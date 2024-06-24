Дела Майдана: суд перенес на 7 августа подготовительное заседание по делу Януковича

Подготовительное заседание по делу против экс-президента Виктора Януковича и представителей его силового блока по обвинению в организации разгона и расстрелов людей 18-20 февраля 2014 года Броварской горрайонный суд перенес на 11 часов 7 августа.

Отмечается, что соответствующее решение объявила председательствующая коллегии судей Наталья Сиренко в связи с неявкой некоторых адвокатов обвиняемых.

"Посовещавшись на месте, суд постановил: отложить проведение подготовительного заседания на 7 августа, 11 часов, из-за неявки всех защитников", - отметила судья.

В частности, на подготовительное заседание в понедельник не явился один из адвокатов экс-главы СБУ Александра Якименко Евгений Солодко. Свое отсутствие он объяснил заграничной командировкой.

Также адвокаты из Центра бесплатной правовой помощи, которые представляют интересы обвиняемых по этому делу, выразили ходатайство об их замене в связи с изменением подсудности этого дела из Киева на Киевскую область. Как они объяснили, поручение на защиту фигурантов дела они получали от регионального Центра бесплатной правовой помощи в г. Киеве, а не области.

Это ходатайство суд рассмотрит во время следующего подготовительного заседания.

В ходе подготовительного судебного заседания прокурор по делу Денис Иванов настаивал на рассмотрении дела "в разумные сроки". Для этого, по его словам, заседания должны назначаться 3-4 раза в месяц. На это председательствующая судья ответила, что не имеет возможности это сделать, поскольку она слушает в суде 250 дел.

Кроме того, во время судебного заседания суд удовлетворил ходатайство прокуроров об обеспечении онлайн-трансляций судебных заседаний. Следующие судебные заседания будут транслироваться на сайте "Судебной власти".

Расстрелы активистов на Майдане

Всего утром 20 февраля 2014 года было убито 48 протестующих, еще более 90 получили огнестрельные ранения.

Ранее сообщалось, что по делам Майдана за 2023 год осуждено 18 человек - больше, чем за 4 предыдущих года вместе.

4 октября 2023 года Государственное бюро расследований завершило следствие по делу в отношении экс-президента Януковича за организацию разгона и расстрелов демонстрантов 18-20 февраля 2014 года. Обвинительный акт направили в суд.

Кроме Януковича, в совершении преступлений против майдановцев обвиняются бывшие министр внутренних дел Виталий Захарченко, глава СБУ Александр Якименко, министр обороны Павел Лебедев и другие силовики.

По данным следствия, бывший президент Янукович дал указание тогдашнему министру внутренних дел Захарченко на применение огнестрельного оружия в отношении участников Майдана около 7 утра 20 февраля 2014 года, находясь в резиденции "Межигорье".