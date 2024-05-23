Справи Майдану: Екскомандиру взводу та трьом співробітникам севастопольського "Беркуту" оголошено про підозру у державній зраді. ФОТОрепортаж

Повідомлено про підозру в державній зраді колишньому командирові автотранспортного взводу РМОП "Беркуту" в місті Севастополі та ще трьом співробітникам цього спецпідрозділу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

У чому звинувачують ексберкутівців?

Як зазначається, експравоохоронці упродовж січня-лютого 2014 року брали активну участь у незаконній протидії мирним акціям протесту в Києві. Повернувшись до Севастополя, вони протиправно заволоділи десятками автоматів, які зберігалися в місці дислокації спецпідрозділу.

Надалі за попередньою змовою з представниками РФ та іншими особами, "беркутівці" використали цю зброю під час блокування автошляхів між Кримом та Херсонською областю - з 27 лютого по 20 березня 2014 року.

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Таким чином підозрювані сприяли РФ у здійсненні анексії територій Севастополя та Криму, наголошують в ОГП.

Їм інкриміновано посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, державну зраду, а також заволодіння вогнепальною зброєю шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 262 КК України).





У разі затримання їм загрожуватиме довічне ув’язнення.

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