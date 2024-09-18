НАПК выявило у экс-омбудсмена Денисовой признака незаконного обогащения более чем на 42 млн грн

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции нашло у бывшего омбудсмена Людмилы Денисовой признаки незаконного обогащения и недостоверного декларирования на более 42 миллионов гривен, Нацполиция начала уголовные производства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный фейсбук НАПК.

Отмечается, что после полных проверок деклараций за 2022 и 2023 годы НАПК установило в действиях экс-омбудсмена, которая на конец 2023 года была членом правления Пенсионного фонда Украины, признаки незаконного обогащения на почти 10 млн грн и признаки недостоверного декларирования на более 32,4 млн грн.

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Также по результатам проверки декларации за 2022 год установлены признаки недостоверных сведений на более 12,4 млн грн, из которых 2,4 млн грн - не отраженные сведения о доходе, за счет которого декларантка осуществила погашение займа перед банком, и указала 10 млн грн, якобы полученные взаймы от третьего лица. В декларации за 2023 год указанное финансовое обязательство увеличилось до 20 млн грн.

Кроме того, по результатам полной проверки декларации за 2023 год НАПК также установило признаки незаконного обогащения в связи с приобретением декларанткой денежных активов из неподтвержденных источников для погашения займа перед банком, размер которых превышает ее законные доходы на 9,9 млн грн.

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