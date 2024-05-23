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Новини Фото Розслідування злочинів на Майдані
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Справи Майдану: Екскомандиру взводу та трьом співробітникам севастопольського "Беркуту" оголошено про підозру у державній зраді. ФОТОрепортаж

Повідомлено про підозру в державній зраді колишньому командирові автотранспортного взводу РМОП "Беркуту" в місті Севастополі та ще трьом співробітникам цього спецпідрозділу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

У чому звинувачують ексберкутівців?

Як зазначається, експравоохоронці упродовж січня-лютого 2014 року брали активну участь у незаконній протидії мирним акціям протесту в Києві. Повернувшись до Севастополя, вони протиправно заволоділи десятками автоматів, які зберігалися в місці дислокації спецпідрозділу.

Надалі за попередньою змовою з представниками РФ та іншими особами, "беркутівці" використали цю зброю під час блокування автошляхів між Кримом та Херсонською областю - з 27 лютого по 20 березня 2014 року.

Підозри "Беркут" з Криму за злочини проти активістів на Майдані

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Таким чином підозрювані сприяли РФ у здійсненні анексії територій Севастополя та Криму, наголошують в ОГП.

Їм інкриміновано посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, державну зраду, а також заволодіння вогнепальною зброєю шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 262 КК України).

Підозри "Беркут" з Криму за злочини проти активістів на Майдані
Підозри "Беркут" з Криму за злочини проти активістів на Майдані

У разі затримання їм загрожуватиме довічне ув’язнення.

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Автор: 

Беркут (532) Крим (14147) злочини проти Майдану (309) підозра (767) Офіс Генпрокурора (3250)


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Вивозив цих підарів до Криму -особисто Гриценко,та не дав їх *********...
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23.05.2024 12:52 Відповісти
Як оперативно. Всього десять років пройшло.
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23.05.2024 12:59 Відповісти
Мгм...
Так потроху доберетеся і до Богдана Хмельницького та оголосите підозру і йому!
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23.05.2024 13:04 Відповісти
Стісняюсь спитать: А як там "днєпрапєтровскій бєркут"?

"У Дніпрі розформують полк особливого призначення ГУНП області, всі спецпризначенці будуть переведені до штурмової бригади "Лють". ВIДЕО" Джерело:
https://censor.net/ua/v3472314
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23.05.2024 13:56 Відповісти
Все добре хто захотів заільнитись гтримали повістки хто залишився в лють
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23.05.2024 13:59 Відповісти
нагадую , що на початку 90их беркут потопив в морі багато сераратистів кримських , про це мало говорять але так береут завадив московії відкусити Крим , але московія наполеглива і потім вона застрала агентурою умю державну владу і перекупила беркутівців ...
наші спец служби не змогли протистояти такій масованій агентурній роботі ворога на жаль
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23.05.2024 13:58 Відповісти
 
 