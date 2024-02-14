Дела Майдана: задержан экс-милиционер харьковского "Беркута", скрывавшийся после оглашения приговора. ФОТО
В одном из поселков Харьковского района Харьковской области задержан и взят под стражу бывший милиционер БПОН "Беркут" ГУМВД Украины в Харьковской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Как отмечается, задержанный - бывший сотрудник "Беркута". Он был приговорен к 6 годам лишения свободы за издевательства 20 января 2014 года над протестующими на колоннаде центрального входа на стадион "Динамо" имени В. Лобановского (ч. 2 ст. 127 УК Украины). Поддержку публичного обвинения в суде осуществляли прокуроры Офиса Генерального прокурора.
После вынесения 21 декабря 2023 года судом обвинительного приговора он начал скрываться и был объявлен в розыск.
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