Справи Майдану: Передано до суду справу щодо зрадників з колишнього "Беркуту", які допомагали РФ окупувати Крим

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо екскомандира взводу севастопольського "Беркуту" та трьох колишніх співробітників цього підрозділу, які втекли зі зброєю з материкової частини України. Надалі вони пішли на службу до ворога, сприяючи йому захопити півострів.

Про це повідомляють пресслужба ДБР та Офісу генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Дії зрадників

Зазначається, що вони упродовж 2013-2014 років разом зі співробітниками з інших підрозділів "Беркуту" брали участь у силовій протидії акціям протесту. Зрадники, зокрема, охороняли Адміністрацію президента України, для чого у ніч з 20 на 21 лютого 2014 року отримали 40 автоматів Калашникова.

"Після втечі експрезидента та перемоги Революції Гідності підозрювані чітко зрозуміли, що настав час відповідати за вчинені злочини проти активістів, тому зі зброєю виїхали до Севастополя. У АР Крим експравоохоронці перейшли на службу ворогові та сприяли Росії в окупації півострова", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Справи Майдану: Встановлено правоохоронців, які здійснили перші постріли по мітингувальниках 20 лютого 2014 року, - Офіс Генпрокурора

За даними правоохоронців, ексберкутівці без жодних повноважень доглядали транспортні засоби, перевіряли документи у громадян, які їхали на півострів, та не допускали міжнародних спостерігачів, журналістів, правоохоронців та військових, чим допомогли РФ тимчасово окупувати територію Криму.

Затримання беркутівцями активістів Майдану

Так, вдягнуті в українську форму та з привласненою зброєю підозрювані чергували на штучно створених блок-постах усіх автошляхів, які вели з материкової частини до півострова.

"Зокрема, колишніми правоохоронцями на блок-постах було незаконно затримано активістів "Майдану" та журналістів, яких після знущань за їх патріотичні погляди та переконання, передано військовим рф. Ексберкутівцям вкрай не сподобалась наявність у дівчат українських прапорців та татуювання "Небесної сотні". Лише завдяки висвітленню цієї ситуації у ЗМІ полонених через декілька днів було звільнено", - повідомили в ДБР.

Читайте також: Справи Майдану: суд переніс на 7 серпня підготовче засідання у справі Януковича

Підозрювані отримали посади в окупаційних органах влади та російське громадянство, у зв’язку з чим досудове розслідування відносно них здійснювалось за спеціальною (заочною) процедурою.

Також слідчим суддею відносно них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, що дозволить затримати обвинувачених одразу після деокупації Криму.

Максимальне покарання – 15 років позбавлення волі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справи Майдану: Екскомандиру взводу та трьом співробітникам севастопольського "Беркуту" оголошено про підозру у державній зраді. ФОТОрепортаж