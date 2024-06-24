Справи Майдану: суд переніс на 7 серпня підготовче засідання у справі Януковича

Підготовче засідання у справі проти експрезидента Віктора Януковича і представників його силового блоку за обвинуваченням в організації розгону та розстрілів людей 18-20 лютого 2014 року Броварський міськрайонний суд переніс на 11 годину 7 серпня.

Зазначається, що відповідне рішення оголосила головуюча колегії суддів Наталія Сіренко у зв’язку з неявкою деяких адвокатів обвинувачених.

"Порадившись на місці, суд ухвалив: відкласти проведення підготовчого засідання на 7 серпня, 11 годину, через неявку усіх захисників", - зазначила суддя.

Зокрема, на підготовче засідання у понеділок не з’явився один з адвокатів ексголови СБУ Олександра Якименка Євген Солодко. Свою відсутність він пояснив закордонним відрядженням.

Також адвокати з Центру безоплатної правової допомоги, які представляють інтереси обвинувачених у цій справі, висловили клопотання про їх заміну у зв’язку зі зміною підсудності цієї справи з Києва на Київську область. Як вони пояснили, доручення на захист фігурантів справи вони отримували від регіонального Центру безоплатної правової допомоги у м. Києві, а не області.

Це клопотання суд розгляне під час наступного підготовчого засідання.

Під час підготовчого судового засідання прокурор у справі Денис Іванов наполягав на розгляді справи "у розумні строки". Для цього, за його словами, засідання мають призначатися 3-4 рази на місяць. На це головуюча суддя відповіла, що не має змоги це зробити, оскільки вона слухає у суді 250 справ.

Крім того, під час судового засідання суд задовольнив клопотання прокурорів про забезпечення онлайн-трансляцій судових засідань. Наступні судові засідання будуть транслюватися на сайті "Судової влади".

Розстріли активістів на Майдані

Загалом зранку 20 лютого 2014 року було вбито 48 протестувальників, ще понад 90 зазнали вогнепальних поранень.

Раніше повідомлялося, що у справах Майдану за 2023 рік засуджено 18 осіб - більше, ніж за 4 попередні роки разом.

4 жовтня 2023 року Державне бюро розслідувань завершило слідство у справі стосовно експрезидента Януковича за організацію розгону та розстрілів демонстрантів 18-20 лютого 2014 року. Обвинувальний акт направили до суду.

Окрім Януковича, у вчиненні злочинів проти майданівців обвинувачуються колишні міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, голова СБУ Олександр Якименко, міністр оборони Павло Лебедєв та інші силовики.

За даними слідства, колишній президент Янукович дав вказівку тогочасному міністру внутрішніх справ Захарченку на застосування вогнепальної зброї щодо учасників Майдану близько 7 ранку 20 лютого 2014 року, перебуваючи у резиденції "Межигір’я".