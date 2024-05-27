Дела Майдана: Прокуроры обжалуют решение суда о закрытии уголовного производства против правоохранителей

Прокуроры намерены обжаловать решение суда о закрытии по срокам давности уголовного производства в отношении правоохранителей, совершивших преступления во время событий 30 ноября и 1 декабря 2013 года.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, прокуроры Офиса Генерального прокурора внесут апелляционную жалобу на постановление Шевченковского районного суда г. Киева от 24 мая 2024. Речь идет о решении суда о закрытии по срокам давности уголовного производства в отношении 4 руководителей подразделений столичного "Беркута" и начальника управления общественной безопасности Киевской милиции, которых обвиняют в превышении власти с применением насилия и противоправном препятствовании акциям протеста 30 ноября и 1 декабря 2013 года.

Сообщается, что обвинительный акт был направлен в суд в 2015 году.

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"В течение судебного разбирательства сторона защиты систематически злоупотребляла процессуальными правами с целью срыва судебных заседаний и затягивания рассмотрения дела. В связи с этим прокуроры неоднократно обращали внимание суда на необходимость соблюдения разумных сроков судебного производства", - отметили в Офисе Генпрокурора.



Отмечается, что сейчас на судебное решение прокуроры готовят апелляционную жалобу на основании несоблюдения требований УПК Украины при закрытии уголовного производства по срокам давности.

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