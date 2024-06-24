РУС
Дела Майдана: суд перенес на 7 августа подготовительное заседание по делу Януковича

Суд переніс підготовче засідання у справі Януковича

Подготовительное заседание по делу против экс-президента Виктора Януковича и представителей его силового блока по обвинению в организации разгона и расстрелов людей 18-20 февраля 2014 года Броварской горрайонный суд перенес на 11 часов 7 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Отмечается, что соответствующее решение объявила председательствующая коллегии судей Наталья Сиренко в связи с неявкой некоторых адвокатов обвиняемых.

"Посовещавшись на месте, суд постановил: отложить проведение подготовительного заседания на 7 августа, 11 часов, из-за неявки всех защитников", - отметила судья.

В частности, на подготовительное заседание в понедельник не явился один из адвокатов экс-главы СБУ Александра Якименко Евгений Солодко. Свое отсутствие он объяснил заграничной командировкой.

Также читайте: В Совете Европы обеспокоены, что дела Евромайдана могут закрыть по истечении сроков давности

Также адвокаты из Центра бесплатной правовой помощи, которые представляют интересы обвиняемых по этому делу, выразили ходатайство об их замене в связи с изменением подсудности этого дела из Киева на Киевскую область. Как они объяснили, поручение на защиту фигурантов дела они получали от регионального Центра бесплатной правовой помощи в г. Киеве, а не области.

Это ходатайство суд рассмотрит во время следующего подготовительного заседания.

В ходе подготовительного судебного заседания прокурор по делу Денис Иванов настаивал на рассмотрении дела "в разумные сроки". Для этого, по его словам, заседания должны назначаться 3-4 раза в месяц. На это председательствующая судья ответила, что не имеет возможности это сделать, поскольку она слушает в суде 250 дел.

Кроме того, во время судебного заседания суд удовлетворил ходатайство прокуроров об обеспечении онлайн-трансляций судебных заседаний. Следующие судебные заседания будут транслироваться на сайте "Судебной власти".

Читайте также: Дела Майдана: Прокуроры обжалуют решение суда о закрытии уголовного производства против правоохранителей

Расстрелы активистов на Майдане

Всего утром 20 февраля 2014 года было убито 48 протестующих, еще более 90 получили огнестрельные ранения.

Ранее сообщалось, что по делам Майдана за 2023 год осуждено 18 человек - больше, чем за 4 предыдущих года вместе.

4 октября 2023 года Государственное бюро расследований завершило следствие по делу в отношении экс-президента Януковича за организацию разгона и расстрелов демонстрантов 18-20 февраля 2014 года. Обвинительный акт направили в суд.

Кроме Януковича, в совершении преступлений против майдановцев обвиняются бывшие министр внутренних дел Виталий Захарченко, глава СБУ Александр Якименко, министр обороны Павел Лебедев и другие силовики.

По данным следствия, бывший президент Янукович дал указание тогдашнему министру внутренних дел Захарченко на применение огнестрельного оружия в отношении участников Майдана около 7 утра 20 февраля 2014 года, находясь в резиденции "Межигорье".

+2
Кажется, янык сдохнет от старости раньше, чем получит приговор.
24.06.2024 16:30 Ответить
+1
Влада виявилась неспроможною притягнути до відповідальності януковича і його посіпак. Ганьба
24.06.2024 16:08 Ответить
Не встиг Юрик-халтурик із цими справами розібратися. А так міг би бути самим не халтурним генпрокурором.
24.06.2024 15:47 Ответить
Та йому ж дали вже 13 років здається у 2016 р
24.06.2024 16:07 Ответить
Саме так!Янукович вже засуджений на 13 років за державну зраду ще при Порошенко!Це вже 3-й генпрокурор Костін за 5 років правління некомпетентного Зеленського популістськи ще раз "накручує" те саме?Чи так подають це непрофесійні журналісти?Просто черговий "зашквар" нездатності "зелених" щось видати за корисне для держави.Навіть не смішно.
24.06.2024 16:25 Ответить
Золотарь,ти хоч зрозумів,що назолотарив?Держзрада і наказ на вбивство мирних людей-різниці не вловлюєш?Чи захотілося випорожнитися?
24.06.2024 17:29 Ответить
24.06.2024 16:08 Ответить
24.06.2024 16:30 Ответить
24.06.2024 16:31 Ответить
Як там: батя, ми стараємось
24.06.2024 17:02 Ответить
Це цирк на дроті, не пройшло і пів року...
зараз мабуть ввиправдають за поправками лозового чи строком давності

Петицію про скасування попавок лозового Зеленський розглядає вже пів року!
Мабуть зараз жнива з тих у кого спливає термін, ще не всіх своїх шахраїв виправдали, от і тягнуть !
https://petition.president.gov.ua/petition/212828
https://petition.president.gov.ua/petition/212828
24.06.2024 16:44 Ответить
Десять років розслідують, їб@ть-копать. Та не поспішайте вже - 7 серпня цього року, чи ще через десять років, какая разніца? І таки ж хтось здохне за цей час
24.06.2024 17:01 Ответить
Що то було?..
24.06.2024 17:34 Ответить
на серпень 2024 року чи серпень 2025-го???
24.06.2024 17:51 Ответить
 
 