Справи Майдану: Прокурори оскаржать рішення суду щодо закриття кримінального провадження проти правоохоронців
Прокурори мають намір оскаржити рішення суду про закриття за строками давності кримінального провадження стосовно правоохоронців, які вчинили злочини під час подій 30 листопада та 1 грудня 2013 року.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, прокурори Офісу Генерального прокурора внесуть апеляційну скаргу на ухвалу Шевченківського районного суду м. Києва від 24 травня 2024. Йдеться про рішення суду про закриття за строками давності кримінального провадження стосовно 4 керівників підрозділів столичного "Беркуту" та начальника управління громадської безпеки Київської міліції, яких обвинувачують у перевищенні влади із застосуванням насильства та протиправному перешкоджанні акціям протесту 30 листопада та 1 грудня 2013 року.
Повідомляється, що обвинувальний акт був скерований до суду у 2015 році.
"Упродовж судового розгляду сторона захисту систематично зловживала процесуальними правами з метою зриву судових засідань та затягування розгляду справи. У зв’язку з цим прокурори неодноразово звертали увагу суду на необхідність дотримання розумних строків судового провадження", - наголосили в Офісі Генпрокурора.
Зазначається, що зараз на судове рішення прокурори готують апеляційну скаргу з підстав недотримання вимог КПК України при закритті кримінального провадження за строками давності.
Раніще повідомлялося, що у справах Майдану за 2023 рік засуджено 18 осіб - більше, ніж за 4 попередні роки разом.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хто сумнівався, що у 2019-му переміг антимайдан? Бо тут вам результат: суд Києва закрив справу про силовий розгін учасників Майдану і зняв усі звинувачення з підозрюваних
❗Йдеться про мирні акції 30 листопада та 1 грудня 2013 року. Причина закриття справи - закінчення строку давності.
А, ну да... Відповідь одна на всі питання - не вистачило часу.....
Втім, ти ж типовий 73/43%зебіл.... Ну, може бути, тобі аби висратись...
Упродовж судового розгляду сторона захисту систематично зловживала процесуальними правами з метою зриву судових засідань та затягування розгляду справи Джерело:
І лише зараз це з'ясувалося. Тепер зрозуміло, чому було все незрозуміло і кому це затягування було потрібне.
Суд Лінча в Україні, може ще дещо поправити у суддівських! Але, щоб тільки, навпроти приміщень СУДІВ…. Наглядно буде….ПРАВОСУДДЯ
Герої що повстали за Свободу
І дивляться на нас, чого ми варті
Чи не коротка пам'ять у народу…
Правки Лозового до КПК України, за якими злочинців звільняють від відповідальності, приймалися за допомогою шахрайства і фальсифікації законопроекту у ВР.
«А ось і розв'язка - судова реформа завершилася шахрайством та підробкою кінцевої редакції проекту 6232. Голова комітету пішов на відвертий підлог та самостійно сформулював поправки депутатів. Цікаво дізнатися у членів цього комітету, як і коли вони голосували за це рішення», - написала нардеп Олена Сотник.
https://nashigroshi.org/2017/10/06/pravku-lozovoho-minyayut-zadnim-chyslo/
https://glavcom.ua/publications/yak-ukrajina-postavila-rekord-ginnesa-odnim-zakonom-zakrili-milyon-kriminalnih-sprav-441947.html