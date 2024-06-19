УКР
Справи Майдану: Встановлено правоохоронців, які здійснили перші постріли по мітингувальниках 20 лютого 2014 року, - Офіс Генпрокурора

Україна повідомила про підозри правоохоронцям, які першими почали стріляти в активістів

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора зібрано достатньо доказів та повідомлено про підозру двом колишнім правоохоронцям, які здійснили перші постріли по мітингувальниках 20 лютого 2014 року. Це командир роти спецпідрозділу "Беркут" УМВС України в м. Севастополі та один із міліціонерів цього підрозділу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОГП.

Що встановило слідство?

За даними слідства, командир роти спецпідрозділу "Беркут" та його підлеглі, перебували 20 лютого 2014 року близько 9 год ранку на вулиці Інститутській в Києві в районі пішохідного мосту. Діючи погоджено з правоохоронцями спецроти Київського "Беркуту", вони застосували до учасників акцій протесту вогнепальну зброю – помпові рушниці Форт-500, споряджені патронами з свинцевою картеччю.

Унаслідок таких дій підозрюваних загинуло троє мітингувальників, а ще троє дістали вогнепальні поранення різного ступеня тяжкості.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Справи Майдану: Прокурори оскаржать рішення суду щодо закриття кримінального провадження проти правоохоронців

"Ці злочини передували подальшим масовим умисним вбивствам та замахам на вбивства учасників акцій протесту, вчиненим міліціонерами так званої "чорної роти" та внутрішніх військ МВС України із застосуванням нарізної табельної автоматичної та снайперської вогнепальної зброї", - зазначили в Офісі Генпрокурора.

Розстріли активістів на Майдані 

Загалом зранку 20 лютого 2014 року було вбито 48 протестувальників, ще понад 90 зазнали вогнепальних поранень.

Після цих подій підозрювані повернулися до міста Севастополя, де згодом перейшли на бік РФ та сприяли окупації півострова.

Читайте також: Справи Майдану: Екскомандиру взводу та трьом співробітникам севастопольського "Беркуту" оголошено про підозру у державній зраді. ФОТОрепортаж 

Раніше повідомлялося, що у справах Майдану за 2023 рік засуджено 18 осіб - більше, ніж за 4 попередні роки разом.

Автор: 

Беркут (533) злочини проти Майдану (310) Офіс Генпрокурора (3391)
Топ коментарі
+12
це ж ними татаров керував ?
тобто він все знав і був учасником
показати весь коментар
19.06.2024 15:38 Відповісти
+10
Усі вони були учасниками: і ермак, і татаров, і подоляк і шурма - усе оточення зеленског це антимайдан і колишні риги.
показати весь коментар
19.06.2024 16:15 Відповісти
+8
Скажімо так, він ними не керував, бо був на той час ніхто, ате він їх відмазував і виправдовував. У нього і у них було одне керівництво.
показати весь коментар
19.06.2024 15:48 Відповісти
це ж ними татаров керував ?
тобто він все знав і був учасником
показати весь коментар
19.06.2024 15:38 Відповісти
Він ними не керував, а відмазував....
показати весь коментар
19.06.2024 15:47 Відповісти
Тобто він все знав. І знав тих, хто вбивав.
показати весь коментар
19.06.2024 15:49 Відповісти
А Єрмак оргайнізовував тітушок на замовлення єльбруса тадеєва
показати весь коментар
21.06.2024 01:34 Відповісти
Скажімо так, він ними не керував, бо був на той час ніхто, ате він їх відмазував і виправдовував. У нього і у них було одне керівництво.
показати весь коментар
19.06.2024 15:48 Відповісти
Він був замом міністра ВС.
показати весь коментар
19.06.2024 17:55 Відповісти
Ні. 😊 "З 2011 року був заступником начальника Головного слідчого управління https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністерства внутрішніх справ .https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%A3%D0%9F-11 [11]
показати весь коментар
19.06.2024 18:11 Відповісти
Усі вони були учасниками: і ермак, і татаров, і подоляк і шурма - усе оточення зеленског це антимайдан і колишні риги.
показати весь коментар
19.06.2024 16:15 Відповісти
Мабуть, оті з беркутні, яких судді МАЙДАНУ, уже відпустили на московію?!?!
То повісити, отаких СУДДІВСЬКИХ від портнова-лукаш-лавриновича…
Чим вони(суддівські), відрізняються від тієї беркутні, хто стріляв у безоружних МАЙДАНІВЦІВ з дерев'яними щитами??
Знову, «дивно» по татрівські, замусолюють усі справи МАЙДАНІВЦІВ!!
Готуються, хоть якісь здобутки показати, Оманські приблуди95, перед виборами??!!
показати весь коментар
19.06.2024 15:41 Відповісти
А зараз що поліція краще? Така сама, особливо кати з патрульної поліції.
показати весь коментар
19.06.2024 15:52 Відповісти
Хоч один, винний у вбивствах, викраденнях і репресіях, що чинились в 2014 році реально покараний? Хоч хтось відбуває реальний термін? Чи за більше ніж сотню вбитих люде тільки умовні вироки, на які виконавцям насрати?
показати весь коментар
19.06.2024 16:19 Відповісти
А тепер, давайте встановіть і назовіть тих, хто сприяв тому, що вони втекли від правосуддя - тих суддів, що відпустили, тих подонків з корочками адвокатів, що відмазували їх, тих подонків мурорських, які знали і приховували всі деталі.
Але ж це одразу потягне ниточку аж до...ОПи і радників самого ЗЕбуїна! А це вже для них небезпечно, тому й відпустили їх після виборів 19-го, бо була й така домовленість.
Так що, не бухтіть тут, що тільки зараз встановили, бо ця шобла і брала на себе зобов'язання відпустити тих, хто знищував патріотів - бо такі їм і зараз потрібні. Червінського та генералів патріоти знищувати не будуть, а ось такі покидьки, яких аваков повернув до мусорні та такі, яких ЗЕбуїн відпустив і звільнив від відповідальності будуть робити все, що їм прикажуть, а потім відмажуть.
показати весь коментар
19.06.2024 16:25 Відповісти
Зеленського не підтримую , але я за справедливість. Він не має жодного відношеннядо тих , хто тікав після розстрілу майдану.
показати весь коментар
19.06.2024 17:44 Відповісти
Він їх відпускав пачками з-під охорони з незавершеними судами. Після виборів 19-го - він до ВСЬОГО мав відношення, якщо ви ще не знаєте. Він і його шобла, яку ВІН і контролює(як йому здається).
показати весь коментар
20.06.2024 11:26 Відповісти
Вони втекли ще до того , як він став президентом ))))
показати весь коментар
21.06.2024 15:53 Відповісти
Прокурори - підари!За 10 років встановили двох мусорів,про яких всі все знали,але нічого не робили!Скількі налогів вони зжерли?
показати весь коментар
19.06.2024 16:31 Відповісти
они ж вместе учились в ментовских академиях...и какой мент посадит мента?
показати весь коментар
19.06.2024 17:54 Відповісти
 
 