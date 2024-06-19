Справи Майдану: Встановлено правоохоронців, які здійснили перші постріли по мітингувальниках 20 лютого 2014 року, - Офіс Генпрокурора

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора зібрано достатньо доказів та повідомлено про підозру двом колишнім правоохоронцям, які здійснили перші постріли по мітингувальниках 20 лютого 2014 року. Це командир роти спецпідрозділу "Беркут" УМВС України в м. Севастополі та один із міліціонерів цього підрозділу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОГП.

Що встановило слідство?

За даними слідства, командир роти спецпідрозділу "Беркут" та його підлеглі, перебували 20 лютого 2014 року близько 9 год ранку на вулиці Інститутській в Києві в районі пішохідного мосту. Діючи погоджено з правоохоронцями спецроти Київського "Беркуту", вони застосували до учасників акцій протесту вогнепальну зброю – помпові рушниці Форт-500, споряджені патронами з свинцевою картеччю.

Унаслідок таких дій підозрюваних загинуло троє мітингувальників, а ще троє дістали вогнепальні поранення різного ступеня тяжкості.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Справи Майдану: Прокурори оскаржать рішення суду щодо закриття кримінального провадження проти правоохоронців

"Ці злочини передували подальшим масовим умисним вбивствам та замахам на вбивства учасників акцій протесту, вчиненим міліціонерами так званої "чорної роти" та внутрішніх військ МВС України із застосуванням нарізної табельної автоматичної та снайперської вогнепальної зброї", - зазначили в Офісі Генпрокурора.

Розстріли активістів на Майдані

Загалом зранку 20 лютого 2014 року було вбито 48 протестувальників, ще понад 90 зазнали вогнепальних поранень.

Після цих подій підозрювані повернулися до міста Севастополя, де згодом перейшли на бік РФ та сприяли окупації півострова.

Читайте також: Справи Майдану: Екскомандиру взводу та трьом співробітникам севастопольського "Беркуту" оголошено про підозру у державній зраді. ФОТОрепортаж

Раніше повідомлялося, що у справах Майдану за 2023 рік засуджено 18 осіб - більше, ніж за 4 попередні роки разом.