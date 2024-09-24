УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10248 відвідувачів онлайн
Новини
2 012 13

Справи Майдану: Судитимуть eкскерівників СБУ та 20 чиновників ФСБ РФ

Судитимуть екскерівників СБУ та 20 чиновників ФСБ РФ у справах Майдану

Перед судом постануть екскерівник СБУ, його перший заступник, начальник Департаменту захисту національної державності, а також директор та 20 працівників ФСБ РФ, який звинувачують у підривній діяльності, розпалюванні ворожнечі та незаконному перешкоджанню акціям протесту в 2013-2014 роках.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Серед обвинувачених генерал армії – колишній керівник служби безпеки президента рф, заступник головнокомандувача внутрішніми військами та ще 5 генералів, які займали керівні посади в фсб рф.

Слідство встановило, що у грудні 2013 року, на виконання спільного рішення тодішніх керівників СБУ та фсб рф, 20 співробітників російської спецслужби приїхали в Україну. Співробітники фсб розміщувалися в будівлях СБУ та, за підтримки колишніх очільника відомства, його заступника та керівника департаменту, організовували створення відеозаписів провокативного характеру", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Справи Майдану: Командирам Львівського, Харківського та Севастопольського "Беркуту" повідомлено про нові підозри - за розгін мітингувальників у ніч на 19 лютого 2014 року. ФОТО

Зазначається, що вони створили YouTube-канал, на якому поширили понад 250 відео, в яких дискредитувалися суспільно-політичні події в Україні та принижувалися українці як нація загалом.

"Таким чином, в ході розслідування у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, встановлено безпосередній вплив спецслужб рф на колишнє керівництво української спецслужби з метою проведення спільної підривної діяльності проти України та розпалювання національної ворожнечі і ненависті. Колишніх голову СБУ та начальника Департаменту СБУ також судитимуть за колабораційну діяльність – добровільне зайняття у 2022 році посад в незаконно утворених на тимчасово окупованих територіях України "органах безпеки" держави-агресора рф", - додали в Офісі Генпрокурора.

Наразі підозрювані переховуються від правоохоронних органів та перебувають в міжнародному розшуку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Екскомандира "Беркута" Пацеляка, який керував розгоном Майдану, звільнено під заставу

Автор: 

злочини проти Майдану (309) Офіс Генпрокурора (3255)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+14
Як там татаров і чоловік верещук?
показати весь коментар
24.09.2024 11:25
+5
Баканова на нари?
показати весь коментар
24.09.2024 11:24
+2
А Татаров не постане?
показати весь коментар
24.09.2024 11:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Баканова на нари?
показати весь коментар
24.09.2024 11:24 Відповісти
Як там татаров і чоловік верещук?
показати весь коментар
24.09.2024 11:25 Відповісти
це тих хто років з 10 на рашці живе?
показати весь коментар
24.09.2024 11:31 Відповісти
А Татаров не постане?
показати весь коментар
24.09.2024 11:34 Відповісти
а яйцо которое чуть не убило Януковича будут судить
показати весь коментар
24.09.2024 11:37 Відповісти
сегодня годовщина
показати весь коментар
24.09.2024 11:38 Відповісти
Поки татаров в опі, це все тільки здригання повітря.
показати весь коментар
24.09.2024 11:42 Відповісти
Це все, на що здатна татарівська "прокуратура", ганьбище!
показати весь коментар
24.09.2024 11:45 Відповісти
Заочно звинувачі-заочно засуджені-заочно відсидять заочні терміни покарання.
Тріумф ЗеСправедливості!
Тепер й у форматі серіалу!
Добре хоч Нетфлікс таку муйню ніколи не купить.
показати весь коментар
24.09.2024 11:45 Відповісти
Не могут без дела сидеть. Придумывают себе работу.
показати весь коментар
24.09.2024 11:49 Відповісти
Баканова
та хернералів-зе-призначенців???
показати весь коментар
24.09.2024 11:53 Відповісти
Коли вже головного засланця із ОПи візмуть для надання показів?
показати весь коментар
24.09.2024 11:56 Відповісти
Татарка устраивает показательные выступления. Ну ничего падло, тоже рано или поздно на нарах будешь
показати весь коментар
24.09.2024 12:33 Відповісти
 
 