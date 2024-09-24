Справи Майдану: Судитимуть eкскерівників СБУ та 20 чиновників ФСБ РФ

Перед судом постануть екскерівник СБУ, його перший заступник, начальник Департаменту захисту національної державності, а також директор та 20 працівників ФСБ РФ, який звинувачують у підривній діяльності, розпалюванні ворожнечі та незаконному перешкоджанню акціям протесту в 2013-2014 роках.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Серед обвинувачених генерал армії – колишній керівник служби безпеки президента рф, заступник головнокомандувача внутрішніми військами та ще 5 генералів, які займали керівні посади в фсб рф.

Слідство встановило, що у грудні 2013 року, на виконання спільного рішення тодішніх керівників СБУ та фсб рф, 20 співробітників російської спецслужби приїхали в Україну. Співробітники фсб розміщувалися в будівлях СБУ та, за підтримки колишніх очільника відомства, його заступника та керівника департаменту, організовували створення відеозаписів провокативного характеру", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що вони створили YouTube-канал, на якому поширили понад 250 відео, в яких дискредитувалися суспільно-політичні події в Україні та принижувалися українці як нація загалом.

"Таким чином, в ході розслідування у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, встановлено безпосередній вплив спецслужб рф на колишнє керівництво української спецслужби з метою проведення спільної підривної діяльності проти України та розпалювання національної ворожнечі і ненависті. Колишніх голову СБУ та начальника Департаменту СБУ також судитимуть за колабораційну діяльність – добровільне зайняття у 2022 році посад в незаконно утворених на тимчасово окупованих територіях України "органах безпеки" держави-агресора рф", - додали в Офісі Генпрокурора.

Наразі підозрювані переховуються від правоохоронних органів та перебувають в міжнародному розшуку.

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