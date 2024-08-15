Справи Майдану: Командирам Львівського, Харківського та Севастопольського "Беркуту" повідомлено про нові підозри - за розгін мітингувальників у ніч на 19 лютого 2014 року. ФОТО
Командирам підрозділів міліції особливого призначення "Беркут" ГУМВС України у Львівській, Харківській областях та міста Севастополя, а також помічнику начальника штабу Львівського "Беркута" повідомлено про підозри в організації незаконного перешкоджання акціям протесту в ніч із 18 на 19 лютого 2014 року у центрі Києва.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Так, у ніч на 19 лютого 2014 року, виконуючи злочинний наказ керівництва МВС України щодо розгону протестувальників з Майдану Незалежності, прилеглих вулиць та Будинку Профспілок, під керівництвом СБУ в центрі столиці проводилися антитерористичні заходи, які не мали реальних підстав.
"Під час силових дій співробітники "Беркуту" оточили Майдан зі сторони Європейської площі і вулиці Інститутської та штурмували учасників зібрань із застосуванням спеціальної техніки – БТРів, водометів "Торнадо", військових прожекторів. Також вони використовували вогнепальну зброю Форт-500 з набоями із свинцевої картечі та гранати завезені із Російської Федерації. Такі дії підозрюваних призвели до вбивств 12 мітингувальників, замахів на вбивства – 8, спричинення тяжких тілесних ушкоджень – 16, середньої тяжкості – 37, легких – 78, а також інших тяжких наслідків", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, нині вирішується питання про застосування щодо колишніх правоохоронців запобіжних заходів.
Командирам підрозділів інкриміновано організацію групою осіб незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій; перевищення влади та службових повноважень; нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також організацію умисних вбивств та закінчених замахів на умисні вбивства. Помічнику начальника штабу Львівського "Беркута" інкриміновано пособництво у вчиненні цих злочинів.
В Офісі Генпрокурора повідомили, що на цей час за цими подіями (проведення АТО 18.02.2014) до кримінальної відповідальності притягнуто ряд керівників органів державної влади, а також правоохоронців, які безпосередньо організували вчинення цих злочинів. Серед них колишні Голова СБУ, його перший заступник - керівник АТЦ при СБУ, міністр оборони України, міністр внутрішніх справ України, його заступник, керівництво ГУМВС України в м. Києві, а також-виконавці із числа співробітників підрозділів МОП "Беркут".
Також зазначається, що на розгляді у судах перебувають обвинувальні акти стосовно 19 осіб, серед яких 10 високопосадовців. Досудове розслідування стосовно 6 осіб триває.
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