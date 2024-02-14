Справи Майдану: затримано ексміліціонера харківського "Беркуту", який переховувався після оголошення вироку. ФОТО

В одному з селищ Харківського району Харківської області затримано та взято під варту колишнього міліціонера БМОП "Беркут" ГУМВС України в Харківській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, затриманий - колишній працівник "Беркуту". Він був засуджений до 6 років позбавлення волі за катування 20 січня 2014 року протестувальників на колонаді центрального входу на стадіон "Динамо" імені В. Лобановського (ч. 2 ст. 127 КК України). Підтримання публічного обвинувачення в суді здійснювали прокурори Офісу Генерального прокурора.

Після ухвалення 21 грудня 2023 року судом обвинувального вироку він почав переховуватися та був оголошений у розшук.

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