
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19.02.2024 22:35 Ответить
Як там ПЛАХОТА ? В нього все добре ?
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19.02.2024 15:02 Ответить
У ютюбі є відео з гіркіним, де він розповідає що він, та йього люди знаходились у Киьові на час коли там йшов Майдан. Шо саме вони там робили він не каже, ссилаючись на війскову таємницю, як співробітник гру рф. Жодної довіри до отих висновків існуючого українського правосуддя немає. Брехня на брехні.
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19.02.2024 15:26 Ответить
В Киеве сидел большой русский ГРУшник который как раз и советовал Януковичу подавить Майдан кровью. Может если бы не этот ГРУшник, то никакого бы Майдана вообще бы не было, а Янукович отменил договор с Россией и все на этом закончилось.
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19.02.2024 18:11 Ответить
Всі чомусь забули покійного Кернеса , який організовував викрадання людей та знущання. Судили судили , судили судили реформовані суди … років десь 7 … вже і вибори наступні підійшли … замість того , щоб йому в тюрмі за всі його злочини сидіть , він **** в мери обирався ….як би не коронавірус , то Харків вже був під кацапами.
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19.02.2024 15:29 Ответить
Були.
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19.02.2024 15:40 Ответить
Якщо така впевненість, то вони знають ушиткх ко вбивав. Інакше е сумніви. До тогож "отримували вказівки від української влади" а Татаров не був отою владою? "Миня заставили" Так?
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19.02.2024 16:14 Ответить
...і взагалі раша тут нє прічьом, ані самі сєбя....
татаров для того і поставлений в ОП щоб усьо парєшать.
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19.02.2024 17:12 Ответить
Татаровській генпрокуратурі довіри нема. Був літак в Жулянах з Москви. Спецуру потім переодягли в форму української поліції.
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19.02.2024 17:45 Ответить
Це повна маячня! Стріляти по беззбройних протестувальниках на враження українські беркутівці не могли! Ті хто стріляли відразу покинули Україну. А беркутівці ще довгий час перебували в Україні. Вони стріляли поверху. Через це і дерева всі позрізали, щоб замести сліди. Стріляли спецназівці росії чи іншої країни, які зазомбовані ненавидіти українців. Згадайте вбивсчтво Петлюри.
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19.02.2024 18:17 Ответить
 
 