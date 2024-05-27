Справи Майдану: Прокурори оскаржать рішення суду щодо закриття кримінального провадження проти правоохоронців

Прокурори мають намір оскаржити рішення суду про закриття за строками давності кримінального провадження стосовно правоохоронців, які вчинили злочини під час подій 30 листопада та 1 грудня 2013 року.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, прокурори Офісу Генерального прокурора внесуть апеляційну скаргу на ухвалу Шевченківського районного суду м. Києва від 24 травня 2024. Йдеться про рішення суду про закриття за строками давності кримінального провадження стосовно 4 керівників підрозділів столичного "Беркуту" та начальника управління громадської безпеки Київської міліції, яких обвинувачують у перевищенні влади із застосуванням насильства та протиправному перешкоджанні акціям протесту 30 листопада та 1 грудня 2013 року.

Повідомляється, що обвинувальний акт був скерований до суду у 2015 році.

Також дивіться: Справи Майдану: Екскомандиру взводу та трьом співробітникам севастопольського "Беркуту" оголошено про підозру у державній зраді. ФОТОрепортаж

"Упродовж судового розгляду сторона захисту систематично зловживала процесуальними правами з метою зриву судових засідань та затягування розгляду справи. У зв’язку з цим прокурори неодноразово звертали увагу суду на необхідність дотримання розумних строків судового провадження", - наголосили в Офісі Генпрокурора.



Зазначається, що зараз на судове рішення прокурори готують апеляційну скаргу з підстав недотримання вимог КПК України при закритті кримінального провадження за строками давності.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Генерал СБУ Вітюк у 2014 році знімав розстріли на Майдані з боку "Беркута" як оперативник Служби, - ЗМІ. ВIДЕО

Раніще повідомлялося, що у справах Майдану за 2023 рік засуджено 18 осіб - більше, ніж за 4 попередні роки разом.