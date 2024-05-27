Дела Майдана: Прокуроры обжалуют решение суда о закрытии уголовного производства против правоохранителей
Прокуроры намерены обжаловать решение суда о закрытии по срокам давности уголовного производства в отношении правоохранителей, совершивших преступления во время событий 30 ноября и 1 декабря 2013 года.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, прокуроры Офиса Генерального прокурора внесут апелляционную жалобу на постановление Шевченковского районного суда г. Киева от 24 мая 2024. Речь идет о решении суда о закрытии по срокам давности уголовного производства в отношении 4 руководителей подразделений столичного "Беркута" и начальника управления общественной безопасности Киевской милиции, которых обвиняют в превышении власти с применением насилия и противоправном препятствовании акциям протеста 30 ноября и 1 декабря 2013 года.
Сообщается, что обвинительный акт был направлен в суд в 2015 году.
"В течение судебного разбирательства сторона защиты систематически злоупотребляла процессуальными правами с целью срыва судебных заседаний и затягивания рассмотрения дела. В связи с этим прокуроры неоднократно обращали внимание суда на необходимость соблюдения разумных сроков судебного производства", - отметили в Офисе Генпрокурора.
Отмечается, что сейчас на судебное решение прокуроры готовят апелляционную жалобу на основании несоблюдения требований УПК Украины при закрытии уголовного производства по срокам давности.
Ранее сообщалось, что по делам Майдана за 2023 год осуждено 18 человек - больше, чем за 4 предыдущих года вместе взятых.
Пожалуйста, подождите...
Хто сумнівався, що у 2019-му переміг антимайдан? Бо тут вам результат: суд Києва закрив справу про силовий розгін учасників Майдану і зняв усі звинувачення з підозрюваних
❗Йдеться про мирні акції 30 листопада та 1 грудня 2013 року. Причина закриття справи - закінчення строку давності.
А, ну да... Відповідь одна на всі питання - не вистачило часу.....
Втім, ти ж типовий 73/43%зебіл.... Ну, може бути, тобі аби висратись...
Упродовж судового розгляду сторона захисту систематично зловживала процесуальними правами з метою зриву судових засідань та затягування розгляду справи Джерело:
І лише зараз це з'ясувалося. Тепер зрозуміло, чому було все незрозуміло і кому це затягування було потрібне.
Суд Лінча в Україні, може ще дещо поправити у суддівських! Але, щоб тільки, навпроти приміщень СУДІВ…. Наглядно буде….ПРАВОСУДДЯ
Герої що повстали за Свободу
І дивляться на нас, чого ми варті
Чи не коротка пам'ять у народу…
Правки Лозового до КПК України, за якими злочинців звільняють від відповідальності, приймалися за допомогою шахрайства і фальсифікації законопроекту у ВР.
«А ось і розв'язка - судова реформа завершилася шахрайством та підробкою кінцевої редакції проекту 6232. Голова комітету пішов на відвертий підлог та самостійно сформулював поправки депутатів. Цікаво дізнатися у членів цього комітету, як і коли вони голосували за це рішення», - написала нардеп Олена Сотник.
https://nashigroshi.org/2017/10/06/pravku-lozovoho-minyayut-zadnim-chyslo/
https://glavcom.ua/publications/yak-ukrajina-postavila-rekord-ginnesa-odnim-zakonom-zakrili-milyon-kriminalnih-sprav-441947.html