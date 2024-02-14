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Справи Майдану: затримано ексміліціонера харківського "Беркуту", який переховувався після оголошення вироку. ФОТО

В одному з селищ Харківського району Харківської області затримано та взято під варту колишнього міліціонера БМОП "Беркут" ГУМВС України в Харківській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, затриманий - колишній працівник "Беркуту". Він був засуджений до 6 років позбавлення волі за катування 20 січня 2014 року протестувальників на колонаді центрального входу на стадіон "Динамо" імені В. Лобановського (ч. 2 ст. 127 КК України). Підтримання публічного обвинувачення в суді здійснювали прокурори Офісу Генерального прокурора.

Після ухвалення 21 грудня 2023 року судом обвинувального вироку він почав переховуватися та був оголошений у розшук.

Читайте: Справи Майдану: Повідомлено про підозру екскомандиру та трьом співробітникам кримського "Беркуту"

Беркутівець

Автор: 

Харківщина (6054) Євромайдан (957) злочини проти Майдану (309) Офіс Генпрокурора (3261)


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14.02.2024 16:19 Відповісти
Вона не просто ходить - вона нам закони придумує
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14.02.2024 16:33 Відповісти
Зате іншого ''хєроя'' поставили командиром в ЗСУ
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14.02.2024 16:27 Відповісти
Чому рило замазали ??? Адже є вирок суду !!! Чудні діла ... .
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14.02.2024 16:29 Відповісти
Любуйтеся, тільки дітям на показуйте, особливо на ніч.

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14.02.2024 18:51 Відповісти
який переховувався після оголошення вироку
у ресторані колі катпєти
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14.02.2024 17:06 Відповісти
И эта тварь сидеть не будет так как и все остальные убийцы майдановцев это все друзья зели и ихней власти и никого они в в тюрягу не посадят они им нужны еще будут на выборах и очередных майданах это их невидимая армия.
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14.02.2024 17:39 Відповісти
 
 