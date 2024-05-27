РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3022 посетителя онлайн
Новости Расследование преступлений на Майдане
1 127 11
Беркут (8675) преступления против Майдана (291) Офис Генпрокурора (2380)

Дела Майдана: Прокуроры обжалуют решение суда о закрытии уголовного производства против правоохранителей

Злочини проти Майдану

Прокуроры намерены обжаловать решение суда о закрытии по срокам давности уголовного производства в отношении правоохранителей, совершивших преступления во время событий 30 ноября и 1 декабря 2013 года.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, прокуроры Офиса Генерального прокурора внесут апелляционную жалобу на постановление Шевченковского районного суда г. Киева от 24 мая 2024. Речь идет о решении суда о закрытии по срокам давности уголовного производства в отношении 4 руководителей подразделений столичного "Беркута" и начальника управления общественной безопасности Киевской милиции, которых обвиняют в превышении власти с применением насилия и противоправном препятствовании акциям протеста 30 ноября и 1 декабря 2013 года.

Сообщается, что обвинительный акт был направлен в суд в 2015 году.

Смотрите: Дела Майдана: Экс-командиру взвода и трем сотрудникам севастопольского "Беркута" объявлено о подозрении в государственной измене. ФОТОрепортаж

"В течение судебного разбирательства сторона защиты систематически злоупотребляла процессуальными правами с целью срыва судебных заседаний и затягивания рассмотрения дела. В связи с этим прокуроры неоднократно обращали внимание суда на необходимость соблюдения разумных сроков судебного производства", - отметили в Офисе Генпрокурора.

Отмечается, что сейчас на судебное решение прокуроры готовят апелляционную жалобу на основании несоблюдения требований УПК Украины при закрытии уголовного производства по срокам давности.

Также смотрите: Генерал СБУ Витюк в 2014 году снимал расстрелы на Майдане со стороны "Беркута" как оперативник Службы, - СМИ. ВИДЕО

Ранее сообщалось, что по делам Майдана за 2023 год осуждено 18 человек - больше, чем за 4 предыдущих года вместе взятых.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
Закрили не тому, що не змогли нічого довести чи не знайшли винних, а просто за строком давності! Це пи..дець.
показать весь комментарий
27.05.2024 15:34
+4
Хто сумнівався, що до 2019 засудять ментів?

А, ну да... Відповідь одна на всі питання - не вистачило часу.....
показать весь комментарий
27.05.2024 15:52
+3
https://t.me/putch111/45889 Путч. Русский - нах*й

Хто сумнівався, що у 2019-му переміг антимайдан? Бо тут вам результат: суд Києва закрив справу про силовий розгін учасників Майдану і зняв усі звинувачення з підозрюваних

Йдеться про мирні акції 30 листопада та 1 грудня 2013 року. Причина закриття справи - закінчення строку давності.
показать весь комментарий
27.05.2024 15:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://t.me/putch111/45889 Путч. Русский - нах*й

Хто сумнівався, що у 2019-му переміг антимайдан? Бо тут вам результат: суд Києва закрив справу про силовий розгін учасників Майдану і зняв усі звинувачення з підозрюваних

Йдеться про мирні акції 30 листопада та 1 грудня 2013 року. Причина закриття справи - закінчення строку давності.
показать весь комментарий
27.05.2024 15:23 Ответить
Хто сумнівався, що до 2019 засудять ментів?

А, ну да... Відповідь одна на всі питання - не вистачило часу.....
показать весь комментарий
27.05.2024 15:52 Ответить
ти не помилився віконцем? Може хотів запитати юзера під його коментом в ?
Втім, ти ж типовий 73/43%зебіл.... Ну, може бути, тобі аби висратись...
показать весь комментарий
27.05.2024 16:54 Ответить
Це для галочки ?
показать весь комментарий
27.05.2024 15:27 Ответить
Повідомляється, що обвинувальний акт був скерований до суду у 2015 році Джерело:
Упродовж судового розгляду сторона захисту систематично зловживала процесуальними правами з метою зриву судових засідань та затягування розгляду справи Джерело:

І лише зараз це з'ясувалося. Тепер зрозуміло, чому було все незрозуміло і кому це затягування було потрібне.
показать весь комментарий
27.05.2024 15:31 Ответить
Закрили не тому, що не змогли нічого довести чи не знайшли винних, а просто за строком давності! Це пи..дець.
показать весь комментарий
27.05.2024 15:34 Ответить
Це і є відповідь, СУДДІВСЬКОЇ СВОРИ та ОПУ з татаровим щодо Героїв МАЙДАНУ, суддівські, ТІЛЬКИ жирують на шиї в Українців!
Суд Лінча в Україні, може ще дещо поправити у суддівських! Але, щоб тільки, навпроти приміщень СУДІВ…. Наглядно буде….ПРАВОСУДДЯ
показать весь комментарий
27.05.2024 15:40 Ответить
Небесна Сотня заступа на вічну варту
Герої що повстали за Свободу
І дивляться на нас, чого ми варті
Чи не коротка пам'ять у народу…
показать весь комментарий
27.05.2024 15:55 Ответить
Це результат судової псевдореформи минулої влади ПОПа.

Правки Лозового до КПК України, за якими злочинців звільняють від відповідальності, приймалися за допомогою шахрайства і фальсифікації законопроекту у ВР.
«А ось і розв'язка - судова реформа завершилася шахрайством та підробкою кінцевої редакції проекту 6232. Голова комітету пішов на відвертий підлог та самостійно сформулював поправки депутатів. Цікаво дізнатися у членів цього комітету, як і коли вони голосували за це рішення», - написала нардеп Олена Сотник.

https://nashigroshi.org/2017/10/06/pravku-lozovoho-minyayut-zadnim-chyslo/
https://glavcom.ua/publications/yak-ukrajina-postavila-rekord-ginnesa-odnim-zakonom-zakrili-milyon-kriminalnih-sprav-441947.html
показать весь комментарий
27.05.2024 16:55 Ответить
Це означає, що їх легко можна визнати неконституційними через КСУ при бажанні зацікавлених осіб.
показать весь комментарий
27.05.2024 23:12 Ответить
 
 