Евромайдановцев били и убивали украинские правоохранители под влиянием РФ, российских снайперов на Майдане не было, - Офис генпрокурора
Насильственные действия против митингующих во время Революции Достоинства совершали украинские правоохранители, версия о якобы российских снайперах не подтверждается.
Об этом рассказал начальник департамента по делам Майдана Офиса генпрокурора Алексей Донской на брифинге в Киеве в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Если кто-то хотел бы услышать, что на Майдане были российские снайперы, российские правоохранители, то такого нет. Это красивая версия, которая не основывается на реальных фактах. Убивали, совершали насильственные преступления именно украинские правоохранители, получавшие указания от украинской власти", - отметил он.
По его словам, преступления творились руками украинских правоохранителей, но "РФ оказала огромное влияние на принятие этих решений, на все течение событий, которые происходили во время Революции Достоинства".
Донской подчеркнул, что есть конкретные факторы этого влияния на уровне доказательств, которые будут представлены в суде.
Говоря о влиянии на организаторов преступлений низшего и среднего уровней, Донской рассказал о подозрении 20 сотрудникам ФСБ РФ и сотрудникам СБУ, "совместно взаимодействовавшим в информационной деятельности".
"Это была не сугубо пропагандистская деятельность, а фактически способ легитимизации противоправных действий, которые организовывали украинские власти и совершали украинские правоохранители.
"20 сотрудников ФСБ, среди которых - пять генералов, несколько раз приезжали в Украину и совместно с сотрудниками СБУ делали соответствующие информационные материалы, которые становились основанием для совершения тех или иных преступных действий", - подытожил начальник департамента по делам Майдана Офиса генпрокурора.
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Гарна робота українських? прокурорів...
наличие садистов Украине никак не доказывает отсутсвие кацапов среди мусоров.
все бла-бла и фантазии)
фантазер унылый
какой, ****, клоун) ты свои предположения за истину выдавать где научился, мыслитель в стрингах?
От прям зверху так і написано "російських снайперів не було", коли практично всі, з обох сторін, стверджували що вони були і вели вогонь в обидва боки. А на наступний ранок перші частини рос армії, користуючись хаосом викликаним розстрілом, ввійшли в Крим.
Це видно таке співпадіння...
Я лише стверджую що розстріл на Майдані, очевидно, був увертюрою до окупації Криму. Здійснювався рос армією та спецслужбами і овоча, як і місцевих беркутів, вони використали втемну. Рос снайпери вели вогонь і по майданівцям і по беркутах...
Ці криваві паскуди були співробітниками МВС які зрадили присягі народу України і аж ніяк не були ПРАВО охоронцями !
Вони просто туристи чи що
Не вірю жодному слова брехливої прокурватури.
Про російськіх ментів інформація поширювалася, але наскільки вона була достовірна!?
Наведіть посилання на надійні ЗМІ
Хех...
Теж саме було і в Київі.
Там що, і Татаров засвітився, що за МВС не згадали?
"НА МАЙДАНЕ СРЕДИ БЕРКУТОВЦЕВ СТОЯЛИ СПЕЦНАЗОВЦЫ РФ - НАЛИВАЙЧЕНКО "
15:05, 07.02.18
https://www.google.com/amp/s/tsn.ua/ru/amp/politika/na-maydane-sredi-berkutovcev-stoyali-specnazovcy-rf-nalivaychenko-1105941.html
Де його допит як свідка!?
Де його покази!?
Тому тут питання до Головних прокурорів часів Порошенка-Зеленського
татаров для того і поставлений в ОП щоб усьо парєшать.