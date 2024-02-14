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Дела Майдана: задержан экс-милиционер харьковского "Беркута", скрывавшийся после оглашения приговора. ФОТО

В одном из поселков Харьковского района Харьковской области задержан и взят под стражу бывший милиционер БПОН "Беркут" ГУМВД Украины в Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, задержанный - бывший сотрудник "Беркута". Он был приговорен к 6 годам лишения свободы за издевательства 20 января 2014 года над протестующими на колоннаде центрального входа на стадион "Динамо" имени В. Лобановского (ч. 2 ст. 127 УК Украины). Поддержку публичного обвинения в суде осуществляли прокуроры Офиса Генерального прокурора.

После вынесения 21 декабря 2023 года судом обвинительного приговора он начал скрываться и был объявлен в розыск.

Также читайте: Дела Майдана: Сообщено о подозрении экс-командиру и трем сотрудникам крымского "Беркута"

Беркутівець

Автор: 

Харьковщина (5577) евромайдан (7835) преступления против Майдана (293) Офис Генпрокурора (2478)


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14.02.2024 16:19 Ответить
Вона не просто ходить - вона нам закони придумує
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14.02.2024 16:33 Ответить
Зате іншого ''хєроя'' поставили командиром в ЗСУ
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14.02.2024 16:27 Ответить
Чому рило замазали ??? Адже є вирок суду !!! Чудні діла ... .
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14.02.2024 16:29 Ответить
Любуйтеся, тільки дітям на показуйте, особливо на ніч.

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14.02.2024 18:51 Ответить
який переховувався після оголошення вироку
у ресторані колі катпєти
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14.02.2024 17:06 Ответить
И эта тварь сидеть не будет так как и все остальные убийцы майдановцев это все друзья зели и ихней власти и никого они в в тюрягу не посадят они им нужны еще будут на выборах и очередных майданах это их невидимая армия.
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14.02.2024 17:39 Ответить
 
 