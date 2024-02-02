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Справи Майдану: Повідомлено про підозру екскомандиру та трьом співробітникам кримського "Беркуту"

Новини Цензор.НЕТ Події

беркут,євромайдан

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру колишньому командиру РМОП "Беркут" УМВС України в м. Севастополі та ще трьом співробітникам цього ж підрозділу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, колишні правоохоронці упродовж січня-лютого 2014 року брали активну участь у незаконній протидії мирним акціям протесту у столиці.

З 26 лютого 2014 року після повернення з Києва до Севастополя вони протиправно заволоділи кількома десятками одиниць автоматичної вогнепальної зброї, яка зберігалась за місцем дислокації спецпідрозділу.

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Надалі, за попередньою змовою з представниками РФ та іншими особами, які надавали допомогу державі-агресору у підривній діяльності проти України, підозрювані використали цю зброю під час блокування автошляхів сполучення між Кримом та Херсонською областю. Таким чином вони сприяли РФ у здійсненні окупації територій м. Севастополь та АР Крим.

Підозрюваним інкриміновано посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, державну зраду, а також заволодіння вогнепальною зброєю шляхом зловживання службовим становищем (ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 262 КК України).

Досудове розслідування здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань.

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вони, мабуть, весь цей час очікували на вирок, сидячи в Києві?
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02.02.2024 10:20 Відповісти
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02.02.2024 10:51 Відповісти
як так?
казали ж, що всьо! термін вийшов. і дбр всі документи спалили.
нє?
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02.02.2024 10:21 Відповісти
повідомте вже бубі, він хоч сам і не бив,
але закликав - електричества хотів!
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02.02.2024 10:22 Відповісти
Вчасно і оперативненько!
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02.02.2024 10:23 Відповісти
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02.02.2024 10:36 Відповісти
Так зепідр випустив всі беркутівців на волю
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02.02.2024 10:39 Відповісти
а за ржав над захопленим ордловнею українським танком,
обнімався і фоткався зі ордловнею-зрадниками України,
4 рази не виконав свій громадянський обовьязок,
ледь теплу мівіну десь там під землею їв і не похудав - який срок?
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02.02.2024 10:42 Відповісти
 
 