Дела Майдана: Передано в суд дело в отношении предателей из бывшего "Беркута", которые помогали РФ оккупировать Крым

Работники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении экс-командира взвода севастопольского "Беркута" и трех бывших сотрудников этого подразделения, которые сбежали с оружием с материковой части Украины. В дальнейшем они пошли на службу к врагу, способствуя ему захватить полуостров.

Об этом сообщают пресс-служба ГБР и Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Действия предателей

Отмечается, что они на протяжении 2013-2014 годов вместе с сотрудниками из других подразделений "Беркута" участвовали в силовом противодействии акциям протеста. Предатели, в частности, охраняли Администрацию президента Украины, для чего в ночь с 20 на 21 февраля 2014 года получили 40 автоматов Калашникова.

"После побега экс-президента и победы Революции Достоинства подозреваемые четко поняли, что пришло время отвечать за совершенные преступления против активистов, поэтому с оружием выехали в Севастополь. В АР Крым экс-правоохранители перешли на службу врагу и способствовали России в оккупации полуострова", - говорится в сообщении.

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По данным правоохранителей, экс-беркутовцы без всяких полномочий присматривали транспортные средства, проверяли документы у граждан, которые ехали на полуостров, и не допускали международных наблюдателей, журналистов, правоохранителей и военных, чем помогли РФ временно оккупировать территорию Крыма.

Задержание беркутовцами активистов Майдана

Так, одетые в украинскую форму и с присвоенным оружием подозреваемые дежурили на искусственно созданных блок-постах всех автодорог, которые вели с материковой части на полуостров.

"В частности, бывшими правоохранителями на блок-постах были незаконно задержаны активисты "Майдана" и журналисты, которых после издевательств за их патриотические взгляды и убеждения, переданы военным РФ. Экс-беркутовцам крайне не понравилось наличие у девушек украинских флажков и татуировки "Небесной сотни". Только благодаря освещению этой ситуации в СМИ пленные через несколько дней были освобождены", - сообщили в ГБР.

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Подозреваемые получили должности в оккупационных органах власти и российское гражданство, в связи с чем досудебное расследование в отношении них осуществлялось по специальной (заочной) процедуре.

Также следственным судьей в отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, что позволит задержать обвиняемых сразу после деоккупации Крыма.

Максимальное наказание - 15 лет лишения свободы.

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