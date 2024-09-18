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Новости
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НАПК выявило у экс-омбудсмена Денисовой признака незаконного обогащения более чем на 42 млн грн

Ексомбудсменка Людмила Денісова

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции нашло у бывшего омбудсмена Людмилы Денисовой признаки незаконного обогащения и недостоверного декларирования на более 42 миллионов гривен, Нацполиция начала уголовные производства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный фейсбук НАПК.

Отмечается, что после полных проверок деклараций за 2022 и 2023 годы НАПК установило в действиях экс-омбудсмена, которая на конец 2023 года была членом правления Пенсионного фонда Украины, признаки незаконного обогащения на почти 10 млн грн и признаки недостоверного декларирования на более 32,4 млн грн.

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Также по результатам проверки декларации за 2022 год установлены признаки недостоверных сведений на более 12,4 млн грн, из которых 2,4 млн грн - не отраженные сведения о доходе, за счет которого декларантка осуществила погашение займа перед банком, и указала 10 млн грн, якобы полученные взаймы от третьего лица. В декларации за 2023 год указанное финансовое обязательство увеличилось до 20 млн грн.

Кроме того, по результатам полной проверки декларации за 2023 год НАПК также установило признаки незаконного обогащения в связи с приобретением декларанткой денежных активов из неподтвержденных источников для погашения займа перед банком, размер которых превышает ее законные доходы на 9,9 млн грн.

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Автор: 

Денисова Людмила (996) расследование (3041) НАПК (1221) незаконное обогащение (147)


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Топ комментарии
+21
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18.09.2024 18:31
+18
НАЗК виявило … попередило Денисову, що час виїжджати з України.
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18.09.2024 18:36
+13
вона колишня, тож довіряти татарівському НАЗК не варто поспішати...цікаво, взагалі, як омбудсмен може "незаконно збагатитись"? Це ж не депутат, митник, суддя, мент чи прокурор....
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18.09.2024 18:35
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18.09.2024 18:31 Ответить
Ну нікада такова нєбила, і вот - апядь!!
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18.09.2024 18:32 Ответить
Не может быть...)))
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18.09.2024 22:07 Ответить
вона колишня, тож довіряти татарівському НАЗК не варто поспішати...цікаво, взагалі, як омбудсмен може "незаконно збагатитись"? Це ж не депутат, митник, суддя, мент чи прокурор....
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18.09.2024 18:35 Ответить
Відповідно до ст. 3685 Кримінального кодексу України під незаконним збагаченням варто розуміти набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи.
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18.09.2024 18:49 Ответить
це так, але понад 32,4 млн грн! Як вона могла їх наколотити? От просто цікаво джерело, зважаючт що вона омбудсмен... А порахувати можна по-різному...
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18.09.2024 19:00 Ответить
Читай внимательно!
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18.09.2024 21:11 Ответить
значить і омбудсменші хабарі носили за щось, за решалово
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19.09.2024 07:17 Ответить
на 110, 5 тис. грн ... подумаєш ... дрібниці ...
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18.09.2024 19:46 Ответить
НАЗК виявило … попередило Денисову, що час виїжджати з України.
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18.09.2024 18:36 Ответить
А її ж жЮлька навчила. Вона ж її кодла рождьйонная
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18.09.2024 18:46 Ответить
в казіно виграла.бігом захищати їхні статки
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18.09.2024 18:48 Ответить
Бабушка та пра бабушка подарувала- як завжди
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18.09.2024 18:53 Ответить
Выращивала лук на подоконнике,в каждой комнате.
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18.09.2024 22:08 Ответить
Помста НАБУ/САП за Резніченка ?
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18.09.2024 18:49 Ответить
З такими темпами НАЗК швиденько і єрмака з зеленським запідозрить у незаконному збагаченні , жах .
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18.09.2024 18:49 Ответить
Резніченка готують до евакуації за кордон бо багато знає а Денісову можна кошмарити.
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18.09.2024 18:51 Ответить
Юлина школа
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18.09.2024 18:52 Ответить
Полізли, полізли продажні тролі...
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18.09.2024 19:27 Ответить
ванья, а де тЮлька, з Еміратів приїхало?
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19.09.2024 07:18 Ответить
тю, ***.
там, же, нормальна схема, через придністров'є. часу, до кінця тижня. ну, або, як що юлька подзвонить, то до кінця місяця.
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18.09.2024 18:52 Ответить
успешный бизнес - тетка малиной торговала на привокзальной станции. Завидуйте молча !
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18.09.2024 18:56 Ответить
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18.09.2024 18:57 Ответить
люди как люди ,любят деньги и пожрать смачно
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18.09.2024 19:05 Ответить
яке їхало, таке й здибало.
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18.09.2024 19:20 Ответить
Люди кажуть: "яке йшло, таких і надибало..."
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18.09.2024 19:32 Ответить
дєнісова **** дай на дрони пару мільйонов
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18.09.2024 19:10 Ответить
попроси у гівняка, дасть.
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18.09.2024 19:17 Ответить
центр 820 дай на дрони !!!
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19.09.2024 07:14 Ответить
Во власти, начиная с среднего звена и выше, чиновников и депутатов живущих честно на свою зарплату не существует в природе, у них всех есть дорогие машины, квартиры, загородные дома в поселках закрытого типа с охраной, они отдыхают и лечатся в дорогих западных курортах и больницах, всем этим также пользуются их дети и близкие родственники. Так что, если кого то обвинили в незаконном збагаченні, то это местные разборки, которые выдают за борьбу с коррупцией.
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18.09.2024 19:10 Ответить
Жить и жрать. Причём жить как можно дольше и жрать как можно слаще ( Лохновский. сериал Вечный зов )
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18.09.2024 19:11 Ответить
Вона незаконно збагачувалася ще з часів роботи з Тимошенко. А може і ще раніше.
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18.09.2024 19:12 Ответить
як для міністра соцполітики досить таки і ********,) все було пА пАнятіям) чи вона тоді в Арсена чесна була?),
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18.09.2024 19:13 Ответить
НАЗК виявило? ОПешні дуполизи?! Вони виявляють лише за вказівки антимайданного чеченовбивці. Де слуги урода Одарченко і Дмитрук?! Це надзвичайно потужний план нікчемного гідранта?
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18.09.2024 19:15 Ответить
В українському владному корупційному болоті без змін.Тихенько собі булькає і тільки інколи повонює несподіваними міазмами.Фу,гидота!Щоб ви всі ненажерливі покидьки поскоріше здохли!
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18.09.2024 19:17 Ответить
Чесно чуб диба стає,всі при владі крадії,вори в законі,чи в (загоні)крадуть як перед якоюсь погибелю,люди в голову не вкладаєт,ся щоб так красти,а главне всі правителі України.І главне війна йде гинуть найдостойніші,а їм хоть би хни щурі ви вонючі.
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18.09.2024 19:33 Ответить
або завтра втече
або вийде під залог 2 млн
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18.09.2024 19:35 Ответить
Оце так омбудсмен, найпотужніший... мабуть і вона незабаром за кордон звалить. Вона ще більшій підар ніж кацапи.
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18.09.2024 19:50 Ответить
Люди, ви даремно кривляєтесь !! Якби ви побачи декларації багатьох чиновників і бізнесменів, ви б не дивувалися !

Там роман "Война і мір" - простирадла на десятки метрів. Заплутатись легко.

Пожаліти Люду треба !
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18.09.2024 19:50 Ответить
Це та , що грворила пр згввлтування українок на початку війни за це зелена влвда її швидко прибрарла з посади, а тепер з нею розбираються своїми методами.
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18.09.2024 19:53 Ответить
Ця "шапокляк" в окулярах ніколи не викликала довіри.
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18.09.2024 19:57 Ответить
не може бути такого
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18.09.2024 19:59 Ответить
Пора протоптаним,провіриним шляхом за одарченком.
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18.09.2024 22:42 Ответить
 
 